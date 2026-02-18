EMPLEO

Se buscan abogados con o sin experiencia en Colombia: sueldos hasta de $ 7 millones

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.

Juliana Flórez

18 de febrero de 2026, 4:29 p. m.
Gran convocatoria laboral abierta.
El mercado laboral para profesionales del derecho mantiene una dinámica activa, con nuevas convocatorias que ofrecen salarios de hasta $7 millones de pesos, dirigidas tanto a abogados recién graduados como a perfiles con trayectoria consolidada.

Las ofertas disponibles contemplan distintos niveles de experiencia, ampliando el panorama para quienes están dando sus primeros pasos en la vida profesional o buscan mejorar sus condiciones salariales y asumir nuevos retos dentro del sector jurídico.

En respuesta a esta tendencia, actualmente, en Colombia se registran múltiples procesos de selección que priorizan habilidades técnicas, capacidad de análisis, redacción jurídica y cumplimiento normativo, competencias altamente valoradas por las organizaciones que buscan fortalecer sus equipos legales.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique sin costo al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.

Salarios competitivos para profesionales en Derecho.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock

Analista de escrituraciones inmobiliarias – Bogotá

Empresa: Habi

Salario: 1.800.000 a 2.500.000

¿Le interesa el sector inmobiliario y quisiera una primera experiencia en él? ¿Tiene un don para el servicio al cliente? ¡Esta es su oportunidad! Habi está buscando un analista de trámites para que se una a su equipo.

Responsabilidades:

  • Gestionar procesos notariales y de trámites.
  • Asegurar un excelente servicio al cliente interno y externo.
  • Procurar el relacionamiento estratégico con otras áreas y clientes externos.
  • Cumplir con las metas mensuales establecidas por la empresa.

Requerimientos:

  • Profesional o recién egresado de Derecho.
  • Interés en procesos notariales: escrituración, registro y saneamiento (levantamiento de gravámenes).
  • Habilidad en manejo y servicio al cliente.
  • Vivir en Bogotá – Soacha.

Analista profesional jurídico – Cali

Empresa: Coprocenva

Salario: 3.193.000

Coprocenva busca un analista profesional jurídico apasionado por el derecho y comprometido con la excelencia en la gestión legal, que contribuya al desarrollo y seguridad jurídica de la cooperativa.

Responsabilidades:

  • Asesorar en temas legales y normativos.
  • Elaborar y revisar contratos y documentos legales.
  • Garantizar el cumplimiento de las regulaciones vigentes.
  • Investigar y analizar cambios en la legislación.
  • Realizar seguimiento al estado de los procesos jurídicos que hayan sido asignados a la dirección jurídica.

Requerimientos:

  • Título universitario en Derecho.
  • Experiencia mínima de 2 años en roles similares como analista profesional jurídico o asesor jurídico.
  • Conocimiento profundo de leyes y regulaciones locales.
  • Habilidades de investigación y análisis jurídico.
  • Excelentes habilidades de comunicación y redacción.
  • Experiencia en trámites de insolvencia ley 1564 de 2012 y 2445 de 2025.

Abogado de relaciones laborales – Barranquilla

Empresa: Confidencial

Salario: 4.200.000 a 4.400.000

Como parte del equipo, tendrá la oportunidad de crecer profesionalmente y adquirir visibilidad en proyectos de alto impacto.

Responsabilidades:

  • Asesorar en la gestión de relaciones laborales.
  • Desarrollar políticas laborales alineadas con la normativa vigente.
  • Gestionar conflictos laborales y ofrecer soluciones efectivas.
  • Monitorear cambios en la legislación laboral.

Requerimientos:

  • Título profesional en Derecho.
  • Experiencia mínima de 4 años como abogado laboral o en derecho laboral.
  • Conocimiento profundo de la legislación laboral vigente.
  • Habilidades para la resolución de conflictos y negociación.
  • Excelentes capacidades de comunicación y liderazgo.

Abogado(a) senior – Bogotá

Empresa: Recaudo Bogotá

Salario: 7.000.000

¿Le apasiona el derecho contractual y administrativo? Esta es su oportunidad para hacer parte de una compañía donde podrá aportar visión estratégica, análisis jurídico y defensa de intereses corporativos.

Responsabilidades:

  • Atender requerimientos y peticiones de la concesionaria, la interventoría y terceros.
  • Participar en reuniones estratégicas, defendiendo los derechos e intereses de la compañía.
  • Proyectar y realizar seguimiento a procesos judiciales y administrativos.
  • Elaborar conceptos jurídicos y atender consultas internas.
  • Identificar y gestionar riesgos de fraude y corrupción, asegurando el cumplimiento de políticas corporativas.

Requerimientos:

  • Profesional en Derecho, con especialización deseable en Derecho Público, Derecho Administrativo o Contratación Estatal.
  • Experiencia en derecho contractual o administrativo.
  • Alta capacidad de análisis, comunicación efectiva y orientación al cumplimiento.
  • Nivel de inglés intermedio.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

