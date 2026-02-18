Se buscan abogados con o sin experiencia en Colombia: sueldos hasta de $ 7 millones

El mercado laboral para profesionales del derecho mantiene una dinámica activa, con nuevas convocatorias que ofrecen salarios de hasta $7 millones de pesos, dirigidas tanto a abogados recién graduados como a perfiles con trayectoria consolidada.
Las ofertas disponibles contemplan distintos niveles de experiencia, ampliando el panorama para quienes están dando sus primeros pasos en la vida profesional o buscan mejorar sus condiciones salariales y asumir nuevos retos dentro del sector jurídico.
En respuesta a esta tendencia, actualmente, en Colombia se registran múltiples procesos de selección que priorizan habilidades técnicas, capacidad de análisis, redacción jurídica y cumplimiento normativo, competencias altamente valoradas por las organizaciones que buscan fortalecer sus equipos legales.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique sin costo al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.
Analista de escrituraciones inmobiliarias – Bogotá
Empresa: Habi
Salario: 1.800.000 a 2.500.000
¿Le interesa el sector inmobiliario y quisiera una primera experiencia en él? ¿Tiene un don para el servicio al cliente? ¡Esta es su oportunidad! Habi está buscando un analista de trámites para que se una a su equipo.
Responsabilidades:
- Gestionar procesos notariales y de trámites.
- Asegurar un excelente servicio al cliente interno y externo.
- Procurar el relacionamiento estratégico con otras áreas y clientes externos.
- Cumplir con las metas mensuales establecidas por la empresa.
Requerimientos:
- Profesional o recién egresado de Derecho.
- Interés en procesos notariales: escrituración, registro y saneamiento (levantamiento de gravámenes).
- Habilidad en manejo y servicio al cliente.
- Vivir en Bogotá – Soacha.
Analista profesional jurídico – Cali
Empresa: Coprocenva
Salario: 3.193.000
Coprocenva busca un analista profesional jurídico apasionado por el derecho y comprometido con la excelencia en la gestión legal, que contribuya al desarrollo y seguridad jurídica de la cooperativa.
Responsabilidades:
- Asesorar en temas legales y normativos.
- Elaborar y revisar contratos y documentos legales.
- Garantizar el cumplimiento de las regulaciones vigentes.
- Investigar y analizar cambios en la legislación.
- Realizar seguimiento al estado de los procesos jurídicos que hayan sido asignados a la dirección jurídica.
Requerimientos:
- Título universitario en Derecho.
- Experiencia mínima de 2 años en roles similares como analista profesional jurídico o asesor jurídico.
- Conocimiento profundo de leyes y regulaciones locales.
- Habilidades de investigación y análisis jurídico.
- Excelentes habilidades de comunicación y redacción.
- Experiencia en trámites de insolvencia ley 1564 de 2012 y 2445 de 2025.
Abogado de relaciones laborales – Barranquilla
Empresa: Confidencial
Salario: 4.200.000 a 4.400.000
Como parte del equipo, tendrá la oportunidad de crecer profesionalmente y adquirir visibilidad en proyectos de alto impacto.
Responsabilidades:
- Asesorar en la gestión de relaciones laborales.
- Desarrollar políticas laborales alineadas con la normativa vigente.
- Gestionar conflictos laborales y ofrecer soluciones efectivas.
- Monitorear cambios en la legislación laboral.
Requerimientos:
- Título profesional en Derecho.
- Experiencia mínima de 4 años como abogado laboral o en derecho laboral.
- Conocimiento profundo de la legislación laboral vigente.
- Habilidades para la resolución de conflictos y negociación.
- Excelentes capacidades de comunicación y liderazgo.
Abogado(a) senior – Bogotá
Empresa: Recaudo Bogotá
Salario: 7.000.000
¿Le apasiona el derecho contractual y administrativo? Esta es su oportunidad para hacer parte de una compañía donde podrá aportar visión estratégica, análisis jurídico y defensa de intereses corporativos.
Responsabilidades:
- Atender requerimientos y peticiones de la concesionaria, la interventoría y terceros.
- Participar en reuniones estratégicas, defendiendo los derechos e intereses de la compañía.
- Proyectar y realizar seguimiento a procesos judiciales y administrativos.
- Elaborar conceptos jurídicos y atender consultas internas.
- Identificar y gestionar riesgos de fraude y corrupción, asegurando el cumplimiento de políticas corporativas.
Requerimientos:
- Profesional en Derecho, con especialización deseable en Derecho Público, Derecho Administrativo o Contratación Estatal.
- Experiencia en derecho contractual o administrativo.
- Alta capacidad de análisis, comunicación efectiva y orientación al cumplimiento.
- Nivel de inglés intermedio.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.