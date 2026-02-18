Se buscan abogados con o sin experiencia en Colombia: sueldos hasta de $ 7 millones

El mercado laboral para profesionales del derecho mantiene una dinámica activa, con nuevas convocatorias que ofrecen salarios de hasta $7 millones de pesos, dirigidas tanto a abogados recién graduados como a perfiles con trayectoria consolidada.

Las ofertas disponibles contemplan distintos niveles de experiencia, ampliando el panorama para quienes están dando sus primeros pasos en la vida profesional o buscan mejorar sus condiciones salariales y asumir nuevos retos dentro del sector jurídico.

En respuesta a esta tendencia, actualmente, en Colombia se registran múltiples procesos de selección que priorizan habilidades técnicas, capacidad de análisis, redacción jurídica y cumplimiento normativo, competencias altamente valoradas por las organizaciones que buscan fortalecer sus equipos legales.

¿Cómo postularse?

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.

Analista de escrituraciones inmobiliarias – Bogotá

Empresa: Habi

Salario: 1.800.000 a 2.500.000

¿Le interesa el sector inmobiliario y quisiera una primera experiencia en él? ¿Tiene un don para el servicio al cliente? ¡Esta es su oportunidad! Habi está buscando un analista de trámites para que se una a su equipo.

Responsabilidades:

Gestionar procesos notariales y de trámites.

Asegurar un excelente servicio al cliente interno y externo.

Procurar el relacionamiento estratégico con otras áreas y clientes externos.

Cumplir con las metas mensuales establecidas por la empresa.

Requerimientos:

Profesional o recién egresado de Derecho.

Interés en procesos notariales: escrituración, registro y saneamiento (levantamiento de gravámenes).

Habilidad en manejo y servicio al cliente.

Vivir en Bogotá – Soacha.

Analista profesional jurídico – Cali

Empresa: Coprocenva

Salario: 3.193.000

Coprocenva busca un analista profesional jurídico apasionado por el derecho y comprometido con la excelencia en la gestión legal, que contribuya al desarrollo y seguridad jurídica de la cooperativa.

Responsabilidades:

Asesorar en temas legales y normativos.

Elaborar y revisar contratos y documentos legales.

Garantizar el cumplimiento de las regulaciones vigentes.

Investigar y analizar cambios en la legislación.

Realizar seguimiento al estado de los procesos jurídicos que hayan sido asignados a la dirección jurídica.

Requerimientos:

Título universitario en Derecho.

Experiencia mínima de 2 años en roles similares como analista profesional jurídico o asesor jurídico.

Conocimiento profundo de leyes y regulaciones locales.

Habilidades de investigación y análisis jurídico.

Excelentes habilidades de comunicación y redacción.

Experiencia en trámites de insolvencia ley 1564 de 2012 y 2445 de 2025.

Abogado de relaciones laborales – Barranquilla

Empresa: Confidencial

Salario: 4.200.000 a 4.400.000

Como parte del equipo, tendrá la oportunidad de crecer profesionalmente y adquirir visibilidad en proyectos de alto impacto.

Responsabilidades:

Asesorar en la gestión de relaciones laborales.

Desarrollar políticas laborales alineadas con la normativa vigente.

Gestionar conflictos laborales y ofrecer soluciones efectivas.

Monitorear cambios en la legislación laboral.

Requerimientos:

Título profesional en Derecho.

Experiencia mínima de 4 años como abogado laboral o en derecho laboral.

Conocimiento profundo de la legislación laboral vigente.

Habilidades para la resolución de conflictos y negociación.

Excelentes capacidades de comunicación y liderazgo.

Abogado(a) senior – Bogotá

Empresa: Recaudo Bogotá

Salario: 7.000.000

¿Le apasiona el derecho contractual y administrativo? Esta es su oportunidad para hacer parte de una compañía donde podrá aportar visión estratégica, análisis jurídico y defensa de intereses corporativos.

Responsabilidades:

Atender requerimientos y peticiones de la concesionaria, la interventoría y terceros.

Participar en reuniones estratégicas, defendiendo los derechos e intereses de la compañía.

Proyectar y realizar seguimiento a procesos judiciales y administrativos.

Elaborar conceptos jurídicos y atender consultas internas.

Identificar y gestionar riesgos de fraude y corrupción, asegurando el cumplimiento de políticas corporativas.

Requerimientos:

Profesional en Derecho, con especialización deseable en Derecho Público, Derecho Administrativo o Contratación Estatal.

Experiencia en derecho contractual o administrativo.

Alta capacidad de análisis, comunicación efectiva y orientación al cumplimiento.

Nivel de inglés intermedio.

