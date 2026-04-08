Oportunidades laborales para abogados: conozca cómo aplicar

El ejercicio del derecho es fundamental para garantizar el cumplimiento de normas, la resolución de conflictos y la adecuada gestión de procesos en distintos ámbitos. Por esta razón, las oportunidades para quienes se desempeñan en este campo se mantienen activas en el mercado laboral, con opciones en diferentes regiones del país.

¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?

Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y aplica de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.

Además, es importante contar con la documentación profesional al día, destacar la experiencia relevante y presentar la información de forma clara y organizada. También resulta clave revisar con atención los requisitos de cada oferta y asegurarse de que el perfil se ajuste a las condiciones solicitadas, así como mantenerse actualizado en normativas y tendencias del entorno jurídico.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock

Abogado procesal senior – Bogotá D.C.

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

En este rol, será fundamental para proteger los intereses legales de las empresas, diseñando estrategias efectivas para afrontar procesos judiciales y ofreciendo asesoramiento jurídico de alta calidad.

Responsabilidades:

Garantizar la representación legal de la empresa en procesos judiciales.

Diseñar y ejecutar estrategias legales efectivas para la defensa jurídica.

Asesorar a las diferentes áreas de la empresa en materia de responsabilidad médica.

Mantenerse actualizado sobre cambios en legislación y jurisprudencia relevante.

Requerimientos:

Profesional en Derecho con especialización en Derecho Procesal.

Experiencia mínima de 5 años en litigio y responsabilidad médica.

Capacidad para liderar procesos judiciales complejos.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Conocimiento profundo de la legislación y normativas del sector salud.

¡Aplique acá!

Abogado (a) junior comercial – Bogotá D.C.

Empresa: Arturo Calle

Salario: $ 3.000.000 a $ 4.000.000

En Arturo Calle están buscando un abogado (a) junior comercial profesional en derecho, con más de 1 año de experiencia en procesos comerciales, alto sentido de responsabilidad, atención al detalle y disposición para aprender y crecer en un entorno corporativo sólido, estructurado y de alto prestigio.

Responsabilidades:

Asesorar en temas legales comerciales y contractuales.

Elaborar y revisar documentos legales y contratos.

Apoyar en la resolución de conflictos legales internos y externos.

Mantener actualizada la documentación legal necesaria para el cumplimiento normativo.

Requerimientos:

Profesional en derecho.

Experiencia mínima de 1 año en roles similares.

Conocimiento en normativas comerciales y contractuales.

¡Aplique acá!

Más de 107 mil vacantes de empleo disponibles esta semana: revise cómo aplicar

Coordinador de cumplimiento – Medellín

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Como responsable de cumplimiento, desempeñará un papel crucial dentro del equipo, liderando procesos de auditoría y mejora continua que resultarán en un entorno de trabajo más seguro y eficiente.

Responsabilidades:

Liderar auditorías internas para evaluar el cumplimiento normativo.

Diseñar e implementar controles rigurosos de cumplimiento.

Colaborar con diferentes departamentos para mejorar procesos.

Monitorear y reportar riesgos de cumplimiento a la gerencia.

Ejecutar auditorías internas y seguimiento a planes de mejora.

Diseñar, implementar y monitorear controles para la gestión de riesgos.

Verificar el cumplimiento de normativas internas y externas.

Asegurar la correcta aplicación de sistemas como SARLAFT y SICOF.

Elaborar informes de cumplimiento y presentar hallazgos a la alta dirección.

Promover la cultura de cumplimiento y mejora continua en la organización.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años como responsable de cumplimiento o en roles similares.

Conocimiento profundo de normativas y regulaciones del sector.

Habilidad para liderar auditorías internas y gestionar riesgos.

Capacidad de análisis crítico y resolución de problemas.

Conocimiento en sistemas de gestión de riesgo como SARLAFT.

Alta ética profesional y orientación a resultados.

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Abogado junior para contratos corporativos – Cali

Empresa: Carvajal propiedades

Salario: $ 3.000.000

Como abogado de contratación, tendrá la oportunidad de contribuir directamente a los objetivos estratégicos de la empresa, impulsando acuerdos comerciales sólidos.

Responsabilidades:

Revisar y aprobar contratos comerciales.

Asesorar en temas legales relacionados con la contratación.

Colaborar con otros departamentos para asegurar el cumplimiento normativo.

Mantenerse actualizado con las leyes y regulaciones vigentes.

Requerimientos:

Título de Abogado con especialización en Derecho Corporativo.

Experiencia de al menos 2 años como abogado junior o asociado legal.

Conocimiento profundo de procesos de contratación y revisión de contratos.

Habilidades para trabajar en equipo y comunicarse de manera efectiva.

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Abogado especialista en derecho contractual – Ibagué

Empresa: Tecnología Sinergia

Salario: A convenir

Este rol es clave para el desarrollo de los proyectos, asegurando que todos los procesos se alineen con los objetivos legales de la empresa.

Responsabilidades:

Redactar y revisar contratos y acuerdos legales.

Asesorar en temas de conformidad y normativa legal.

Colaborar con equipos internos para asegurar el cumplimiento normativo.

Gestionar conflictos legales y negociaciones contractuales.

Gestionar la documentación y contratos legales de la empresa.

Planear la actualización normativa en protección de datos, PI, contratación y sector salud

Gestionar la documentación y contratos legales de la empresa.

Representar a la empresa en procesos legales y litigios.

Requerimientos:

Título profesional en Derecho.

Experiencia mínima de 3 años como abogado/a o consultor/a legal.

Conocimientos en derecho contractual y normativas vigentes.

Capacidad para trabajar en equipo y gestionar múltiples proyectos.

¡Aplique acá!

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