EMPLEO

Trabajos en Bogotá con sueldos entre 4 y 7 millones: revise aquí las ofertas

¡Gran convocatoria laboral abierta!

GoogleSiga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas

Juliana Flórez

Juliana Flórez

18 de febrero de 2026, 3:35 p. m.
Oportunidades disponibles para diversos perfiles.
Oportunidades disponibles para diversos perfiles. Foto: Getty Images/iStockphoto

En medio de un mercado laboral cada vez más competitivo, hay vacantes en Bogotá que están ofreciendo salarios entre 4 y 7 millones de pesos, una franja salarial que resulta especialmente atractiva para quienes buscan mejorar sus ingresos o dar un salto profesional.

Las convocatorias hacen parte de procesos de selección activos que requieren talento con distintos niveles de experiencia y formación, y que ofrecen condiciones salariales competitivas, así como posibilidades de crecimiento dentro de las organizaciones.

Para muchos candidatos, este tipo de oportunidades representa la posibilidad de acceder a mejores ingresos sin salir de la capital, mientras que para las empresas significa fortalecer sus equipos con perfiles estratégicos en un momento clave de expansión y consolidación.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse en la sección de Semana Empleos, crear su hoja de vida y aplicar directamente a las vacantes activas. Una vez dentro del portal, deben:

Finanzas

Se buscan abogados con o sin experiencia en Colombia: sueldos hasta de $ 7 millones

Finanzas

Hay más de 123.000 vacantes disponibles en todo el país: postúlese acá

Pensiones y cesantías

El requisito poco conocido para cumplir semanas cotizadas a temprana edad

Finanzas

Empresas en Medellín ofrecen empleo con contratación inmediata: conozca más aquí

Consumo inteligente

Hasta $230.000 al mes: Gobierno amplía plazo para subsidio a adultos mayores del sector cultural

Impuestos

¿Cuál es la sanción por no pagar el impuesto predial en Bogotá o por hacerlo fuera de los plazos estipulados?

Consumo inteligente

¿Qué debe hacer si le llegó un requerimiento de la Dian?

Bogotá

El mítico parque en Bogotá que volverá a funcionar, pero de una forma diferente. ¿Cómo van las obras?

Vehículos

¿Cuáles fueron las razones de las protestas y bloqueos en la autopista Sur por parte de conductores de Soacha?

Bogotá

Así puede pedir la reconexión del agua y la luz en Bogotá: datos que hay que tener en cuenta

  1. Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita.
  2. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés.
  3. Filtrar por ciudad, tipo de contrato o nivel de experiencia.
  4. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Mujer trabajando en una oficina.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Especialista de gestión financiera

Empresa: Bancamía

Salario: 4.500.000 a 5.000.000

Este rol es crucial para analizar y optimizar las estrategias financieras, asegurando que las operaciones se alineen con los objetivos organizacionales y fomenten el crecimiento sostenible.

Responsabilidades:

  • Analizar y optimizar las estrategias financieras de la empresa.
  • Monitorear el rendimiento financiero y proporcionar informes detallados.
  • Colaborar con otros departamentos para desarrollar presupuestos eficientes.
  • Implementar políticas financieras que promuevan la sostenibilidad.
  • Participar en la toma de decisiones estratégicas de inversión.

Requerimientos:

  • Título en Economía o carrera afín.
  • Experiencia mínima de 3 años como especialista de gestión financiera o roles similares.
  • Dominio avanzado de Excel y software financiero.
  • Investigaciones económicas.
  • Modelos de proyección y predicción de variables macroeconómicas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de performance y cultura

Empresa: Habi

Salario: 5.700.000

Como parte del equipo de recursos humanos, el analista de desempeño y cultura organizacional jugará un papel crucial en la mejora continua del desempeño y la creación de un ambiente cultural positivo dentro de la organización.

Responsabilidades:

  • Evaluar el desempeño del personal utilizando herramientas avanzadas de análisis de datos.
  • Gestionar proyectos de desarrollo cultural para fomentar una cultura organizacional positiva.
  • Desarrollar programas de capacitación y mejora continua para el personal.
  • Generar reportes analíticos sobre el desempeño y la cultura organizacional.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 2 años como analista de performance y cultura o roles similares en recursos humanos.
  • Conocimiento avanzado en Excel y herramientas de análisis de datos.
  • Habilidad para gestionar el desempeño y desarrollar programas de capacitación.
  • Excelentes habilidades de comunicación efectiva persuasión y creatividad.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Trabajo sí hay: gran convocatoria laboral en Bogotá y Medellín

Profesional de calidad salud

Empresa: Compensar

Salario: 5.668.100

¿Es un apasionado por la mejora de la calidad en el sector salud? ¡Esta es su oportunidad para marcar la diferencia!

Responsabilidades:

  • Realizar auditorías de calidad en los servicios de salud.
  • Desarrollar e implementar sistemas de gestión de calidad.
  • Elaborar informes de gestión y propuestas de mejora continua.
  • Coordinar actividades de capacitación en temas de calidad.
  • Monitorear y analizar indicadores de calidad.

Requerimientos:

  • Título profesional en áreas afines a la salud o calidad.
  • Experiencia mínima de 3 años en roles de gestión de calidad como profesional, líder o especialista en calidad.
  • Conocimiento en sistemas de gestión de calidad y auditorías.
  • Habilidades avanzadas en análisis de datos y comunicación efectiva.
  • Capacidad para trabajar en equipo y liderar iniciativas de mejora.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Especialista tarjeta de crédito

Empresa: Banco de Occidente

Salario: 6.000.000 a 6.200.000

Como asesor de tarjetas de crédito empresariales, estará en el centro de las operaciones, ayudando a diseñar estrategias que mejoren la eficiencia y la satisfacción del cliente.

Responsabilidades:

  • Planificar y asesorar a clientes empresariales en el uso de tarjetas de crédito.
  • Desarrollar estrategias de pago innovadoras para mejorar la relación con los clientes.
  • Realizar diagnósticos financieros y ofrecer soluciones personalizadas.
  • Contribuir al crecimiento en comisiones y utilidades del departamento.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 3 años en el sector financiero como especialista en tarjeta de crédito.
  • Conocimientos sólidos en análisis financiero y evaluación de riesgos.
  • Habilidad para gestionar sistemas CRM y análisis de datos.
  • Formación académica en Finanzas, Economía o áreas relacionadas.
  • Excelentes habilidades interpersonales y de comunicación.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Medico seguridad y salud en el trabajo

Empresa: DAVIbank

Salario: 7.000.000 a 7.500.000

Este rol está diseñado para quienes desean crecer profesionalmente, con oportunidades de aprendizaje continuo y una alta visibilidad dentro de la organización.

Responsabilidades:

  • Desarrollar e implementar programas de salud ocupacional.
  • Realizar evaluaciones médicas periódicas a los empleados.
  • Monitorear y gestionar riesgos laborales.
  • Asesorar en políticas de prevención de accidentes y enfermedades.
  • Colaborar en la formación de comités de seguridad y salud.
  • Liderar campañas de concienciación sobre hábitos saludables.

Requerimientos:

  • Título profesional en Medicina con especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo.
  • Experiencia mínima de 3 años como médico del trabajo o médico en SST.
  • Conocimiento actualizado de normativas legales en salud ocupacional.
  • Habilidades en gestión de riesgos y análisis de datos de salud.
  • Excelentes dotes de comunicación y liderazgo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Más de Finanzas

Magneto juega un papel crucial en conectar a los reclutadores de empleo con personas que buscan trabajo en el ámbito jurídico.

Se buscan abogados con o sin experiencia en Colombia: sueldos hasta de $ 7 millones

Siempre que cumpla los requisitos que exige la empresa, puede aplicar a las vacantes disponibles

Hay más de 123.000 vacantes disponibles en todo el país: postúlese acá

Miles de personas buscan completar los trámites de la pensión.

El requisito poco conocido para cumplir semanas cotizadas a temprana edad

Medellín Panoramica

Empresas en Medellín ofrecen empleo con contratación inmediata: conozca más aquí

En Colombia hay 7,4 millones de adultos mayores, pero la pensión es un privilegio de pocos. La reforma pensional busca cubrir con un subsidio a al menos 3 millones de personas que ya no se pensionarán.

Hasta $230.000 al mes: Gobierno amplía plazo para subsidio a adultos mayores del sector cultural

Capitalinos hacen largas filas para ingresar al Supercade y completar el pago impuestos predial y de vehículos de la Secretaría de Hacienda de Bogotá Abril 12 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

¿Cuál es la sanción por no pagar el impuesto predial en Bogotá o por hacerlo fuera de los plazos estipulados?

Dian

¿Qué debe hacer si le llegó un requerimiento de la Dian?

Jovenes trabajo

Trabajo sin experiencia en Colombia: conozca las vacantes activas hoy

Trabajo sí hay.

Estas son las vacantes disponibles hoy en Cali con postulación gratuita

Noticias Destacadas