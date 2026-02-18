Trabajos en Bogotá con sueldos entre 4 y 7 millones: revise aquí las ofertas

En medio de un mercado laboral cada vez más competitivo, hay vacantes en Bogotá que están ofreciendo salarios entre 4 y 7 millones de pesos, una franja salarial que resulta especialmente atractiva para quienes buscan mejorar sus ingresos o dar un salto profesional.
Las convocatorias hacen parte de procesos de selección activos que requieren talento con distintos niveles de experiencia y formación, y que ofrecen condiciones salariales competitivas, así como posibilidades de crecimiento dentro de las organizaciones.
Para muchos candidatos, este tipo de oportunidades representa la posibilidad de acceder a mejores ingresos sin salir de la capital, mientras que para las empresas significa fortalecer sus equipos con perfiles estratégicos en un momento clave de expansión y consolidación.
¿Cómo postularse?
Quienes estén interesados pueden registrarse en la sección de Semana Empleos, crear su hoja de vida y aplicar directamente a las vacantes activas. Una vez dentro del portal, deben:
- Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita.
- Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés.
- Filtrar por ciudad, tipo de contrato o nivel de experiencia.
- Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.
A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.
Especialista de gestión financiera
Empresa: Bancamía
Salario: 4.500.000 a 5.000.000
Este rol es crucial para analizar y optimizar las estrategias financieras, asegurando que las operaciones se alineen con los objetivos organizacionales y fomenten el crecimiento sostenible.
Responsabilidades:
- Analizar y optimizar las estrategias financieras de la empresa.
- Monitorear el rendimiento financiero y proporcionar informes detallados.
- Colaborar con otros departamentos para desarrollar presupuestos eficientes.
- Implementar políticas financieras que promuevan la sostenibilidad.
- Participar en la toma de decisiones estratégicas de inversión.
Requerimientos:
- Título en Economía o carrera afín.
- Experiencia mínima de 3 años como especialista de gestión financiera o roles similares.
- Dominio avanzado de Excel y software financiero.
- Investigaciones económicas.
- Modelos de proyección y predicción de variables macroeconómicas.
Analista de performance y cultura
Empresa: Habi
Salario: 5.700.000
Como parte del equipo de recursos humanos, el analista de desempeño y cultura organizacional jugará un papel crucial en la mejora continua del desempeño y la creación de un ambiente cultural positivo dentro de la organización.
Responsabilidades:
- Evaluar el desempeño del personal utilizando herramientas avanzadas de análisis de datos.
- Gestionar proyectos de desarrollo cultural para fomentar una cultura organizacional positiva.
- Desarrollar programas de capacitación y mejora continua para el personal.
- Generar reportes analíticos sobre el desempeño y la cultura organizacional.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 2 años como analista de performance y cultura o roles similares en recursos humanos.
- Conocimiento avanzado en Excel y herramientas de análisis de datos.
- Habilidad para gestionar el desempeño y desarrollar programas de capacitación.
- Excelentes habilidades de comunicación efectiva persuasión y creatividad.
Profesional de calidad salud
Empresa: Compensar
Salario: 5.668.100
¿Es un apasionado por la mejora de la calidad en el sector salud? ¡Esta es su oportunidad para marcar la diferencia!
Responsabilidades:
- Realizar auditorías de calidad en los servicios de salud.
- Desarrollar e implementar sistemas de gestión de calidad.
- Elaborar informes de gestión y propuestas de mejora continua.
- Coordinar actividades de capacitación en temas de calidad.
- Monitorear y analizar indicadores de calidad.
Requerimientos:
- Título profesional en áreas afines a la salud o calidad.
- Experiencia mínima de 3 años en roles de gestión de calidad como profesional, líder o especialista en calidad.
- Conocimiento en sistemas de gestión de calidad y auditorías.
- Habilidades avanzadas en análisis de datos y comunicación efectiva.
- Capacidad para trabajar en equipo y liderar iniciativas de mejora.
Especialista tarjeta de crédito
Empresa: Banco de Occidente
Salario: 6.000.000 a 6.200.000
Como asesor de tarjetas de crédito empresariales, estará en el centro de las operaciones, ayudando a diseñar estrategias que mejoren la eficiencia y la satisfacción del cliente.
Responsabilidades:
- Planificar y asesorar a clientes empresariales en el uso de tarjetas de crédito.
- Desarrollar estrategias de pago innovadoras para mejorar la relación con los clientes.
- Realizar diagnósticos financieros y ofrecer soluciones personalizadas.
- Contribuir al crecimiento en comisiones y utilidades del departamento.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 3 años en el sector financiero como especialista en tarjeta de crédito.
- Conocimientos sólidos en análisis financiero y evaluación de riesgos.
- Habilidad para gestionar sistemas CRM y análisis de datos.
- Formación académica en Finanzas, Economía o áreas relacionadas.
- Excelentes habilidades interpersonales y de comunicación.
Medico seguridad y salud en el trabajo
Empresa: DAVIbank
Salario: 7.000.000 a 7.500.000
Este rol está diseñado para quienes desean crecer profesionalmente, con oportunidades de aprendizaje continuo y una alta visibilidad dentro de la organización.
Responsabilidades:
- Desarrollar e implementar programas de salud ocupacional.
- Realizar evaluaciones médicas periódicas a los empleados.
- Monitorear y gestionar riesgos laborales.
- Asesorar en políticas de prevención de accidentes y enfermedades.
- Colaborar en la formación de comités de seguridad y salud.
- Liderar campañas de concienciación sobre hábitos saludables.
Requerimientos:
- Título profesional en Medicina con especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Experiencia mínima de 3 años como médico del trabajo o médico en SST.
- Conocimiento actualizado de normativas legales en salud ocupacional.
- Habilidades en gestión de riesgos y análisis de datos de salud.
- Excelentes dotes de comunicación y liderazgo.
