Trabajos en Bogotá con sueldos entre 4 y 7 millones: revise aquí las ofertas

En medio de un mercado laboral cada vez más competitivo, hay vacantes en Bogotá que están ofreciendo salarios entre 4 y 7 millones de pesos, una franja salarial que resulta especialmente atractiva para quienes buscan mejorar sus ingresos o dar un salto profesional.

Las convocatorias hacen parte de procesos de selección activos que requieren talento con distintos niveles de experiencia y formación, y que ofrecen condiciones salariales competitivas, así como posibilidades de crecimiento dentro de las organizaciones.

Para muchos candidatos, este tipo de oportunidades representa la posibilidad de acceder a mejores ingresos sin salir de la capital, mientras que para las empresas significa fortalecer sus equipos con perfiles estratégicos en un momento clave de expansión y consolidación.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse en la sección de Semana Empleos, crear su hoja de vida y aplicar directamente a las vacantes activas. Una vez dentro del portal, deben:

Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés. Filtrar por ciudad, tipo de contrato o nivel de experiencia. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Especialista de gestión financiera

Empresa: Bancamía

Salario: 4.500.000 a 5.000.000

Este rol es crucial para analizar y optimizar las estrategias financieras, asegurando que las operaciones se alineen con los objetivos organizacionales y fomenten el crecimiento sostenible.

Responsabilidades:

Analizar y optimizar las estrategias financieras de la empresa.

Monitorear el rendimiento financiero y proporcionar informes detallados.

Colaborar con otros departamentos para desarrollar presupuestos eficientes.

Implementar políticas financieras que promuevan la sostenibilidad.

Participar en la toma de decisiones estratégicas de inversión.

Requerimientos:

Título en Economía o carrera afín.

Experiencia mínima de 3 años como especialista de gestión financiera o roles similares.

Dominio avanzado de Excel y software financiero.

Investigaciones económicas.

Modelos de proyección y predicción de variables macroeconómicas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de performance y cultura

Empresa: Habi

Salario: 5.700.000

Como parte del equipo de recursos humanos, el analista de desempeño y cultura organizacional jugará un papel crucial en la mejora continua del desempeño y la creación de un ambiente cultural positivo dentro de la organización.

Responsabilidades:

Evaluar el desempeño del personal utilizando herramientas avanzadas de análisis de datos.

Gestionar proyectos de desarrollo cultural para fomentar una cultura organizacional positiva.

Desarrollar programas de capacitación y mejora continua para el personal.

Generar reportes analíticos sobre el desempeño y la cultura organizacional.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años como analista de performance y cultura o roles similares en recursos humanos.

Conocimiento avanzado en Excel y herramientas de análisis de datos.

Habilidad para gestionar el desempeño y desarrollar programas de capacitación.

Excelentes habilidades de comunicación efectiva persuasión y creatividad.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Profesional de calidad salud

Empresa: Compensar

Salario: 5.668.100

¿Es un apasionado por la mejora de la calidad en el sector salud? ¡Esta es su oportunidad para marcar la diferencia!

Responsabilidades:

Realizar auditorías de calidad en los servicios de salud.

Desarrollar e implementar sistemas de gestión de calidad.

Elaborar informes de gestión y propuestas de mejora continua.

Coordinar actividades de capacitación en temas de calidad.

Monitorear y analizar indicadores de calidad.

Requerimientos:

Título profesional en áreas afines a la salud o calidad.

Experiencia mínima de 3 años en roles de gestión de calidad como profesional, líder o especialista en calidad.

Conocimiento en sistemas de gestión de calidad y auditorías.

Habilidades avanzadas en análisis de datos y comunicación efectiva.

Capacidad para trabajar en equipo y liderar iniciativas de mejora.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Especialista tarjeta de crédito

Empresa: Banco de Occidente

Salario: 6.000.000 a 6.200.000

Como asesor de tarjetas de crédito empresariales, estará en el centro de las operaciones, ayudando a diseñar estrategias que mejoren la eficiencia y la satisfacción del cliente.

Responsabilidades:

Planificar y asesorar a clientes empresariales en el uso de tarjetas de crédito.

Desarrollar estrategias de pago innovadoras para mejorar la relación con los clientes.

Realizar diagnósticos financieros y ofrecer soluciones personalizadas.

Contribuir al crecimiento en comisiones y utilidades del departamento.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 años en el sector financiero como especialista en tarjeta de crédito.

Conocimientos sólidos en análisis financiero y evaluación de riesgos.

Habilidad para gestionar sistemas CRM y análisis de datos.

Formación académica en Finanzas, Economía o áreas relacionadas.

Excelentes habilidades interpersonales y de comunicación.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Medico seguridad y salud en el trabajo

Empresa: DAVIbank

Salario: 7.000.000 a 7.500.000

Este rol está diseñado para quienes desean crecer profesionalmente, con oportunidades de aprendizaje continuo y una alta visibilidad dentro de la organización.

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar programas de salud ocupacional.

Realizar evaluaciones médicas periódicas a los empleados.

Monitorear y gestionar riesgos laborales.

Asesorar en políticas de prevención de accidentes y enfermedades.

Colaborar en la formación de comités de seguridad y salud.

Liderar campañas de concienciación sobre hábitos saludables.

Requerimientos:

Título profesional en Medicina con especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Experiencia mínima de 3 años como médico del trabajo o médico en SST.

Conocimiento actualizado de normativas legales en salud ocupacional.

Habilidades en gestión de riesgos y análisis de datos de salud.

Excelentes dotes de comunicación y liderazgo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

