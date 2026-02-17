Trabajo sí hay: gran convocatoria laboral en Bogotá y Medellín

Bogotá y Medellín figuran entre las ciudades con mayor movimiento laboral en Colombia. Ambas concentran un alto volumen de empresas, instituciones y proyectos que demandan talento de manera permanente, lo que las convierte en destinos clave para quienes buscan empleo o desean dar un nuevo paso en su carrera.
La capital del país, por su tamaño y peso económico, reúne una amplia oferta de vacantes en diferentes modalidades de contratación. Medellín, por su parte, se destaca por su entorno empresarial innovador y su capacidad para atraer compañías nacionales e internacionales, lo que se traduce en nuevas oportunidades para trabajadores con distintos niveles de formación y experiencia.
Bajo este panorama, múltiples organizaciones mantienen abiertos procesos de selección en ambas ciudades, con convocatorias activas para perfiles diversos y condiciones laborales competitivas.
¿Cómo postularse?
Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.
Analista tarjeta de crédito – Bogotá
Empresa: Banco de Occidente
Salario: 3.000.000 a 3.500.000
En este rol, serás el encargado de garantizar la resolución eficiente de solicitudes posventa, asegurando que nuestros clientes reciban un apoyo excepcional.
Responsabilidades:
- Analizar solicitudes de tarjetas de crédito y procesar aprobaciones.
- Garantizar la resolución de consultas y problemas de clientes de manera oportuna.
- Colaborar con equipos internos para optimizar procesos financieros.
- Realizar seguimiento a las métricas de satisfacción del cliente y proponer mejoras.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 2 años como analista tarjeta de crédito o roles similares.
- Conocimiento en el manejo de solicitudes de crédito y atención al cliente.
- Habilidades analíticas para interpretar datos y generar soluciones.
- Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse eficazmente.
Diseñador gráfico IA – Bogotá
Empresa: Movii
Salario: A convenir
¿Es un diseñador gráfico apasionado por la innovación? En Movii buscan un diseñador gráfico IA que transforme ideas en impacto visual.
Responsabilidades:
- Desarrollar conceptos y diseños gráficos innovadores para campañas visuales.
- Colaborar con el equipo creativo para crear experiencias audiovisuales atractivas.
- Asegurar que los diseños cumplan con los estándares de marca y comunicación.
- Investigar e implementar nuevas tendencias en diseño gráfico y tecnologías IA.
Requerimientos:
- Experiencia comprobada como diseñador gráfico o en un rol similar.
- Dominio de herramientas de diseño como Adobe Creative Suite.
- Conocimiento en tecnologías de Inteligencia Artificial aplicadas al diseño.
- Habilidad para trabajar en equipo y gestionar múltiples proyectos.
- Creatividad y habilidades de comunicación excelentes.
Analista de experiencia y comportamiento del cliente – Medellín
Empresa: Tuya
Salario: 4.450.000
Tuya busca a alguien con experiencia o formación en ciencias del comportamiento, que pueda convertir insights en acciones que generen experiencias memorables.
Responsabilidades:
- Diseñar procesos centrados en el cliente, incorporando principios de ciencias del comportamiento para simplificar decisiones, reducir fricción y adaptar la comunicación según cómo actúa el cliente.
- Liderar mesas de experiencia con metodologías ágiles, aplicando experimentación comportamental para validar soluciones.
- Mapear y analizar la experiencia actual, integrando segmentación por comportamientos y momentos, análisis de hábitos y comprensión de puntos críticos del Journey.
- Aportar visión de experiencia en proyectos estratégicos, usando insights de cómo decide, siente y actúa el cliente para cocrear procesos y comunicaciones más efectivas.
- Proponer soluciones innovadoras basadas en lenguaje claro, diseño por emoción y hábitos, asegurando que los mensajes conecten y motiven la acción.
- Desarrollar herramientas de diseño de experiencia, incluyendo Blueprints, mapas y matrices, integrando principios de adopción, incentivos, rutas de acción y modelos de decisión.
- Medir la experiencia con enfoque comportamental, utilizando KPI que reflejen acción, entendimiento y respuesta del cliente para mejorar continuamente.
Requerimientos:
- Profesional en áreas como comunicación, sociología, educación, administración, economía o afines.
- Experiencia o formación en ciencias del comportamiento, aplicada al análisis de experiencias, toma de decisiones, motivadores y comportamiento del cliente.
- Mínimo 1 a 2 años de experiencia en experiencia del cliente, diseño de procesos, análisis de journeys o roles relacionados.
- Conocimiento en metodologías ágiles, diseño centrado en el cliente y herramientas de mapeo de experiencia (Journey Maps, Blueprints).
- Habilidad para transformar insights en soluciones prácticas y accionables.
- Conocimiento en productos digitales.
Coordinador de inventario – Medellín
Empresa: Corbeta
Salario: A convenir
Corbeta está en búsqueda nuestro nuevo líder de inventarios, quien se encargará de generar y poner en marcha estrategias y políticas de manejo de inventario de dos unidades de negocio a fin de ejercer control, custodiar mercancía, evitar su perdida y minimizar el detrimento del capital de la compañía.
Requerimientos:
- Profesional en ingenierías, carreras administrativas, logísticas o afines.
- Mínimo 3 años de experiencia liderando el proceso de inventarios.
- Conocimiento avanzado Excel y/o Power Bi.
- Conocimientos complementarios en: gestión con proveedores, logística, generación de informes y, preferiblemente WMS.
Ejecutivo preferente – Medellín
Empresa: Colfondos
Salario: A convenir
Este rol, también conocido como asesor financiero senior o consultor financiero, es fundamental para gestionar y fortalecer las relaciones con los clientes preferenciales.
Responsabilidades:
- Gestionar relaciones con clientes preferenciales.
- Ofrecer asesoría financiera personalizada.
- Promocionar productos y servicios financieros.
- Asegurar la satisfacción del cliente.
- Liderar el manejo de cuentas preferenciales.
Requerimientos:
- Profesional en Economía, Administración, Finanzas o Ingeniería Industrial.
- Certificación ante el AMV como asesor financiero.
- Experiencia de 2 años en el sector financiero.
- Conocimientos en áreas financieras y tributarias.
- Preferiblemente con conocimientos en seguridad social.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales en Bogotá y Medellín, haga clic en este enlace.