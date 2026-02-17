EMPLEO

Trabajo sí hay: gran convocatoria laboral en Bogotá y Medellín

No deje pasar esta oportunidad.

GoogleSiga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas

Juliana Flórez

Juliana Flórez

17 de febrero de 2026, 4:17 p. m.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos Foto: Stock / Magneto

Bogotá y Medellín figuran entre las ciudades con mayor movimiento laboral en Colombia. Ambas concentran un alto volumen de empresas, instituciones y proyectos que demandan talento de manera permanente, lo que las convierte en destinos clave para quienes buscan empleo o desean dar un nuevo paso en su carrera.

La capital del país, por su tamaño y peso económico, reúne una amplia oferta de vacantes en diferentes modalidades de contratación. Medellín, por su parte, se destaca por su entorno empresarial innovador y su capacidad para atraer compañías nacionales e internacionales, lo que se traduce en nuevas oportunidades para trabajadores con distintos niveles de formación y experiencia.

Bajo este panorama, múltiples organizaciones mantienen abiertos procesos de selección en ambas ciudades, con convocatorias activas para perfiles diversos y condiciones laborales competitivas.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.

Finanzas

Trabajo sin experiencia en Colombia: conozca las vacantes activas hoy

Finanzas

Estas son las vacantes disponibles hoy en Cali con postulación gratuita

Finanzas

Trabajo sí hay en Medellín: vacantes con salarios hasta de $7 millones, postúlese aquí

Finanzas

Empresas en Colombia siguen contratando: vacantes con contrato indefinido disponibles

Finanzas

Bogotá: hay vacantes en el sector salud con salarios competitivos, postúlese gratis

Pensiones y cesantías

Colpensiones señala importante trámite que deben realizar los colombianos en 2026

Bogotá

¿Bajará el pasaje de TransMilenio? Alcalde Carlos Fernando Galán responde a los ciudadanos

Finanzas

¿Sin trabajo? Estas son las vacantes destacadas hoy en Bogotá

Finanzas

Empresas ofrecen trabajo remoto en áreas administrativas: revise las vacantes

Finanzas

Nuevas oportunidades laborales en Bogotá: estas son las ofertas disponibles

Las vacantes están disponibles para cualquier persona que cumpla los requisitos.
Las vacantes están disponibles para cualquier persona que cumpla los requisitos. Foto: Getty Images

Analista tarjeta de crédito – Bogotá

Empresa: Banco de Occidente

Salario: 3.000.000 a 3.500.000

En este rol, serás el encargado de garantizar la resolución eficiente de solicitudes posventa, asegurando que nuestros clientes reciban un apoyo excepcional.

Responsabilidades:

  • Analizar solicitudes de tarjetas de crédito y procesar aprobaciones.
  • Garantizar la resolución de consultas y problemas de clientes de manera oportuna.
  • Colaborar con equipos internos para optimizar procesos financieros.
  • Realizar seguimiento a las métricas de satisfacción del cliente y proponer mejoras.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 2 años como analista tarjeta de crédito o roles similares.
  • Conocimiento en el manejo de solicitudes de crédito y atención al cliente.
  • Habilidades analíticas para interpretar datos y generar soluciones.
  • Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse eficazmente.

¡Aplique acá!

Diseñador gráfico IA – Bogotá

Empresa: Movii

Salario: A convenir

¿Es un diseñador gráfico apasionado por la innovación? En Movii buscan un diseñador gráfico IA que transforme ideas en impacto visual.

Responsabilidades:

  • Desarrollar conceptos y diseños gráficos innovadores para campañas visuales.
  • Colaborar con el equipo creativo para crear experiencias audiovisuales atractivas.
  • Asegurar que los diseños cumplan con los estándares de marca y comunicación.
  • Investigar e implementar nuevas tendencias en diseño gráfico y tecnologías IA.

Requerimientos:

  • Experiencia comprobada como diseñador gráfico o en un rol similar.
  • Dominio de herramientas de diseño como Adobe Creative Suite.
  • Conocimiento en tecnologías de Inteligencia Artificial aplicadas al diseño.
  • Habilidad para trabajar en equipo y gestionar múltiples proyectos.
  • Creatividad y habilidades de comunicación excelentes.

¡Aplique acá!

¿Sin trabajo? Estas son las vacantes destacadas hoy en Bogotá

Analista de experiencia y comportamiento del cliente – Medellín

Empresa: Tuya

Salario: 4.450.000

Tuya busca a alguien con experiencia o formación en ciencias del comportamiento, que pueda convertir insights en acciones que generen experiencias memorables.

Responsabilidades:

  • Diseñar procesos centrados en el cliente, incorporando principios de ciencias del comportamiento para simplificar decisiones, reducir fricción y adaptar la comunicación según cómo actúa el cliente.
  • Liderar mesas de experiencia con metodologías ágiles, aplicando experimentación comportamental para validar soluciones.
  • Mapear y analizar la experiencia actual, integrando segmentación por comportamientos y momentos, análisis de hábitos y comprensión de puntos críticos del Journey.
  • Aportar visión de experiencia en proyectos estratégicos, usando insights de cómo decide, siente y actúa el cliente para cocrear procesos y comunicaciones más efectivas.
  • Proponer soluciones innovadoras basadas en lenguaje claro, diseño por emoción y hábitos, asegurando que los mensajes conecten y motiven la acción.
  • Desarrollar herramientas de diseño de experiencia, incluyendo Blueprints, mapas y matrices, integrando principios de adopción, incentivos, rutas de acción y modelos de decisión.
  • Medir la experiencia con enfoque comportamental, utilizando KPI que reflejen acción, entendimiento y respuesta del cliente para mejorar continuamente.

Requerimientos:

  • Profesional en áreas como comunicación, sociología, educación, administración, economía o afines.
  • Experiencia o formación en ciencias del comportamiento, aplicada al análisis de experiencias, toma de decisiones, motivadores y comportamiento del cliente.
  • Mínimo 1 a 2 años de experiencia en experiencia del cliente, diseño de procesos, análisis de journeys o roles relacionados.
  • Conocimiento en metodologías ágiles, diseño centrado en el cliente y herramientas de mapeo de experiencia (Journey Maps, Blueprints).
  • Habilidad para transformar insights en soluciones prácticas y accionables.
  • Conocimiento en productos digitales.

¡Aplique acá!

Coordinador de inventario – Medellín

Empresa: Corbeta

Salario: A convenir

Corbeta está en búsqueda nuestro nuevo líder de inventarios, quien se encargará de generar y poner en marcha estrategias y políticas de manejo de inventario de dos unidades de negocio a fin de ejercer control, custodiar mercancía, evitar su perdida y minimizar el detrimento del capital de la compañía.

Requerimientos:

  • Profesional en ingenierías, carreras administrativas, logísticas o afines.
  • Mínimo 3 años de experiencia liderando el proceso de inventarios.
  • Conocimiento avanzado Excel y/o Power Bi.
  • Conocimientos complementarios en: gestión con proveedores, logística, generación de informes y, preferiblemente WMS.

¡Aplique acá!

Ejecutivo preferente – Medellín

Empresa: Colfondos

Salario: A convenir

Este rol, también conocido como asesor financiero senior o consultor financiero, es fundamental para gestionar y fortalecer las relaciones con los clientes preferenciales.

Responsabilidades:

  • Gestionar relaciones con clientes preferenciales.
  • Ofrecer asesoría financiera personalizada.
  • Promocionar productos y servicios financieros.
  • Asegurar la satisfacción del cliente.
  • Liderar el manejo de cuentas preferenciales.

Requerimientos:

  • Profesional en Economía, Administración, Finanzas o Ingeniería Industrial.
  • Certificación ante el AMV como asesor financiero.
  • Experiencia de 2 años en el sector financiero.
  • Conocimientos en áreas financieras y tributarias.
  • Preferiblemente con conocimientos en seguridad social.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales en Bogotá y Medellín, haga clic en este enlace.

Más de Finanzas

Jovenes trabajo

Trabajo sin experiencia en Colombia: conozca las vacantes activas hoy

Trabajo sí hay.

Estas son las vacantes disponibles hoy en Cali con postulación gratuita

Aplique a las vacantes que Ara tiene disponibles.

Trabajo sí hay en Medellín: vacantes con salarios hasta de $7 millones, postúlese aquí

Empresas reconocidas están en la búsqueda de talentos para ocupar posiciones clave en call center y telemercadeo.

Empresas en Colombia siguen contratando: vacantes con contrato indefinido disponibles

Nueva EPS busca talento médico: vacante de médico auditor regional en Bogotá.

Bogotá: hay vacantes en el sector salud con salarios competitivos, postúlese gratis

Los pensionados con mesadas iguales o inferiores a un salario mínimo solo deben aportar el 4 % para salud, según Colpensiones.

Colpensiones señala importante trámite que deben realizar los colombianos en 2026

Habrá servicios troncales y zonales para facilitar la asistencia al Festival Cordillera.

¿Bajará el pasaje de TransMilenio? Alcalde Carlos Fernando Galán responde a los ciudadanos

En situaciones clave como entrevistas de trabajo, primeras citas o encuentros con personas importantes, la primera impresión puede definir el rumbo de una relación.

¿Sin trabajo? Estas son las vacantes destacadas hoy en Bogotá

Foto: Internet

Estos son los nuevos topes de Nequi y Daviplata para 2026: ojo con el 4x1000

Noticias Destacadas