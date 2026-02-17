¿Sin trabajo? Estas son las vacantes destacadas hoy en Bogotá

La capital colombiana concentra cerca del 20 % del empleo nacional y aporta más de una cuarta parte del Producto Interno Bruto (PIB), lo que la convierte en el mayor escenario de oportunidades del país para quienes empleo. Su papel como centro financiero, empresarial y administrativo atrae inversión nacional e internacional, impulsa la generación de nuevos puestos y amplía de forma permanente la oferta laboral.

En este escenario, diversas empresas mantienen abiertas convocatorias para candidatos con distintos niveles de formación y experiencia, desde personas que buscan su primer empleo hasta profesionales que desean dar un nuevo paso en su trayectoria

¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?

Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.

Antes de enviar su hoja de vida, se recomienda verificar que la información esté actualizada, resaltar los logros más relevantes y asegurarse de cumplir con los requisitos del cargo. Además, es clave revisar con atención las funciones y condiciones ofrecidas para tomar una decisión informada.

AI engineer – Habi

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Habi busca una persona que disfrute llevar la analítica a producción, automatizar procesos y trabajar muy cerca de tecnología.

Responsabilidades:

Construir soluciones analíticas productizadas usando tecnologías ágiles.

Automatizar procesos definidos junto a equipos de tecnología.

Analizar datos para generar insights accionables (sin foco en modelos complejos).

Diseñar e implementar soluciones basadas en reglas, agentes e integración vía APIs.

Traducir necesidades del negocio en soluciones técnicas escalables.

Acompañar el despliegue de soluciones sin desarrollar core tech.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería (Sistemas, Eléctrica, Electrónica o afines).

Experiencia combinando análisis de datos con tecnología.

Comodidad interactuando con sistemas productivos.

Perfil práctico, orientado a ejecución y automatización.

Experiencia en desarrollo con Python, y análisis de datos con SQL.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Diseñador experiencia Jr – Puntos Colombia

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si le gustan los retos, desarrollar su potencial en un entorno de aprendizaje y bienestar, Puntos Colombia es el lugar para usted.

Responsabilidades:

Diseñar soluciones de producto y servicio centradas en las necesidades reales de usuarios y aliados, considerando todo el ecosistema.

Traducir problemas de experiencia en soluciones claras, viables y escalables, integrando diseño, journeys, service blueprints y wireframes.

Asegurar que cada solución conecte propósito, funcionalidad, experiencia y valor para el negocio.

Liderar y ejecutar actividades de investigación con usuarios y aliados (cualitativas y cuantitativas).

Traducir los insights en oportunidades claras de diseño y evolución del producto.

Aportar análisis de impacto en experiencia y negocio para apoyar la toma de decisiones y priorización de iniciativas.

Conceptualizar, diseñar y optimizar experiencias de usuario intuitivas, funcionales y efectivas.

Crear wireframes, prototipos y diseños de alta fidelidad para comunicar soluciones a equipos técnicos y stakeholders.

Velar por la coherencia omnicanal de la experiencia, garantizando una integración fluida entre canales, productos y servicios.

Participar activamente en la construcción y actualización de Service Blueprints desde la capa de experiencia.

Requerimientos:

Profesional en Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Diseño Digital, Diseño de Producto.

3 años de experiencia en el cargo, diseño, experiencia de usuario entre otros.

Diseño de Experiencia de Usuario (UX) y Diseño de Interfaces (UI).

Investigación de usuarios (cualitativa y cuantitativa).

Validación de soluciones mediante pruebas de usabilidad y experimentación.

Design Systems y principios de consistencia visual y de interacción.

Design Ops y trabajo bajo marcos ágiles.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Analista medicina preventiva laboral – Croydon

Salario: 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es fundamental para asegurar la salud laboral de nuestro personal, contribuyendo significativamente a la medicina preventiva.

Responsabilidades:

Participar en la Implementación del subprograma de medicina preventiva y del trabajo en toda la compañía y de manera transversal con los diferentes temporales.

Revisar los conceptos de los exámenes de ingreso periódicos y de retiro que presenten cualquier novedad tanto de personal directos como de las empresas temporales y generar las alertas sobre las desviaciones encontradas.

Actualizar de manera efectiva la base de los casos con recomendaciones médicas y fueros de salud, garantizando la fiabilidad de la información.

Programar y participar en las mesas laborales con las temporales, ARL y entidades de seguridad social según la particularidad de cada uno de los casos.

Mantener actualizados los programas de rotación preventiva del personal que presenta recomendaciones médicas.

Apoyar el SVE OMA (Sistema Vigilancia Epidemiologia Riesgo Osteomuscular) y ruido de conformidad con lo establecido en la ley, los reglamentos, y las normas técnicas que se dicten al efecto.

Requerimientos:

Tecnólogo en Salud Ocupacional y técnico Enfermería o afines.

Experiencia mínima de 2 años en el cargo.

Conocimientos en normativas de salud y seguridad laboral.

Habilidades de comunicación efectiva y trabajo en equipo.

Capacidad para manejar múltiples proyectos simultáneamente.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Auxiliar de atención al paciente – Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.000.000 a 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

El candidato ideal tendrá experiencia en el sector salud, especialmente en la gestión de citas médicas, manejo de PQRS, autorizaciones y otros trámites administrativos.

Responsabilidades:

Brindar atención presencial a pacientes y familiares.

Gestionar agendamiento de citas médicas.

Manejar PQRS y autorizaciones del sector salud.

Colaborar con el equipo médico y administrativo.

Asistir en el manejo de situaciones de duelo.

Requerimientos:

Técnico en áreas administrativas en salud o auxiliar de enfermería.

Experiencia en servicio al cliente en el sector salud.

Conocimiento de trámites administrativos en salud.

Disponibilidad de tiempo completo con horarios rotativos.

Habilidades de empatía y resolución de conflictos.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Especialista comercial microcrédito – Bancamía

Salario: 4.360.000 a 8.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Bancamía busca un profesional con vehículo propio y experiencia en gestión de clientes MiPymes con enfoque en microcrédito, para: Bogotá Norte y Bogotá Sur.

Responsabilidades:

Brindar asesoría financiera personalizada.

Consecución de carteras nuevas.

Gestionar carteras estratégicas.

Ofrecer soluciones a la medida que generen valor real.

Requerimientos:

Profesional en carreras administrativas financieras o comerciales.

Mínimo 2 años de experiencia en microcréditos o gestión de clientes microempresariales.

Contar con una base propia de clientes MIPYMES.

Excelentes habilidades de negociación y comunicación.

Capacidad para trabajar autónomamente y en terreno.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

