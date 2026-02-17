Nuevas oportunidades laborales en Bogotá: estas son las ofertas disponibles

Bogotá mantiene una dinámica constante en generación de empleo, impulsada por la expansión de empresas en distintos sectores económicos y por la creciente demanda de talento calificado en áreas técnicas, profesionales y operativas. Este comportamiento ha favorecido la apertura de múltiples convocatorias laborales dirigidas a personas con diferentes niveles de experiencia.

Todas estas oportunidades se encuentran publicadas en la sección de Semana Empleos, donde los aspirantes pueden consultar vacantes actualizadas diariamente, crear su perfil profesional de manera gratuita y postularse a los procesos de selección que mejor se ajusten a sus intereses.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, administración, análisis de datos, entre otros. Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, regístrese y postúlese a la opción que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Líder de seguridad y salud en el trabajo

Empresa: INDUCARTON

Salario: A convenir

¿Es un profesional comprometido con la seguridad y la salud en el trabajo? Únase al equipo como líder de seguridad y salud en el trabajo, donde será una pieza clave dentro del equipo, trabajando estrechamente con diversos departamentos para implementar y supervisar políticas de seguridad efectivas.

Responsabilidades:

Diseñar e implementar programas de seguridad y salud en el trabajo.

Supervisar el cumplimiento de normativas y políticas de seguridad.

Realizar auditorías internas de seguridad y salud en el trabajo.

Capacitar al personal en prácticas seguras y salud.

Investigar accidentes y desarrollar medidas preventivas.

Desarrollar el plan de seguridad vial de la compañía.

Requerimientos:

Título profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo o áreas afines.

Experiencia mínima de 3 años como líder de seguridad y salud en el trabajo.

Conocimiento en normativas de seguridad laboral y salud en el trabajo.

Habilidades de liderazgo y capacidad de influencia en equipos multidisciplinarios.

Licencia en seguridad y salud en el trabajo.

¡Aplique acá!

Líder punto de venta

Empresa: Dra. Skin

Salario: A convenir

El propósito del rol es liderar y gestionar las operaciones diarias del punto de venta, asegurando un excelente servicio al cliente y el cumplimiento de metas comerciales.

Responsabilidades:

Gestionar y supervisar las operaciones diarias del punto de venta.

Asegurar un servicio al cliente de alta calidad.

Coordinar y motivar al equipo para alcanzar los objetivos de ventas.

Monitorear y analizar indicadores de desempeño del negocio.

Implementar estrategias para mejorar las ventas y la satisfacción del cliente.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como líder de punto de venta o en roles similares como gerente de punto de venta.

Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.

Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y orientado a resultados.

Fuerte orientación al cliente y habilidades de comunicación.

Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles.

¡Aplique acá!

Web business analyst

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Si está listo para ser parte de una cultura que promueve el desarrollo personal y profesional, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Analizar datos para identificar oportunidades de crecimiento en productos digitales.

Colaborar con equipos multidisciplinarios para mejorar la experiencia del usuario.

Desarrollar informes que respalden decisiones estratégicas basadas en datos.

Liderar proyectos de transformación digital dentro de la organización.

Proponer estrategias (actividades, presentaciones, apoyos audiovisuales, etc.) para impulsar los canales digitales y herramientas de conversión en las tiendas.

Requerimientos:

Experiencia demostrable como web business analyst o digital product analyst.

Conocimiento avanzado en análisis de datos y herramientas de visualización.

Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinarios.

Capacidad para liderar iniciativas de transformación digital.

¡Aplique acá!

Director comercial inmobiliario

Empresa: Habi

Salario: 4.000.000

Este rol es esencial para liderar y motivar el equipo de brokers, asegurando el cumplimiento de las metas comerciales establecidas y fomentando un crecimiento sostenido en el mercado.

Responsabilidades:

Dirigir el equipo comercial para alcanzar los objetivos de ventas.

Desarrollar estrategias de mercado efectivas para créditos hipotecarios.

Fomentar relaciones sólidas con clientes y socios estratégicos.

Monitorear y analizar las tendencias del mercado para identificar oportunidades de negocio.

Asegurar el cumplimiento de las metas comerciales y de crecimiento establecidas.

Establcer relaciones con los brokers

Requerimientos:

Experiencia demostrada como director comercial o similar en el sector financiero.

Conocimientos sólidos en créditos hipotecarios y estrategias de ventas.

Habilidades de liderazgo para motivar y dirigir equipos de alto rendimiento.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Capacidad para desarrollar y ejecutar planes estratégicos de expansión.

¡Aplique acá!

Enfermero(a) profesional para salas de cirugía

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 4.000.000 a 4.500.000

Como profesional de enfermería, tendrá la oportunidad de trabajar en instituciones de tercer y cuarto nivel, participando activamente en el cuidado de pacientes durante el postoperatorio.

Responsabilidades:

Coordinar el equipo quirúrgico durante procedimientos.

Proporcionar soporte a pacientes en recuperación postoperatoria.

Servir de enlace entre quirófano y otros servicios hospitalarios.

Asegurar el cumplimiento de protocolos de salud y seguridad.

Colaborar en la preparación y limpieza del área quirúrgica.

Requerimientos:

Título profesional en Enfermería.

Mínimo 2 años de experiencia en salas de cirugía.

Experiencia en instituciones de tercer y cuarto nivel.

Habilidad para manejar situaciones de estrés.

Disponibilidad para turnos rotativos.

Aplique acá!

