Trabajo sí hay en Colombia: vacantes con salarios competitivos y postulación gratuita

En Colombia, cientos de oportunidades laborales permanecen activas en varias ciudades del país, dirigidas a perfiles técnicos, profesionales y operativos que buscan acceder a mejores condiciones salariales o dar un nuevo paso en su trayectoria laboral. Estas convocatorias destacan por ofrecer remuneraciones competitivas, beneficios laborales y procesos de aplicación completamente virtuales, facilitando el acceso de los candidatos a nuevas oportunidades.

Muchas de estas ofertas se encuentran disponibles en la sección de Semana Empleos, donde los aspirantes pueden consultar convocatorias ajustadas a distintos niveles de experiencia, tipos de contrato y expectativas salariales.

¿Cómo postularse?

Los interesados deben ingresar a este enlace, crear o actualizar su hoja de vida y aplicar a las vacantes que mejor se ajusten a sus aspiraciones. El proceso de registro y postulación es totalmente gratuito.

Científico(a) de datos - Medellín

Empresa: Tuya S.A.

Salario: 8.300.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Su propósito será evaluar, contrastar y retar la construcción y uso de modelos analíticos de los diferentes riesgos de Tuya, generando planes de acción que permitan robustecer la gestión del riesgo de modelos de la compañía.

Responsabilidades:

Validar la calidad de la data usada en la construcción de modelos analíticos dando concepto técnico respecto de la idoneidad de las técnicas utilizadas y plantear alternativas robustas.

Construir modelos alternativos utilizando diferentes algoritmos y variables que permitan establecer si es posible potenciar el modelo actual.

Evaluar el uso dado a los modelos analíticos, confirmando que su implementación sea concordante con las definiciones estadísticas empleadas

Crear y automatizar sistemas de alertas que permitan monitorear el desempeño de los modelos y de los insumos empleados.

Estructurar y presentar los reportes que permiten sintetizar los hallazgos encontrados en los procesos de validación realizados

Requerimientos:

Profesional en estadística, analítica, economía, administración de negocios, empresas, ingenierías o áreas afines.

Experiencia en: manejo de grandes volúmenes de información, transformación de datos para la creación de modelos.

Conocimiento en metodologías estadísticas de modelamiento de datos, aplicación e implementación de modelos analíticos para la toma de decisiones, plataformas analíticas (Python, Databricks) y SQL.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Jefe de e-commerce – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: 8.445.464

Tipo de contrato: Término indefinido

En Prebel están buscando un jefe de ecommerce con fuerte enfoque comercial y financiero, que lidere la operación del canal digital y asegure su crecimiento rentable y sostenible.

Responsabilidades:

Liderar la operación diaria del eCommerce, asegurando estabilidad, eficiencia operativa y cumplimiento de los objetivos comerciales.

Definir y ejecutar la estrategia comercial del canal, incluyendo precios, promociones, descuentos y condiciones con marcas, sellers y aliados.

Gestionar el P&G del eCommerce, haciendo seguimiento a ingresos, costos, gastos operativos y rentabilidad.

Analizar el desempeño de productos y categorías para identificar oportunidades de crecimiento, optimización de márgenes y priorización del portafolio.

Supervisar la gestión de inventarios, garantizando rotación eficiente, disponibilidad y control de obsolescencia.

Supervisar los procesos operativos del canal (pedidos, conciliaciones, logística, transportadoras y control administrativo).

Monitorear indicadores clave del eCommerce y presentar reportes con análisis e insights para la toma de decisiones.

Coordinar con las áreas internas responsables de marketing digital, tecnología, marca, operaciones y finanzas la correcta ejecución de las iniciativas comerciales

Requerimientos:

Profesional en administración de empresas, diseño, mercadeo o carreras afines.

Postgrado en carreras afines.

4 años de experiencia en administración de plataformas web transaccionales.

Experiencia en creación de estrategias digitales enfocadas a la conversión.

Experiencia en operación, desarrollo y soporte web.

Experiencia liderando equipos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Gerente general - Sector educativo – Pereira

Empresa: Cazta Comercial

Salario: 8.900.000

Tipo de contrato: Término indefinido

La persona seleccionada debe tener una sólida experiencia en gestión administrativa y financiera, además de una afinidad por las artes y la cultura, contribuyendo al desarrollo de la ciudad.

Responsabilidades:

Liderar y gestionar todas las operaciones de la institución académica.

Supervisar la administración financiera y optimizar el uso de los recursos.

Fomentar un entorno de trabajo colaborativo y participativo.

Representar a la institución ante la Junta Directiva y en eventos públicos.

Promover el desarrollo cultural y educativo de la institución.

Requerimientos:

Título profesional en administración, educación o áreas afines.

Experiencia comprobada en gestión administrativa y financiera, preferiblemente en el sector académico.

Capacidad de liderazgo democrático y habilidades para el trabajo en equipo.

Sensibilidad artística y cultural y compromiso con el desarrollo de la ciudad.

Habilidades de comunicación efectivas y capacidad para interactuar con diversos públicos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Director de Auditoría – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: 10.555.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como parte del equipo directivo, el director de auditoría juega un papel crucial en la supervisión y evaluación de los controles internos, asegurando el cumplimiento normativo y la optimización de los procesos organizacionales.

Responsabilidades

Diseñar, ejecutar y supervisar el Plan Integral de Auditoría Interna, con enfoque basado en riesgos.

Evaluar la efectividad del sistema de control interno.

Verificar el cumplimiento de la normatividad legal, regulatoria, contable y fiscal.

Auditar los procesos financieros, administrativos y comerciales de la organización.

Emitir informes ejecutivos de auditoría con hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

Liderar y desarrollar los equipos de auditoría, asegurando calidad técnica y ética profesional.

Identificar, evaluar y mitigar riesgos estratégicos, operativos y financieros.

Prevenir, detectar y apoyar la investigación de fraudes, errores e irregularidades.

Asesorar a la alta dirección y Junta Directiva en temas de control, riesgos y cumplimiento.

Garantizar la independencia, confidencialidad y cumplimiento de normas internacionales de auditoría.

Requerimientos:

Mínimo 5 años de experiencia como director(a) o jefe(a) de auditoría.

Experiencia comprobada en auditoría financiera, administrativa y comercial.

Trayectoria en empresas grandes o de alta complejidad organizacional.

Experiencia liderando auditorías internas.

Manejo y liderazgo de equipos de trabajo.

Relación directa con alta dirección.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Director(a) de mercadeo – Cali

Empresa: Studio F

Salario: 30.000.000 a 40.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como parte integral del equipo directivo, trabajará codo a codo con el equipo ejecutivo para garantizar que las estrategias de mercadeo no solo cumplan, sino superen los objetivos comerciales.

Responsabilidades:

Desarrollar y ejecutar estrategias de marketing innovadoras.

Liderar el equipo de marketing en la planificación de campañas efectivas.

Analizar tendencias del mercado para identificar oportunidades de crecimiento.

Colaborar con otros departamentos para alinear los objetivos de marketing con los objetivos empresariales.

Gestionar el presupuesto de marketing de manera eficiente para maximizar el retorno de la inversión.

Requerimientos:

Experiencia demostrable como director de marketing, director de mercadeo o Chief Marketing Officer (CMO).

Título universitario en Marketing, Administración de Empresas o campo relacionado.

Habilidades comprobadas en el liderazgo de equipos de alto rendimiento.

Excelentes capacidades de comunicación y presentación.

Conocimiento profundo de las tendencias y herramientas de marketing digital.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

