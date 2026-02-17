Trabajo sí hay en Colombia: vacantes con salarios competitivos y postulación gratuita

En Colombia, cientos de oportunidades laborales permanecen activas en varias ciudades del país, dirigidas a perfiles técnicos, profesionales y operativos que buscan acceder a mejores condiciones salariales o dar un nuevo paso en su trayectoria laboral. Estas convocatorias destacan por ofrecer remuneraciones competitivas, beneficios laborales y procesos de aplicación completamente virtuales, facilitando el acceso de los candidatos a nuevas oportunidades.
Muchas de estas ofertas se encuentran disponibles en la sección de Semana Empleos, donde los aspirantes pueden consultar convocatorias ajustadas a distintos niveles de experiencia, tipos de contrato y expectativas salariales.
¿Cómo postularse?
Los interesados deben ingresar a este enlace, crear o actualizar su hoja de vida y aplicar a las vacantes que mejor se ajusten a sus aspiraciones. El proceso de registro y postulación es totalmente gratuito.
Científico(a) de datos - Medellín
Empresa: Tuya S.A.
Salario: 8.300.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Su propósito será evaluar, contrastar y retar la construcción y uso de modelos analíticos de los diferentes riesgos de Tuya, generando planes de acción que permitan robustecer la gestión del riesgo de modelos de la compañía.
Responsabilidades:
- Validar la calidad de la data usada en la construcción de modelos analíticos dando concepto técnico respecto de la idoneidad de las técnicas utilizadas y plantear alternativas robustas.
- Construir modelos alternativos utilizando diferentes algoritmos y variables que permitan establecer si es posible potenciar el modelo actual.
- Evaluar el uso dado a los modelos analíticos, confirmando que su implementación sea concordante con las definiciones estadísticas empleadas
- Crear y automatizar sistemas de alertas que permitan monitorear el desempeño de los modelos y de los insumos empleados.
- Estructurar y presentar los reportes que permiten sintetizar los hallazgos encontrados en los procesos de validación realizados
Requerimientos:
- Profesional en estadística, analítica, economía, administración de negocios, empresas, ingenierías o áreas afines.
- Experiencia en: manejo de grandes volúmenes de información, transformación de datos para la creación de modelos.
- Conocimiento en metodologías estadísticas de modelamiento de datos, aplicación e implementación de modelos analíticos para la toma de decisiones, plataformas analíticas (Python, Databricks) y SQL.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Jefe de e-commerce – Medellín
Empresa: Prebel
Salario: 8.445.464
Tipo de contrato: Término indefinido
En Prebel están buscando un jefe de ecommerce con fuerte enfoque comercial y financiero, que lidere la operación del canal digital y asegure su crecimiento rentable y sostenible.
Responsabilidades:
- Liderar la operación diaria del eCommerce, asegurando estabilidad, eficiencia operativa y cumplimiento de los objetivos comerciales.
- Definir y ejecutar la estrategia comercial del canal, incluyendo precios, promociones, descuentos y condiciones con marcas, sellers y aliados.
- Gestionar el P&G del eCommerce, haciendo seguimiento a ingresos, costos, gastos operativos y rentabilidad.
- Analizar el desempeño de productos y categorías para identificar oportunidades de crecimiento, optimización de márgenes y priorización del portafolio.
- Supervisar la gestión de inventarios, garantizando rotación eficiente, disponibilidad y control de obsolescencia.
- Supervisar los procesos operativos del canal (pedidos, conciliaciones, logística, transportadoras y control administrativo).
- Monitorear indicadores clave del eCommerce y presentar reportes con análisis e insights para la toma de decisiones.
- Coordinar con las áreas internas responsables de marketing digital, tecnología, marca, operaciones y finanzas la correcta ejecución de las iniciativas comerciales
Requerimientos:
- Profesional en administración de empresas, diseño, mercadeo o carreras afines.
- Postgrado en carreras afines.
- 4 años de experiencia en administración de plataformas web transaccionales.
- Experiencia en creación de estrategias digitales enfocadas a la conversión.
- Experiencia en operación, desarrollo y soporte web.
- Experiencia liderando equipos.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Gerente general - Sector educativo – Pereira
Empresa: Cazta Comercial
Salario: 8.900.000
Tipo de contrato: Término indefinido
La persona seleccionada debe tener una sólida experiencia en gestión administrativa y financiera, además de una afinidad por las artes y la cultura, contribuyendo al desarrollo de la ciudad.
Responsabilidades:
- Liderar y gestionar todas las operaciones de la institución académica.
- Supervisar la administración financiera y optimizar el uso de los recursos.
- Fomentar un entorno de trabajo colaborativo y participativo.
- Representar a la institución ante la Junta Directiva y en eventos públicos.
- Promover el desarrollo cultural y educativo de la institución.
Requerimientos:
- Título profesional en administración, educación o áreas afines.
- Experiencia comprobada en gestión administrativa y financiera, preferiblemente en el sector académico.
- Capacidad de liderazgo democrático y habilidades para el trabajo en equipo.
- Sensibilidad artística y cultural y compromiso con el desarrollo de la ciudad.
- Habilidades de comunicación efectivas y capacidad para interactuar con diversos públicos.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Director de Auditoría – Bogotá D.C.
Empresa: Croydon
Salario: 10.555.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como parte del equipo directivo, el director de auditoría juega un papel crucial en la supervisión y evaluación de los controles internos, asegurando el cumplimiento normativo y la optimización de los procesos organizacionales.
Responsabilidades
- Diseñar, ejecutar y supervisar el Plan Integral de Auditoría Interna, con enfoque basado en riesgos.
- Evaluar la efectividad del sistema de control interno.
- Verificar el cumplimiento de la normatividad legal, regulatoria, contable y fiscal.
- Auditar los procesos financieros, administrativos y comerciales de la organización.
- Emitir informes ejecutivos de auditoría con hallazgos, conclusiones y recomendaciones.
- Liderar y desarrollar los equipos de auditoría, asegurando calidad técnica y ética profesional.
- Identificar, evaluar y mitigar riesgos estratégicos, operativos y financieros.
- Prevenir, detectar y apoyar la investigación de fraudes, errores e irregularidades.
- Asesorar a la alta dirección y Junta Directiva en temas de control, riesgos y cumplimiento.
- Garantizar la independencia, confidencialidad y cumplimiento de normas internacionales de auditoría.
Requerimientos:
- Mínimo 5 años de experiencia como director(a) o jefe(a) de auditoría.
- Experiencia comprobada en auditoría financiera, administrativa y comercial.
- Trayectoria en empresas grandes o de alta complejidad organizacional.
- Experiencia liderando auditorías internas.
- Manejo y liderazgo de equipos de trabajo.
- Relación directa con alta dirección.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Director(a) de mercadeo – Cali
Empresa: Studio F
Salario: 30.000.000 a 40.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como parte integral del equipo directivo, trabajará codo a codo con el equipo ejecutivo para garantizar que las estrategias de mercadeo no solo cumplan, sino superen los objetivos comerciales.
Responsabilidades:
- Desarrollar y ejecutar estrategias de marketing innovadoras.
- Liderar el equipo de marketing en la planificación de campañas efectivas.
- Analizar tendencias del mercado para identificar oportunidades de crecimiento.
- Colaborar con otros departamentos para alinear los objetivos de marketing con los objetivos empresariales.
- Gestionar el presupuesto de marketing de manera eficiente para maximizar el retorno de la inversión.
Requerimientos:
- Experiencia demostrable como director de marketing, director de mercadeo o Chief Marketing Officer (CMO).
- Título universitario en Marketing, Administración de Empresas o campo relacionado.
- Habilidades comprobadas en el liderazgo de equipos de alto rendimiento.
- Excelentes capacidades de comunicación y presentación.
- Conocimiento profundo de las tendencias y herramientas de marketing digital.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.