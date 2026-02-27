El Distrito puso en marcha una nueva herramienta virtual dentro de su portal oficial para que los barranquilleros realicen trámites de tránsito de forma más ágil, segura y sin desplazamientos innecesarios.

Un portal único que promete menos filas y más rapidez en los servicios del Distrito

La Alcaldía de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario, lanzó un nuevo canal digital para la gestión de trámites y servicios del Distrito.

Según el comunicado oficial publicado por el gobierno distrital el 25 de febrero de 2026, este avance forma parte de la estrategia del alcalde Alejandro Char para facilitar y acelerar los procesos que actualmente se realizan de manera virtual.

La nueva plataforma, que se integra a la sede electrónica de la Alcaldía en www.barranquilla.gov.co, permite a los usuarios acceder de forma directa a los trámites y servicios relacionados inicialmente con la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial.

Los ciudadanos podrán realizar trámites de tránsito de forma virtual y sin filas. Foto: Getty Images

Paso a paso para acceder al nuevo canal digital del Distrito

Ingresar desde celular o computador al portal oficial del Distrito: www.barranquilla.gov.co

• Ubicar en la página principal el botón “Tránsito en Línea” o la sección de “Trámites y Servicios”.

• Seleccionar el trámite requerido y seguir las instrucciones que indica la plataforma.

• Registrarse o iniciar sesión si el sistema lo solicita para completar el proceso.

La apuesta digital que busca transformar la atención ciudadana en Barranquilla.

El objetivo declarado por el Distrito es agrupar en un mismo espacio los servicios que pueden gestionarse virtualmente, reduciendo tiempos y simplificando desplazamientos para los barranquilleros.

Desde la administración distrital aseguran que el nuevo canal no sustituye ni elimina el manual de servicios y trámites existente, sino que lo complementa al listar los procesos disponibles tanto en modalidad presencial como virtual.

Además, se suma a otros canales de atención al ciudadano, incluyendo la asistencia presencial en sedes habilitadas, la línea telefónica 195 y las plataformas de atención por WhatsApp y Telegram.

Este lanzamiento se da en un contexto en el que la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial ya ha venido consolidando una atención más centralizada y eficiente en Barranquilla.

Desde las autoridades distritales se sostiene que estos esfuerzos en modernización y tecnología son parte de una visión integral para fortalecer la administración pública digital y acercar al ciudadano a los servicios del Estado de forma más transparente y eficaz.

La apuesta por herramientas digitales busca, además, asegurar un acceso más amplio y democrático a los procesos administrativos, especialmente en una ciudad en crecimiento como Barranquilla.