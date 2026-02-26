Barranquilla

Importante programa en Barranquilla apoya a emprendedores: hizo entrega de 252 créditos

CrediChévere hace parte de la Alcaldía de Barranquilla y ayuda al fortalecimiento de las empresas locales.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

26 de febrero de 2026, 10:19 a. m.
Hay créditos para emprendedores en Barranquilla.
Hay créditos para emprendedores en Barranquilla. Foto: Alexbedoya - stock.adobe.com

La Alcaldía de Barranquilla, por medio del programa CrediChévere, apoya a distintos emprendedores con el fin de fortalecer el entramado emprendedor de la ciudad, a raíz de los créditos otorgados, contribuyendo a que puedan seguir creciendo.

Recientemente se hizo la entrega de 252 créditos, los mismos que en valor total ascienden a 614.060.000 pesos. De acuerdo con lo que informa el medio de comunicación El Heraldo, a partir del año 2024, con este programa se ha alcanzado una inversión de 18.923.298.000 pesos, siendo esto también una fuente importante de impacto en la economía local.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, expresó: “Así es como se construye un país, cuando la gente lo que quiere es trabajar y progresar”.

Semana por Colombia Barranquilla y Atlántico
Alejandro Char, alcalde de Barranquilla. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

CrediChévere, según la información difundida por la Alcaldía de Barranquilla, es un “mecanismo de crédito del programa de la Alcaldía de Barranquilla, que corresponde a un modelo de financiación de actividades productivas y servicios del comercio formal e informal en los diferentes sectores de la ciudad”.

¿Para qué sirven estos créditos?

Los créditos otorgados por el programa pueden ser para capital de trabajo o inversión, es decir, para el pago de deudas anteriores o para la adquisición de nuevos bienes.

Requisitos para poder acceder a estos créditos

  • Ser persona natural o persona jurídica.
  • Tener la mayoría de edad, cuando se trata de personas naturales.
  • Tener una actividad productiva.
La Alcaldía indica que “la población beneficiaria se priorizará acreditando las siguientes condiciones”:

  • Ser mujer con actividad productiva.
  • Ser madre cabeza de hogar.
  • Ser vendedor formal o informal de la Galería Comercial Sredni-La Esquina del Marquetero.
  • Ser vendedor formal o informal del Gran Bazar, o ser vendedor de alguna de las plazas de mercado o de algún punto del centro de la ciudad de Barranquilla.
  • Crédito de nómina (libranzas en el sector privado).
Los expertos advierten que el impacto de las mayores tasas de interés se sentirá con fuerza en el segundo semestre de 2022 y en 2023. Esto va a desacelerar el crédito.
CrediChévere en Barranquilla. Foto: istock

¿Cuál sería el monto del préstamo?

Según lo que se indica, los préstamos tendrían montos de hasta 6 salarios mínimos mensuales legales vigentes, con una tasa de interés fija de 2,5 % mensual sobre el saldo que vaya quedando pendiente, a un plazo que puede ir hasta 24 meses.

Los pagos se pueden efectuar de manera diaria, quincenal, mensual y, en algunos casos, hasta anual, a través de una cuota fija.

