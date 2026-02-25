En el departamento del Atlántico, miles de jóvenes se movilizan día con día para perseguir el sueño de la educación superior, sin embargo, el costo del transporte intermunicipal puede representar una carga significativa dentro del presupuesto mensual de quienes cursan programas universitarios.

Por esta razón, la Gobernación del Atlántico implementó un programa de subsidio de transporte universitario que beneficiará a miles de estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en los 22 municipios del departamento, con una inversión de $750 millones de pesos y permitirá cubrir hasta el 40 % del costo de movilidad de estos jóvenes.

¿Cómo aplicar a este subsidio de transporte?

En 2026, la administración del gobernador Eduardo Verano de la Rosa abrió una nueva convocatoria del Subsidio de Transporte Universitario para el primer semestre académico.

Esta convocatoria está abierta hasta el 8 de marzo de 2026 para que los jóvenes interesados puedan aplicar y ser considerados como beneficiarios de este apoyo.

Pueden postularse al subsidio los estudiantes universitarios, así como quienes cursen programas técnicos o tecnológicos, siempre y cuando residan en alguno de los 22 municipios del Atlántico y necesiten trasladarse para su educación superior.

Adicionalmente, deben pertenecer a los estratos 1, 2 o 3 y estar clasificados dentro de los grupos A, B o C del Sisbén IV y haber obtenido el título de bachiller en una institución oficial o privada del Atlántico.

Las instituciones de educación superior deben tener un convenio vigente con la Gobernación del Atlántico, y los aspirantes deben estar matriculados académica y financieramente para ser elegibles. En total, 32 universidades e instituciones conforman el listado de entidades con las que se ha formalizado esta vinculación para permitir la participación de sus estudiantes en el subsidio.

Los interesados deben realizar la inscripción a través del enlace oficial habilitado por la Gobernación: https://tic.atlantico.gov.co:4443/

Para resolver dudas técnicas o administrativas, también está disponible el correo capitalsocial@atlantico.gov.co.

Oportunidad única para estudiantes del Atlántico, hasta 40 % de descuento en transporte. Foto: Getty Images

Las autoridades departamentales han argumentado que facilitar el transporte para estudiantes de estratos bajos es una medida estratégica para reducir barreras económicas que dificultan el acceso y la continuidad en la educación superior. El gobernador Verano ha reiterado que esta iniciativa pretende frenar la deserción académica por motivos financieros y promover que los jóvenes puedan permanecer en el sistema educativo.

El subsidio forma parte del programa más amplio denominado “Jóvenes para el Mundo”, una apuesta de la administración departamental orientada a consolidar la educación como eje de desarrollo social y equidad en el Atlántico. Esta política incluye, además del apoyo al transporte, iniciativas como la gratuidad para estudiantes y alianzas con instituciones educativas y con el Gobierno nacional para ampliar las oportunidades de formación.