Atlántico

Baranoa abre camino en el Atlántico con el primer Sistema Local del Cuidado

El municipio se convierte en pionero regional al poner en marcha una estrategia que reconoce y respalda el trabajo de cuidado, históricamente invisibilizado y asumido en su mayoría por mujeres.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

26 de febrero de 2026, 9:28 a. m.
Personas cuidadoras del municipio de Baranoa reciben certificados durante el acto de puesta en marcha del Sistema Local del Cuidado, una iniciativa que busca reconocer y fortalecer esta labor en el Atlántico.
Personas cuidadoras del municipio de Baranoa reciben certificados durante el acto de puesta en marcha del Sistema Local del Cuidado, una iniciativa que busca reconocer y fortalecer esta labor en el Atlántico. Foto: Foto: Alcaldía de Baraona

Con la creación de su Red del Cuidado y el respaldo del Ministerio de la Igualdad, Baranoa impulsa un modelo que busca redistribuir responsabilidades y fortalecer a las personas cuidadoras.

La idea es transformar el cuidado en una política pública con enfoque de equidad y justicia social.

Atlántico dará $750 millones para subsidio de transporte a universitarios de estratos 1, 2 y 3 ¿Cómo participar?

Baranoa marca un nuevo rumbo para el cuidado en Colombia

Por más de una década las labores de cuidado, desde atender a niños y niñas hasta acompañar a personas mayores o con discapacidad, han sido una columna silenciosa en la vida de millones de hogares colombianos.

Sin embargo, tradicionalmente han sido ignoradas por las políticas públicas, relegadas a la esfera privada y, en su gran mayoría, realizadas por mujeres sin reconocimiento ni apoyo estatal.

Barranquilla

Importante programa en Barranquilla apoya a emprendedores: hizo entrega de 252 créditos

Barranquilla

De los Beatles a García Márquez: El bar secreto en el Centro donde el tiempo se detuvo en 1960 en Barranquilla

Barranquilla

Atlántico dará $750 millones para subsidio de transporte a universitarios de estratos 1, 2 y 3 ¿Cómo participar?

Barranquilla

¿Por qué Barrio Abajo de Barranquilla está “arriba” en el mapa?

Barranquilla

El evento de mujeres con el que Roy Barreras busca cerrar su campaña en Barranquilla

Barranquilla

Tras quedar en libertad, Alexis Castillo, concejal de Barranquilla, amenaza con acudir a la Fiscalía por información revelada por SEMANA

Barranquilla

Barranquilla va por la Fórmula 1: alcalde Alejandro Char se pronunció; “Diez años”

Medellín

Este jueves inicia plan piloto en el sector de Las Areneras para evitar cierres

Cali

¿Cuánto cuesta vivir en Cali en el 2026? Estos son los datos que debe saber

Bogotá

Frenan construcción de viviendas de lujo: “Suspendimos el proyecto”

Ese escenario empieza ahora a cambiar, y uno de los territorios pioneros de esta transformación es Baranoa, un municipio del Atlántico.

Se ha convertido en el primer lugar en el departamento en implementar, de manera estructurada, lo que se conoce como el Sistema Local del Cuidado en Colombia.

Baranoa recuerda que el bienestar se construye también en el día a día de quienes silenciosamente sostienen a sus familias y comunidades a través del cuidado
Baranoa recuerda que el bienestar se construye también en el día a día de quienes silenciosamente sostienen a sus familias y comunidades a través del cuidado Foto: archivo SEMANA

Ministerio de la Igualdad respalda estrategia de cuidado en el Atlántico

La iniciativa se materializó en un encuentro que reunió a cuidadores y cuidadoras, líderes comunitarios, representantes institucionales y funcionarios del Ministerio de la Igualdad y Equidad junto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Allí, en un gesto simbólico y profundo, se firmó el acta de creación de la Red del Cuidado de la Alcaldía de Baranoa: un puente entre el Estado local y las comunidades para formalizar y dignificar una labor que durante décadas ha sido invisible.

Este paso trasciende lo administrativo. Para las autoridades locales, el cuidado no es una simple prestación social, sino un derecho humano y una práctica colectiva esencial para la vida diaria.

Así lo expresó el alcalde Edinson Palma, al afirmar que cuidar “es un acto humano y de justicia social” que debe dejar de recaer exclusivamente en las mujeres.

Debe convertirse en una responsabilidad compartida entre familias y el Estado.

La implementación de este sistema tiene implicaciones más allá de Baranoa.

En Colombia, se estima que más de 32 millones de personas realizan cuidado no remunerado, y cerca del 90 % de ellas son mujeres.

Esta realidad evidencia un déficit estructural en la forma en que las sociedades valoran el trabajo de cuidado y las personas que lo desempeñan.

El programa en Baranoa busca cambiar eso no solo mediante reconocimiento formal, sino también mediante espacios de formación, redes comunitarias y mecanismos que permitan redistribuir cargas y generar mayor equidad.

Expertos en políticas públicas y organizaciones sociales han señalado que iniciativas como la de Baranoa pueden convertirse en modelos replicables para otros municipios y regiones.

Al situar el cuidado en el centro de la agenda local, este municipio atlántico apuesta por una visión de desarrollo más humana, integral y equitativa.

Más de Barranquilla

Remesas dólares pesos

Importante programa en Barranquilla apoya a emprendedores: hizo entrega de 252 créditos

El restaurante donde nació el popular Grupo de Barranquilla.

De los Beatles a García Márquez: El bar secreto en el Centro donde el tiempo se detuvo en 1960 en Barranquilla

La Ruta a la U dará transporte a bajo costo a estudiantes del Atlántico.

Atlántico dará $750 millones para subsidio de transporte a universitarios de estratos 1, 2 y 3 ¿Cómo participar?

Calles y murales de Barrio Abajo en Barranquilla, un barrio que mantiene su nombre histórico pese a estar al norte de la ciudad, reflejando su relación con el río Magdalena.

¿Por qué Barrio Abajo de Barranquilla está “arriba” en el mapa?

Panorámica de Barranquilla y Roy Barreras.

El evento de mujeres con el que Roy Barreras busca cerrar su campaña en Barranquilla

Alexis Castillo, concejal de Barranquilla.

Tras quedar en libertad, Alexis Castillo, concejal de Barranquilla, amenaza con acudir a la Fiscalía por información revelada por SEMANA

La semana pasada se filtró un video promocional del Gran Premio del Caribe de la Fórmula 1, que se haría en la capital del Atlántico.

Barranquilla va por la Fórmula 1: alcalde Alejandro Char se pronunció; “Diez años”

Funcionarios de la Alcaldía de Barranquilla tendrán jornada especial y descanso compensado por Semana Santa, según decreto distrital.

Alcaldía de Barranquilla confirma horario especial durante Semana Santa

Alexis Castillo, concejal de Barranquilla, buscado por violencia intrafamiliar agravada en poder de la Fiscalía.

Fiscalía asegura que Alexis Castillo, concejal de Barranquilla, no aceptó los cargos de violencia intrafamiliar agravada

Noticias Destacadas