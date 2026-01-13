Quedan 8 de 32 en la carrera por el Super Bowl LX: eliminados y clasificados en la ronda comodín para la divisional de la NFL

El sábado 10 de enero inició la ronda comodín de la NFL con el enfrentamiento entre Carolina Panthers y Los Angeles Rams, que terminó clasificando a la siguiente fase al conjunto de los Rams. Finalizó el lunes con la clasificación de Houston Texas, que superó 30- 6 a Pittsburgh Steelers.

Se jugaron seis partidos en total, clasificando a las franquicias ganadoras del único encuentro; se encuentran con los dos equipos previamente clasificados por ser los mejores de la liga, Denver Broncos (Conferencia Nacional) y Seattle Seahawks (Conferencia Americana).

¿Cuál es el deporte más visto en Estados Unidos? Compite la MLS de Messi, la NBA de Jokic y la NFL de Patrick Mahomes

Carolina Panthers 31–34 Los Angeles Rams

El partido que inició con la ronda comodín dejó como ganador al favorito Rams. El equipo de Los Ángeles llegaba como favorito, luego de ganar tres partidos más que su rival en la ronda preliminar.

Sin embargo, el partido se definió en los últimos minutos, dejando como figura al quaterback, Matthew Stafford.

Colby Parkinson #84, jugador de Los Angeles Rams. Foto: Getty Images

Travis Kelce se iría de Kansas City Chiefs: este sería su último partido y las razones de su retiro

Chicago Bears 31-27 Green Bay Packers

Un encuentro realmente sorprendente que dejó como ganador al equipo de los osos, luego de una remontada épica, tras iniciar el partido perdiendo. En los dos primeros cuartos iban 21-3 perdiendo, tras quedar 7-3 en el primero y 14-0 en el segundo. Fueron los dos últimos cuartos en los que la ofensiva de Chicago, le permitió anotar 28 puntos y solo les convirtieron 6.

Este partido fue de los más mencionados en redes sociales, dejando algunos de los mejores memes de la jornada, asimilando lo que fue el partido con una escena en la serie “padre de familia”.

Jacksonville Jaguar 24-27 Buffalo Bills

Los jaguares y los Bills brindaron un espectáculo que se definió en la última jugada, cuando Josh Allen anotó el touchdown que selló la victoria de los Buffalo Bills.

El equipo de Nueva York cortó una racha de 8 victorias consecutivas de los de Jacksonville.

Philadelphia Eagles 19-23 San Francisco 49ers

Sorpresivamente, los de San Francisco derrotaron a los Eagles en su casa, cuando eran locales los de Filadelfia.

La firme defensa de los 49ers les permitió aguantar el resultado, hasta que definieron en los momentos clave a sus jugadores ofensivos, que superaron a los Eagles, que no pudieron recuperarse, tras la reacción tardía.

New England Patriots 16-3 Los Angeles Chargers

Los favoritos ganaron, como se anticipaba, los Patriots son candidatos para llegar al Super Bowl LX, gracias a su sólida defensa y los tres goles de campo de Andy Borregales.

Los de New England ganaron con tranquilidad su encuentro de ronda comodín y se preparan para ser unos de los finalistas de la NFL en 2026.

Andy Borregales Foto: Getty Images

Pittsburgh Steelers 6-30 Houston Texans

En el último partido de la jornada, los texanos eliminaron a los Pittsburgh Steelers tras una actuación dominante el lunes de fútbol americano.

La defensa de Houston anotó dos touchdowns y eso es un récord, luego de que no se lograra este tipo de hazañas en la NFL desde hace 77 años.

Partidos de la ronda divisional