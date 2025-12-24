Deportes

Travis Kelce se iría de Kansas City Chiefs: este sería su último partido y las razones de su retiro

Su entrenador, Andy Reid, también duda de la continuidad de la estrella del equipo.

25 de diciembre de 2025, 2:32 a. m.
El 25 de diciembre de 2025 puede ser su último partido en el Arrowhead Stadium.
El 25 de diciembre de 2025 puede ser su último partido en el Arrowhead Stadium.

Travis Kelce es uno de los nombres que más resuenan en la NFL, es una de las estrellas de uno de los mejores equipos de los últimos 10 años de la NFL y además su perfil empezó a ser más mediático cuando se conoció que es pareja de Taylor Swift.

Kansas City Chiefs, en las últimas 10 temporadas, siempre clasificaba a la ronda de playoffs, es apenas en este 2025 que vuelven a quedarse afuera de la ronda final de la liga. Es una temporada desastrosa, ya que el que equipo se quedó sin posibilidades de clasificar, 3 semanas antes de finalizar la temporada regular.

Además del fracaso deportivo, los Chiefs ahora pueden perder una de sus principales figuras, Travis Kelce, esta posibilidad cobró fuerza luego de la respuesta de su entrenador, Andy Reid, cuando le preguntaron si el partido de Navidad es uno de los partidos finales: “No sé si lo es”.

El entrenador también dijo en conferencia de prensa: “Ay, qué triste... Espero que no sea su último viaje, pero si lo es, me quito el sombrero”.

Se estima la posibilidad de que el jugador se retire por completo del juego, dándole fin a su carrera como deportista. El 25 de diciembre juegan un partido en la temporada, siendo uno de los más importantes, enfrentándose a los Broncos a las 8 PM en su estadio, Arrowhead Stadium, el último partido de “Los Jefes” en 2025; se jugarían en Las Vegas, lo cual implicaría que este partido de Navidad puede llegar a ser el último de Kelce.

Carrera de Travis Kelce

El jugador tiene 36 años y está en la posición ala cerrada. Esto le permite estar vigente, no obstante, su retiro cada vez está más cerca.

¿Quién es Travis Kelce, el futuro esposo de la cantante Taylor Swift? Datos sobre el prometido de la artista

Kelce solamente jugó en los Kansas City Chiefs, lleva toda su carrera en este equipo desde 2013, ese año firmó un contrato millonario por $3.12 millones de dólares y cuatro años de duración. Se le ha renovado y su último acuerdo finaliza a la temporada de 2025, en la que el jugador tendrá que definir si sigue o no para 2026.

Kelce ganó tres Super Bowls con los Chiefs, además de ser protagonista con el equipo en finales. En su carrera fue seleccionado 11 veces al Pro Bowl, que es el evento en el que asisten las estrellas de la NFL. Es considerado uno de los mejores en toda la historia de la NFL en su posición (ala cerrada).

Tony González y Jason Witten, que también jugaron en su posición, jugaron hasta sus 36 y 37 años, lo cual coloca comparativamente a Travis Kelce en el límite.

