Así fue el homenaje a Travis Kelce, en su última noche en el Arrowhead Stadium como jugador de Kansas City Chiefs en 2025

En Estados Unidos, se jugó una de las fechas más importantes del año, el 25 de diciembre de 2025 en la NFL. Durante la jornada de Navidad se jugaron 3 importantes partidos, Commanders vs. Dallas Cowboys, Vikings vs. Lions y Kansas City Chiefs vs. Denver Broncos.

El de los Chiefs fue el último de la fecha de Navidad en la NFL y los focos estaban puestos sobre Travis Kelce, luego de la posibilidad que no descartó su entrenador de que este fuera el último partido del jugador en el Arrowhead Stadium, tras la finalización de su contrato, su edad y la apresurada eliminación de Kansas City Chiefs.

Travis Kelce se iría de Kansas City Chiefs: este sería su último partido y las razones de su retiro

La entrada de la estrella fue una de las más emotivas, muchos seguidores comentan con nostalgia la que puede ser la última entrada desde el túnel de Kelce.

One more time coming out of the tunnel for Travis 🥹 pic.twitter.com/9cBjbRuwsl — Craig McMullen (@craigmcmullen53) December 26, 2025

Los estadios de la NFL están diseñados con uno o varios túneles para conectar los vestuarios de los equipos, esta salida siempre se hace, sin embargo, el ruido y la cercanía con los aficionados de Kansas siempre le dan un toque especial.

Las cámaras apuntaban a Travis Kelce desde antes del partido, en el momento previo al juego, cuando se interpretó el himno de EE. UU. se le vio conmovido al jugador y con un ánimo especial.

Ojalá me equivoque pero:



Taylor en el estadio en un partido intrascendente, su madre también en el palco, el abrazo con Chris Jones en el túnel de vestuarios al final del partido…



Me da que este ha sido el último partido de Travis Kelce en Arrowhead pic.twitter.com/RCcVtLeEqI — Álvaro Rodríguez (@AlvaroRRY) December 26, 2025

Luego de los actos protocolarios del partido de Navidad, el árbitro dio el kickoff. Kansas City Chiefs anotó el primer touchdown, Brashard Smith lo logró luego de un pase de Chris Oladokun.

Kelce lideró a su equipo en las recepciones, atrapó cinco pases que terminaron en 36 yardas. La defensiva de los Chiefs, resaltó en muchos momentos, sin embargo, las posesiones no significaron los puntos suficientes.

Travis Kelce vs. los Broncos Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Kelce fue el jugador con más capturas en su equipo, sin embargo, no fueron suficientes para la victoria o el empate de su equipo, la producción ofensiva fue realmente limitada, se notó la ausencia por lesión de su mariscal, Patrick Mahomes.

La organización oficial no le dio ningún touchdown a Kelce, sin embargo, la figura evadió 4 tackles y llevó al #71 de los Broncos a zona de anotación.

Travis Kelce avoiding 4 tackles and carrying #71 into the end zone is just nasty work. 🐐🫡💪pic.twitter.com/iwTExdwajy — Soulofarrowhead (@Soulofarrowhead) May 27, 2024

El emotivo partido no permitió que el posible último partido de Travis Kelce terminara con un resultado a favor. Denver Broncos los superó 20 - 13, sepultando una de las peores temporadas del equipo y la posible despedida de la figura Kelce, con la que fue su casa, el Arrowhead Stadium.

Asesinato en Florida: hombre comete homicidio por discusión en un partido de la NFL

El jugador fue ovacionado al salir del partido, la emoción del estadio y los jugadores conmovieron a los asistentes y espectadores. Estuvo presente su madre y su pareja, Taylor Swift, en un palco del estadio.

Al final, Kelce subió al podio del encuentro y manifestó lo emotivo que fue el juego navideño y al periodista de la transmisión oficial de Prime Video, le manifestó lo emotivo que fue el encuentro, al ser el partido navideño, además bromeó sobre la posibilidad de ser su último partido: “Pensé ‘Hombre, si pudiera ganar eso, no tendría que trabajar ni un día más en mi vida’“.