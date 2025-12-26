Deportes

Así fue el homenaje a Travis Kelce, en su última noche en el Arrowhead Stadium como jugador de Kansas City Chiefs en 2025

La presencia de la familia del jugador en los palcos alimentó la sospecha.

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

27 de diciembre de 2025, 12:59 a. m.
Travis Kelce en su salida del partido de Navidad 2025.
Travis Kelce en su salida del partido de Navidad 2025. Foto: GETTY

En Estados Unidos, se jugó una de las fechas más importantes del año, el 25 de diciembre de 2025 en la NFL. Durante la jornada de Navidad se jugaron 3 importantes partidos, Commanders vs. Dallas Cowboys, Vikings vs. Lions y Kansas City Chiefs vs. Denver Broncos.

El de los Chiefs fue el último de la fecha de Navidad en la NFL y los focos estaban puestos sobre Travis Kelce, luego de la posibilidad que no descartó su entrenador de que este fuera el último partido del jugador en el Arrowhead Stadium, tras la finalización de su contrato, su edad y la apresurada eliminación de Kansas City Chiefs.

La entrada de la estrella fue una de las más emotivas, muchos seguidores comentan con nostalgia la que puede ser la última entrada desde el túnel de Kelce.

Los estadios de la NFL están diseñados con uno o varios túneles para conectar los vestuarios de los equipos, esta salida siempre se hace, sin embargo, el ruido y la cercanía con los aficionados de Kansas siempre le dan un toque especial.

Los dos jugadores que salen de Atlético Nacional y están muy cerca de firmar con Santa Fe

River Plate ofertó 1.5 millones de dólares por un colombiano, pero su club los rechazó: “Insuficiente”

El hijo de Miguel Ángel Russo que Millonarios no pudo cerrar y seguirá su carrera en Argentina

São Paulo tendría competencia por James Rodríguez: salvavidas para el crack de la Selección Colombia

La portada en Argentina que confirma a Marino Hinestroza en Boca Juniors: “Es colombiano, todo un personaje”

Traspié de Marruecos en la Copa África y ya no habrá puntaje perfecto: Así queda el grupo A con Malí y Zambia

La tabla en Premier League tras el Manchester United vs. Newcastle en el Boxing Day: presión para Liverpool

Asesinato en Florida: hombre comete homicidio por discusión en un partido de la NFL

Estos son los partidos de la NFL para Navidad: hora y dónde verlos, ¿en cuál estará Snoop Dogg?

Las cámaras apuntaban a Travis Kelce desde antes del partido, en el momento previo al juego, cuando se interpretó el himno de EE. UU. se le vio conmovido al jugador y con un ánimo especial.

Luego de los actos protocolarios del partido de Navidad, el árbitro dio el kickoff. Kansas City Chiefs anotó el primer touchdown, Brashard Smith lo logró luego de un pase de Chris Oladokun.

Kelce lideró a su equipo en las recepciones, atrapó cinco pases que terminaron en 36 yardas. La defensiva de los Chiefs, resaltó en muchos momentos, sin embargo, las posesiones no significaron los puntos suficientes.

Travis Kelce
Travis Kelce vs. los Broncos Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Kelce fue el jugador con más capturas en su equipo, sin embargo, no fueron suficientes para la victoria o el empate de su equipo, la producción ofensiva fue realmente limitada, se notó la ausencia por lesión de su mariscal, Patrick Mahomes.

La organización oficial no le dio ningún touchdown a Kelce, sin embargo, la figura evadió 4 tackles y llevó al #71 de los Broncos a zona de anotación.

El emotivo partido no permitió que el posible último partido de Travis Kelce terminara con un resultado a favor. Denver Broncos los superó 20 - 13, sepultando una de las peores temporadas del equipo y la posible despedida de la figura Kelce, con la que fue su casa, el Arrowhead Stadium.

El jugador fue ovacionado al salir del partido, la emoción del estadio y los jugadores conmovieron a los asistentes y espectadores. Estuvo presente su madre y su pareja, Taylor Swift, en un palco del estadio.

Al final, Kelce subió al podio del encuentro y manifestó lo emotivo que fue el juego navideño y al periodista de la transmisión oficial de Prime Video, le manifestó lo emotivo que fue el encuentro, al ser el partido navideño, además bromeó sobre la posibilidad de ser su último partido: “Pensé ‘Hombre, si pudiera ganar eso, no tendría que trabajar ni un día más en mi vida’“.

