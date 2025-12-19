Deportes

Kansas City Chiefs cambiarían de estadio y se irían del Arrowhead Stadium, ¿consecuencia del mundial de fútbol?

La propuesta sería financiada en un 70% por los “bonos star”.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

20 de diciembre de 2025, 1:35 a. m.
Chiefs juega en Kansas desde hace más de 50 años.
Chiefs juega en Kansas desde hace más de 50 años. Foto: GETTY

El equipo de fútbol americano con sede en Kansas nunca se ha mudado de Misuri. Desde hace 50 años ha jugado en estadios de esta ciudad. Actualmente, es local en el Arrowhead Stadium.

Los Kansas City Chiefs inauguraron este estadio el 12 de agosto de 1972, desde esa temporada, empezaron a jugar la NFL en su sede principal. A vísperas del mundial de fútbol que se jugará en Estados Unidos en 2026, se menciona la posibilidad de que los Chiefs se muden de estadio.

Kansas City Chiefs, eliminados sin jugar los ‘playoffs’ en la NFL: resumen de la semana 15 en el fútbol americano

El estadio ha tenido remodelaciones importantes en 1991 y 2010, y fue escogido como uno de los estadios anfitriones del mundial de Fútbol 2026. Sin embargo, el evento mundialista no parece ser la razón. El lunes 22 de diciembre de 2025 se definirá si se hace efectiva esta mudanza.

El año pasado, las autoridades del condado no permitieron que se aplicara una extensión en los impuestos (invertir 800 millones de dólares en la renovación del estadio).

Deportes

Prensa de Argelia hace eco a presunta descalificación de Argentina del Mundial 2026: ilusión para Bolivia y Venezuela

Deportes

Luis Díaz ocupa el top 3 en destacado ranking de Bundesliga: está sobre Harry Kane y debajo de Musiala

Deportes

Prensa argentina reacciona al interés de Gimnasia en Falcao: así hablan del ídolo de la Selección Colombia

Deportes

Leyenda del Bayern da la clave del éxito a Luis Díaz para ser la máxima figura del Mundial 2026: “Es muy importante”

Deportes

Filtran acuerdo de América de Cali con un volante que quería Millonarios: juega en liga extranjera

Deportes

El último mensaje antes del fallecimiento del piloto de NASCAR, Greg Biffle, y su familia: sabían que las cosas terminarían mal

Deportes

La joya alemana del Bayern Múnich de Luis Díaz que Real Madrid se dio el lujo de rechazar: “No llegó a buen puerto”

Noticias Estados Unidos

Kansas City Chiefs, eliminados sin jugar los ‘playoffs’ en la NFL: resumen de la semana 15 en el fútbol americano

Noticias Estados Unidos

Qué hacer en las ciudades que serán sedes del Mundial 2026 en Estados Unidos

Deportes

NFL en llamas: así será la segunda semana tras los interesantes juegos de la primera jornada

El nuevo estadio

Según la agencia de prensa AP, sería en Kansas, cerca de la zona conocida como The Legends. Algunos medios se atreven a afirmar que estaría en la unión de la interstate 435 y 70.

Se presume que puede llegar a ser construido con la característica clave de los estadios modernos: cerrado o con techo.

El 70% de la financiación se daría gracias a los Bonos Star, que es el mecanismo que permite que los fondos recogidos de un proyecto, aprobado por la legislatura, no se dirija al rubro fiscal, sino que, financie el proyecto mismo.

El Departamento de Comercio de Kansas declaró: “El estado de Kansas mantiene conversaciones activas con los Kansas City Chiefs sobre la posibilidad de construir un nuevo estadio y otras instalaciones en Kansas”.

El estadio Arrowhead

Kansas City se divide entre Kansas y Missouri, esta posibilidad dejaría al costado este y sur, que es donde está Missouri, con un ausente significativo, ya que el estadio tiene capacidad para 76.000 espectadores, y Los Chiefs, cada ocho días, reúnen esta cantidad de aficionados en sus partidos.

La NBA tendría nuevos equipos profesionales: estas serían las sedes elegidas y estados sin representante tendrían oportunidad

Missouri ya sabe qué es perder un equipo de la NFL, hace 10 años Los Rams eran locales en esta sede, pero Los Ángeles se lo arrebataron. Los representantes también continúan conversaciones con los voceros de Los Chiefs.

Mas de Deportes

El presidente de Argentina, Emmanuel Macron; presidente de la AFA, Chiqui Tapia y Lionel Messi en el Mundial Qatar 2022.

Prensa de Argelia hace eco a presunta descalificación de Argentina del Mundial 2026: ilusión para Bolivia y Venezuela

Luis Díaz y Harry Kane, figuras indispensables en el Bayern Múnich alemán.

Luis Díaz ocupa el top 3 en destacado ranking de Bundesliga: está sobre Harry Kane y debajo de Musiala

¿Falcao a Gimnasia? Esto dicen desde Argentina.

Prensa argentina reacciona al interés de Gimnasia en Falcao: así hablan del ídolo de la Selección Colombia

Arrowhead Stadium

Kansas City Chiefs cambiarían de estadio y se irían del Arrowhead Stadium, ¿consecuencia del mundial de fútbol?

Luis Díaz con el Bayern Múnich / Claudio Pizarro, jugador peruano.

Leyenda del Bayern da la clave del éxito a Luis Díaz para ser la máxima figura del Mundial 2026: “Es muy importante”

Destapan que América de Cali llegó a un acuerdo con un jugador que hace unos meses quería Millonarios.

Filtran acuerdo de América de Cali con un volante que quería Millonarios: juega en liga extranjera

Tragedia NASCAR

El último mensaje antes del fallecimiento del piloto de NASCAR, Greg Biffle, y su familia: sabían que las cosas terminarían mal

Luis Díaz celebra con Lennart Karl.

La joya alemana del Bayern Múnich de Luis Díaz que Real Madrid se dio el lujo de rechazar: “No llegó a buen puerto”

Luis Díaz habla de la Champions League para Bayern Múnich.

Luis Díaz habla de la Champions League justo en medio de las sanciones a Bayern Múnich: lo dejó claro

Steve Clarke, DT de Escocia / Luis Díaz con la Selección Colombia.

La declaración del DT de Escocia que no gusta en la FIFA y le da la vuelta al mundo: “No te endeudes, Mundial caro”

Noticias Destacadas