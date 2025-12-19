El equipo de fútbol americano con sede en Kansas nunca se ha mudado de Misuri. Desde hace 50 años ha jugado en estadios de esta ciudad. Actualmente, es local en el Arrowhead Stadium.

Los Kansas City Chiefs inauguraron este estadio el 12 de agosto de 1972, desde esa temporada, empezaron a jugar la NFL en su sede principal. A vísperas del mundial de fútbol que se jugará en Estados Unidos en 2026, se menciona la posibilidad de que los Chiefs se muden de estadio.

El estadio ha tenido remodelaciones importantes en 1991 y 2010, y fue escogido como uno de los estadios anfitriones del mundial de Fútbol 2026. Sin embargo, el evento mundialista no parece ser la razón. El lunes 22 de diciembre de 2025 se definirá si se hace efectiva esta mudanza.

El año pasado, las autoridades del condado no permitieron que se aplicara una extensión en los impuestos (invertir 800 millones de dólares en la renovación del estadio).

El nuevo estadio

Según la agencia de prensa AP, sería en Kansas, cerca de la zona conocida como The Legends. Algunos medios se atreven a afirmar que estaría en la unión de la interstate 435 y 70.

Se presume que puede llegar a ser construido con la característica clave de los estadios modernos: cerrado o con techo.

El 70% de la financiación se daría gracias a los Bonos Star, que es el mecanismo que permite que los fondos recogidos de un proyecto, aprobado por la legislatura, no se dirija al rubro fiscal, sino que, financie el proyecto mismo.

El Departamento de Comercio de Kansas declaró: “El estado de Kansas mantiene conversaciones activas con los Kansas City Chiefs sobre la posibilidad de construir un nuevo estadio y otras instalaciones en Kansas”.

El estadio Arrowhead

Kansas City se divide entre Kansas y Missouri, esta posibilidad dejaría al costado este y sur, que es donde está Missouri, con un ausente significativo, ya que el estadio tiene capacidad para 76.000 espectadores, y Los Chiefs, cada ocho días, reúnen esta cantidad de aficionados en sus partidos.

Missouri ya sabe qué es perder un equipo de la NFL, hace 10 años Los Rams eran locales en esta sede, pero Los Ángeles se lo arrebataron. Los representantes también continúan conversaciones con los voceros de Los Chiefs.