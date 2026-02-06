Estados Unidos

Super Bowl 2026: datos clave, curiosidades, cifras millonarias y récords históricos de la final más importante de la NFL

Esta final de fútbol americano puede consolidar al equipo más importante como el máximo ganador de la competencia.

Redacción Mundo
6 de febrero de 2026, 1:16 p. m.
El Super Bowl se celebrará el domingo 8 de febrero.
El Super Bowl se celebrará el domingo 8 de febrero. Foto: Getty Images

A vísperas de que se lleve a cabo uno de los eventos deportivos más importantes de Estados Unidos, y del mundo, estos son algunos datos que debe conocer del Super Bowl, el partido de la final de la NFL (la liga profesional de fútbol americano) que conglomera a millones de personas, tanto en el estadio como de manera virtual, por la transmisión en vivo del juego.

Esta final se ha convertido con lo años en el evento más llamativo de todo el país norteamericano; figuras prominentes como políticos, cantantes, actores y demás asisten al partido. Además, a nivel deportivo, se consolida como el juego más importante de fútbol americano cada año. Este, además, ofrece un espectáculo de medio tiempo sobre se presentan los cantantes más escuchados del momento. Han participado Michael Jackson, Madonna, Beyoncé, Lady Gaga y demás.

El primer torneo del Super Bowl se jugó en 1967. Foto: Getty Images

Datos del Super Bowl LX - 2026

  • El partido será entre New England Patriots y Seattle Seahawks. En caso de que el primero resulte victorioso, será su séptimo título como campeón de fútbol americano. Si ganan, el equipo establece un nuevo récord en la NFL.
  • Seattle, por su parte, juega su cuarto Super Bowl en la historia. En caso de ganar, sería su segundo título.
  • Es la revancha de los dos equipos jugadores, pues estos mismos se enfrentaron el 1 de febrero en el 2015. En aquel entonces, ganó New England Patriots.
  • Esta es una de las finales donde han debutado entrenadores muy jóvenes, que se encuentran en sus primeras dos temporadas, marcando un precedente, pues las decisiones de juego requieren de un peso especial, según los análisis de los expertos.
Logo oficial del Super Bowl 2026, el evento deportivo que también se convierte en vitrina para los comerciales más esperados del año.
Esta es la revancha de los equipos jugadores, que se enfrentaron por primera vez en el 2015. Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Curiosidades de la final de la NFL

  • El primer Super Bowl se jugó entre los Kansas City Chiefs y los Green Bay Packers el 15 de enero de 1967. Pese a que el deporte era famoso en ese entonces, la entrada al partido costó 1 dólar. Para este 2026, el tiquete más barato ronda los 4.500 dólares.
  • Los comerciales en medio del partido le costaron unos 8 millones de dólares a las empresas anunciantes en el 2025, de acuerdo con un análisis de CBS MoneyWatch.
  • Los jugadores del equipo ganador reciben 178.000 dólares adicionales a sus derechos, mientras que los miembros del equipo perdedor reciben 103.000 dólares cada uno.
  • La comida típica durante el Super Bowl, según la tradición estadounidense, son las alitas de pollo. El Consejo Nacional del Pollo (NCC) estima que las personas van a consumir 1.480 millones de alitas de pollo este domingo, 8 de febrero.
Los entrenadores jefes de los equipos finalistas del Super Bowl LX son los más jóvenes en la historia de la competencia. Foto: Getty Images

Récords del Super Bowl

  • New England Patriots y Pittsburgh Steelers tienen el récord e más partidos del Super Bowl ganados, ambos con 6 victorias.
  • New England Patriots también destaca por ser el equipo con más participaciones en la final de la NFL, con el total de 12 partidos jugados.
  • Denver Broncos y New England Patriots son los equipos que más partidos han perdido en la historia del Super Bowl, cada uno con 5 derrotas.
  • El jugador con más anillos de campeón es Tom Brady, con 7 títulos en total. Jugó en New England Patriots y con Tampa Bay.

Super Bowl 2026: datos clave, curiosidades, cifras millonarias y récords históricos de la final más importante de la NFL

