Así llega el equipo del colombiano Christian González al Super Bowl LX, ¿New England Patriots es el favorito?

En la celebración del Super Bowl Opening Night 2026, el entrenador en jefe de los New England Patriots, Mike Vrabel, anunció que el equipo tendrá tres entrenamientos previos a la gran final como parte de su preparación para enfrentar a los Seattle Seahawks el próximo domingo.

Vraberl detalló cómo serán estos últimos días previos al Super Bowl LX: “Intentamos que sea lo más normal posible, sabiendo que no va a ser así”; además señaló: “Tratamos de mantener la misma rutina y los mismos horarios de reuniones y tratamientos”.

Entrenadores jefes de los equipos finalistas del Super Bowl LX. Foto: Getty Images

El entrenador resaltó que los jugadores tuvieron la oportunidad de descansar el martes, pero desde el miércoles sus rutinas fueron preparatorias a la gran final a pesar de que intentan que se lleven a cabo con normalidad. Además, el entrenador reveló que el equipo se tomó tres días libres la semana anterior; recién tuvieron la victoria de la conferencia frente a los Denver Broncos.

Vrabel resaltó la importancia que tiene el factor emocional de los jugadores, explicando: “Queremos asegurarnos de que estén motivados, comprometidos, concentrados, avanzando en este aspecto: en primera, segunda, tercera y en situaciones de zona roja”.

Los Patriots superaron al mejor equipo de la temporada

Esta es la primera temporada completa de Mike Vrabel al frente de la franquicia de Nueva Inglaterra, luego de su llegada el 12 de enero en 2025.

Se clasificaron para los playoffs tras ser los ganadores de la división del Este. En la temporada regular, los Patriots fueron el mejor equipo de la Conferencia con los Denver Broncos, quienes igualaron su récord: 14 victorias y 3 derrotas.

Luego de superar a Los Angeles Chargers 16-3 y a Houston Texas 28-16, los Patriots se reencontraron con los Denver Broncos en un campeonato de conferencia apasionante.

El partido entre los Denver Broncos y los New England Patriots, estuvo marcado por la fuerte caída de nieve, que copó todo el campo de juego e hizo más complejo el partido. (Foto Justin Edmonds / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) Foto: AFP

Este encuentro fue protagonizado por las intensas nevadas que vivía Estados Unidos, el accidentado partido dejó una victoria para los Patriots de tan solo 3 puntos de diferencia. La franquicia de Nueva Inglaterra superó 10-7 a los Denver Broncos.

Luego de este partido, los Broncos anunciaron la creación de un nuevo estadio para su equipo, al culpar a las condiciones climáticas de su derrota. El nuevo hogar para los de Denver tendría un techo retráctil para cubrirse de ese tipo de coyunturas.

Esta nueva final para los Patriots será clave en su historia, ya que en caso de ser derrotado sería el equipo que más finales ha perdido en la historia, mientras que si gana, encabezaría la lista de los equipos más ganadores de la historia de los Super Bowl.