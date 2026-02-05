Gente

Bad Bunny llega al Super Bowl 2026: lo que se espera de su show de medio tiempo

El cantante boricua dio detalles de lo que será su presentación en el importante evento deportivo.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

5 de febrero de 2026, 11:20 p. m.
Bad Bunny brillará en el Super Bowl 2026.
Bad Bunny brillará en el Super Bowl 2026. Foto: Getty Images

El próximo domingo 8 de febrero se llevará a cabo una nueva edición del Super Bowl, uno de los eventos deportivos más importantes del año en Estados Unidos. En esta ocasión, Bad Bunny, reconocido cantante de música urbana, será el encargado de animar el evento en el esperado show de medio tiempo.

La superestrella puertorriqueña aseguró este jueves que su espectáculo en el torneo de la NFL será una “enorme fiesta” y no hará falta entender español para disfrutarla.

El cantante, uno de los artistas más populares del mundo, protagonizará este domingo el primer recital del Super Bowl principalmente en español, en una elección que desató la furia de sectores conservadores en Estados Unidos.

Bad Bunny se presentó en Colombia, Medellín este fin de semana.
Bad Bunny se presentará en el show de medio tiempo del Super Bowl. Foto: Getty Images

El propio Bad Bunny aprovechó su gran triunfo del domingo en los premios Grammy para condenar la actual ofensiva migratoria del presidente Donald Trump, que se ausentará esta vez de la final de la liga de fútbol americano (NFL) y criticó la elección del cartel musical.

Desde la NFL, el comisionado Roger Goodell confió en que el artista usará esta plataforma “para unir a la gente”.

J Balvin se suma al Super Bowl: brilla como capitán en importante partido

¿Qué se espera del show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl?

Este jueves, en una conferencia de prensa en San Francisco (California), Bad Bunny no se pronunció sobre asuntos políticos y, en su lugar, prometió “una enorme fiesta” en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California) en el descanso de la final entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots.

“Quiero llevar al escenario, por supuesto, mucho de mi cultura, pero no quiero revelar nada”, afirmó durante la charla en el centro de convenciones Moscone. “Sólo quiero que la gente se divierta. Va a ser una enorme fiesta. Va a ser lo que la gente siempre puede esperar de mí”.

Bad Bunny acepta el premio Álbum del Año por "Debí Tirar Más Fotos" en el escenario durante los 68.os Premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.
El puertorriqueño prometió sorprender con su próxima presentación en el evento deportivo de la NFL. Foto: AFP

“Va a ser fácil. La gente solo tiene que preocuparse por bailar… ni siquiera tiene que aprender español”, bromeó en una intervención en la que se expresó en inglés, con unas pocas palabras salpicadas en español.

Vistiendo traje, abrigo y gorro gris, el puertorriqueño aseguró que no tenía en mente ser elegido para el codiciado espectáculo al ver el enorme éxito de su último disco, DeBÍ TiRAR MáS FOToS, primer trabajo totalmente en español en ganar el Grammy al álbum del año.

Super Bowl 2026: listado completo de los artistas que participarán en el ‘Halftime Show’ y el ‘All American Halftime Show’ en el TPU

“Ese disco me enseñó mucho y creo que es el proyecto más especial en el que he estado”, señaló. “Me trajo hasta aquí y yo no estaba buscando ser el álbum del año en los Grammys ni actuar en el Super Bowl. Sólo estaba buscando conectar con mis raíces, con mi gente, más que nunca, conectar conmigo, con mi historia, con mi cultura y lo hice de una manera honesta”, manifestó el boricua.

YouTube video JyxP8o5M5yw thumbnail

“Tengo muchos invitados”

Bad Bunny, de 31 años, ya conoce en primera persona el espectáculo después de que actuara como invitado en el recital de Shakira y Jennifer López en 2020. Aun así, Benito Antonio Martínez Ocasio, verdadero nombre del Conejo Malo, insistió en que ni siquiera entonces imaginó ser el intérprete principal y unir su nombre a otras superestrellas como Rihanna, Lady Gaga, Madonna o Prince.

“En realidad no es que me dijera”: ‘Quiero volver aquí por mí mismo (…) Por supuesto, entre la gente, mi equipo, ellos decían: ‘Volveremos, volveremos’. Pero yo no buscaba esto. Puede que suene muy desagradable, tratando de aparentar ser el más humilde o ingenuo, pero juro por Dios que no lo estaba buscando”.

Ricky Martin reveló carta a Bad Bunny tras su triunfo en los Grammy 2026; envió contundente mensaje: “Señalaste un sistema”

Agregó: “Estoy emocionado con esta actuación y al mismo tiempo me siento más emocionado por la gente que por mí, por mi familia, amigos, gente que conozco y que siempre creyó en mí, y están contentos por este momento; es lo que hace este show para mí especial”.

El puertorriqueño afrontó con humor la inevitable pregunta sobre los posibles artistas invitados que lo acompañarán: “Tengo muchos invitados, van a ser mi familia, mis amigos, toda la comunidad latina en todo el mundo que me apoya y todo el país. Saben que es algo que no voy a decir, no sé por qué lo preguntan”.

*Con información de AFP.

Noticias Destacadas