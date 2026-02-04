Ricky Martin reveló carta a Bad Bunny tras su triunfo en los Grammy 2026; envió contundente mensaje: “Señalaste un sistema”

El artista puertorriqueño de reguetón Bad Bunny vivió un momento histórico este domingo en Los Ángeles al recibir el premio Grammy al álbum del año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS, convirtiéndose en la primera obra completamente en español en lograr esta distinción.

El intérprete, visiblemente emocionado, no pudo contener las lágrimas al superar en una categoría que incluía a figuras de la talla del máximo aspirante de la ceremonia, Kendrick Lamar, y la versátil Lady Gaga. Benito Antonio Martínez Ocasio dirigió sus palabras de agradecimiento en español, rindiendo homenaje a su tierra puertorriqueña.

Ante esta victoria, Ricky Martin dedicó una sentida carta a su colega, expresando el resto y admiración que sentía por él al alzarse como el mejor en esta edición de los Grammy.

El cantante escribió este texto en el periódico El Nuevo Día, donde lo tituló: ‘Cuando uno de los nuestros llega, llegamos todos’, buscando exaltar el talento y trabajo que había hecho Bad Bunny. Su mensaje fue contundente, agradeciendo por la huella que dejaba.

“Benito, hermano, verte ganar tres premios Grammy, uno de ellos el de álbum del año, con una producción totalmente en español, me tocó muy profundo. No solo como artista, sino como puertorriqueño que ha caminado escenarios del mundo cargando su idioma, su acento y su historia”, dijo al inicio.

“Sé lo que significa llegar sin soltar de dónde vienes. Sé lo que pesa, lo que cuesta y lo que se sacrifica cuando decides no cambiar porque otros lo piden. Por eso, lo que haz alcanzado no es solo un logro musical histórico, es una victoria cultural y humana. Ganaste sin cambiar el color de tu voz. Ganaste sin borrar tus raíces. Ganaste siendo fiel a Puerto Rico”, agregó.

Ricky Martin fue claro en que un instante que le removió fibras fue cuando el público guardó silencio y escuchó con atención su discurso, dejando por lo alto su cultura latina y la huella que deseaba imponer en la industria internacional.

“Lo que más me tocó de verte allí en el escenario de los Grammys fue el silencio de toda la audiencia cuando hablaste. Cuando defendiste a la comunidad inmigrante, cuando señalaste un sistema que persigue y separa, hablaste desde un lugar que reconozco muy bien, ese donde el miedo y la esperanza conviven, donde millones viven entre idiomas, fronteras y sueños aplazados”, comentó.

Como cierre, el puertorriqueño hizo énfasis en el papel que tenía Bad Bunny, ya que llevaba su sangre en representación de cada uno de los habitantes de su país.

“Este logro es para una generación a la que le enseñaste que no se negocia su identidad y que el éxito no está reñido con la autenticidad. Yo, desde el corazón, de un boricua a otro, desde el respeto y el amor, te doy las gracias por recordarnos que cuando uno de los nuestros llega, llegamos todos”.