A una semana del Super Bowl, el máximo dirigente de la NFL se refirió a Bad Bunny tras las polémicas declaraciones en los Grammy

El mundo del deporte y el espectáculo cuenta las horas para uno de los eventos más importantes del año. El Super Bowl LX no solo convoca a millones de aficionados al fútbol americano, sino que también se consolida como un hito cultural por su show de medio tiempo, que hasta el momento estará a cargo del artista puertorriqueño Bad Bunny.

Tras el polémico mensaje del cantante dirigido al Gobierno de Estados Unidos, en el que critica a la agencia migratoria ICE, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, se pronunció al respecto.

Además de confirmar al artista, expresó la confianza que tiene en que la estrella utilice esta plataforma “para unir a la gente”.

Mediante una conferencia de prensa en California, estado en el que se jugará el Super Bowl, declaró: “Bad Bunny es, creo que quedó demostrado anoche, uno de los grandes artistas del mundo, y esa es una de las razones por las que lo elegimos”.

Roger Goodell, máximo comisionado de la NFL. Foto: Getty Images

Goodell añadió: “Pero la otra razón es que él entendió la plataforma en la que estaba. Y esta plataforma se utiliza para unir a la gente y para poder reunir a las personas con su creatividad, con su talento, y aprovechar este momento para lograrlo”, refiriéndose al escenario inicial de los Grammy y evocando al que se le confiará el fin de semana en el show de entretiempo.

“Fuera ICE”: El grito de guerra de los asistentes a los Grammy que enfureció a Donald Trump y pone en jaque el Super Bowl

Confió en la capacidad de unión del ganador del Grammy: “Creo que artistas en el pasado han hecho eso y que Bad Bunny lo entiende y creo que tendrá una gran actuación”.

Nombramiento polémico

Desde que Bad Bunny fue anunciado por la organización, los sectores conservadores no se hicieron esperar, y el mismo mandatario Donald Trump criticó la inclusión de este artista al espectáculo estadounidense.

El artista no se amedrentó ante las polémicas y mucho menos ante el presidente, por el contrario, el domingo previo a la final de fútbol, el cantante declaró: “Fuera ICE” y añadió: “No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses (...) La única cosa más poderosa que el odio es amor. Así que por favor, necesitamos ser diferentes”.

Bad Bunny acepta el premio Álbum del Año por "Debí Tirar Más Fotos" en el escenario durante los 68.os Premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California. Foto: AFP

Pánico en Estados Unidos: podrían volver los arrestos de ICE en medio de entrevistas para la green card

Bad Bunny hace parte de la selecta lista de artistas latinoamericanos que han cantado en este importante evento.