Super Bowl 2026: así se saborean los ‘snacks’ favoritos en cada estado de EE. UU.

Desde dips picantes hasta galletas clásicas, un mapa revela las elecciones culinarias que acompañan el gran juego.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

6 de febrero de 2026, 7:05 p. m.
Los aperitivos más buscados durante el Super Bowl reflejan la diversidad gastronómica de Estados Unidos
Los aperitivos más buscados durante el Super Bowl reflejan la diversidad gastronómica de Estados Unidos

Cada estado tiene su snack estrella para el Super Bowl. Buffalo chicken dip, galletas y quesadillas dominan las búsquedas, mientras opciones más saludables ganan terreno.

Super Bowl 2026: comerciales que se roban el show antes del partido

La gastronomía regional se refleja en las mesas del Super Bowl

A medida que Estados Unidos se prepara para el Super Bowl LX, el evento deportivo más visto del año, no solo moviliza audiencias frente a la televisión, sino que también ha consolidado una tradición culinaria propia que incluye la elección y consumo de snacks y aperitivos que acompañan el partido.

Un análisis reciente de datos de búsquedas en Google por parte de la firma Coffeeness ofrece una radiografía de esas preferencias repartidas por todos los estados, revelando tanto gustos compartidos como singularidades regionales dentro de una misma “fiesta gastronómica nacional”.

  • El dip que domina en gran parte del país

El favorito en la mayoría del territorio estadounidense es el Buffalo chicken dip, una mezcla cremosa de pollo desmenuzado, salsa picante estilo búfalo, queso crema y cheddar, que ocupó el primer lugar en 31 estados según el análisis de búsquedas.

Esta preparación, inspirada en las famosas alitas búfalo, ha trascendido su origen para convertirse en el aperitivo icónico de los días de juego, apreciado por su sabor intenso y por ser fácil de compartir con chips, vegetales o pan.

comida rápida o comida sana
Los gustos de snacks del Super Bowl cambian según la región de EE. UU. Foto: Getty Images/iStockphoto
  • Dulces clásicos y favoritos estatales

Frente a lo salado, ciertos estados apostan por opciones más dulces: las galletas con chispas de chocolate se convirtieron en el snack principal en ocho estados como Alaska, Hawai y Oregon, destacando el papel de los postres sencillos y tradicionales incluso en eventos mayoritariamente salados.

Los quesadillas dominaron las búsquedas en partes del suroeste y sur de Estados Unidos, reflejando no solo la variedad de preferencias sino también la influencia de la cocina regional en la mesa del Super Bowl.

  • Singularidades y cultura local

Más allá de los favoritos nacionales, el reporte de Coffeeness mostró llamativos casos únicos: en Rhode Island, pigs in a blanket (salchichas envueltas en masa) encabezaron las preferencias, mientras que en Colorado los garlic knots, panecillos de ajo, fueron los más buscados.

Washington, D.C. se inclinó por las tradicionales buffalo wings, y en Utah los snacks principales fueron seven-layer dip y deviled eggs.

También aparecieron opciones que reflejan fusiones culturales, como el crab Rangoon, preferido en estados como Arkansas y Kansas, un guiño a la cocina chino‑estadounidense adaptada a paladares regionales.

  • Hacia elecciones más ligeras

Interesantemente, el análisis no se limitó a los productos considerados “clásicos” de un partido de fútbol americano.

En paralelo a los aperitivos bien calóricos, snacks más saludables emergieron como los más buscados en varios estados: huevos duros lideraron en 27 territorios, mientras que el pico de gallo fue la preferencia en 14, especialmente a lo largo de la costa este y en zonas con mayor población hispana.

El cowboy caviar, ensalada de frijoles y vegetales, también se destacó en algunos estados del Medio Oeste.

Super Bowl 2026: datos clave, curiosidades, cifras millonarias y récords históricos de la final más importante de la NFL

Estas tendencias de búsqueda no solo delinean qué alimentos es más probable que acompañen a amigos y familias mirando el Super Bowl, sino que también muestran cómo la cultura alimentaria regional de Estados Unidos se entrelaza con un evento deportivo masivo.

La mezcla de platos tradicionales, favoritos locales y opciones más saludables refleja una sociedad que celebra la comodidad y la comunidad en torno a la comida tanto como lo hace con el propio juego.

