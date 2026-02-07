Deportes

60 años de historia en el Super Bowl: ¿Cómo surgió el nombre de la final de la NFL?

Lamar Hunt fue quien creó el nombre y tiene una particular anécdota.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

7 de febrero de 2026, 12:33 p. m.
El Super Bowl es el compromiso más visto del deporte estadounidense.
El Super Bowl es el compromiso más visto del deporte estadounidense. Foto: Getty images

El Super Bowl tendrá este 8 de febrero de 2026 la edición número 60 del megaevento. A pesar de que este es el nombre comercial de la final de la NFL, la definición de esta liga no se ha llamado así siempre.

“Super Bowl” no tiene relación directa en su nombre con la liga, la final o el fútbol americano y es que hasta 1967 no se llamaba así. En 1966 y 1967, la NFL definió que el campeón de las dos conferencias (AFC y NFC) disputaría el gran título en un encuentro llamado “AFL-NFL World Championship Game”.

x
Super Bowl XVI, en 1982 Foto: Getty Images

Sin embargo, los miembros empezaron a referenciar el evento como “Super Bowl”, pero no oficialmente. Este emblemático nombre fue bautizado de manera oficial en 1968, aunque entonces se le denominó como el “Super Bowl III”; no inició allí la cuenta.

El primero en utilizar este nombre fue el fundador de la AFL y de los Kansas City Chiefs, Lamar Hunt, quien reveló que le dio ese nombre, inspirado en un juguete de su hija que se llamaba “Super Ball”. A los partidos estelares del fútbol americano colegial se les mencionaba “Bowl” y fue por la relación de “Ball” con “Bowl” que el Hunt lo bautizó como hoy lo conocemos.

Deportes

Alejandro Restrepo habló de su futuro tras la derrota de Medellín contra Internacional de Bogotá: fue claro

Deportes

A James Rodríguez lo buscó un club colombiano antes de Minnesota: revelan desconocida oferta

Deportes

Néstor Lorenzo hizo inesperada declaración: confesó cuál es su sueño con la Selección Colombia en el Mundial 2026

Deportes

Iván Mejía opina sobre la llegada de James Rodríguez a Minnesota: explicó su preocupación en diálogo con SEMANA

Deportes

Dónde ver el Super Bowl LX 2026 en vivo: canales de televisión y plataformas de streaming para seguir la final de la NFL este domingo

Deportes

El costo de la fiebre mundialista. Esto le puede valer a un colombiano ir al Mundial 2026

Deportes

Sorpresa en la tabla de Liga BetPlay: batacazo de Inter Bogotá al Medellín mueve el liderato

Gente

Temor en el Super Bowl, crecen expectativas sobre la presentación de Bad Bunny y posibles operativos del ICE

Deportes

Seattle Seahawks, equipo finalista del Super Bowl 2026 estaría en venta: ¿Cuánto vale un equipo de la NFL?

Deportes

¿Riesgo de cancelación o aplazamiento del Super Bowl LX?: pronóstico del clima para el Levi’s Stadium este domingo, 8 de febrero

Super Bowl 2026: los jugadores estrella que pueden definir la final de la NFL

Los Hunt siguen al frente de los Chiefs, reconociendo que se le debe al fallecido Lamar Hunt el nombre del partido más importante de hoy en la NFL.

Woody Johnson, propietario de los New York Jets señaló en 2006, tras la muerte de Hunt: “Sin Lamar Hunt, no existiría el Super Bowl, término que él mismo acuñó, ni tampoco la franquicia de los New York Jets”.

Green Bay Packers son los primeros en ganar esta final

En la temporada de 1966, los Packers derrotaron 35-10 a los Kansas City Chiefs. En 1967 repitieron la hazaña, frente a Oakland Raiders. El equipo del fundador Hunt logró su primera victoria en la cuarta edición, cuando superó a Minnesota Vikings 23-27.

La final de este 8 de febrero puede definir el equipo más ganador de todos los Super Bowl. Ya que ganó en las ediciones de 2001, 2003, 2004, 2014, 2016 y 2018.

FILE - New England Patriots quarterback Tom Brady celebrates with the Vince Lombardi Trophy after the NFL Super Bowl XLIX football game against the Seattle Seahawks Sunday, Feb. 1, 2015, in Glendale, Ariz. The Patriots won 28-24. Tom Brady has retired after winning seven Super Bowls and setting numerous passing records in an unprecedented 22-year-career. He made the announcement, Tuesday, Feb. 1, 2022, in a long post on Instagram. (AP/Michael Conroy, File)
New England Patriots ha ganado finales históricas. Foto: AP/Michael Conroy
Super Bowl 2026: datos clave, curiosidades, cifras millonarias y récords históricos de la final más importante de la NFL

Los Patriots protagonizaron la remontada más importante de estas finales en el Super Bowl 2018. Su rival, Atlanta Falcons, los derrotaba 28-3, pero faltando unos pocos segundos para que termine el encuentro, el equipo de Nueva Inglaterra empató 28-28.

Esta fue la primera final que se definió en tiempo extra cuando, después de la hazaña, los Patriots derrotaron 34-28 a Atlanta Falcons.

Más de Deportes

x

60 años de historia en el Super Bowl: ¿Cómo surgió el nombre de la final de la NFL?

Alejandro Restrepo, entrenador del Deportivo Independiente Medellín.

Alejandro Restrepo habló de su futuro tras la derrota de Medellín contra Internacional de Bogotá: fue claro

James Rodríguez en uno de sus primeros eventos con Minnesota United.

A James Rodríguez lo buscó un club colombiano antes de Minnesota: revelan desconocida oferta

Néstor Lorenzo sigue frente a la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026

Néstor Lorenzo hizo inesperada declaración: confesó cuál es su sueño con la Selección Colombia en el Mundial 2026

Iván Mejía opinó sobe la llegada de James Rodríguez al Minnesota United.

Iván Mejía opina sobre la llegada de James Rodríguez a Minnesota: explicó su preocupación en diálogo con SEMANA

x

Dónde ver el Super Bowl LX 2026 en vivo: canales de televisión y plataformas de streaming para seguir la final de la NFL este domingo

El estadio BBVA en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, México.

El costo de la fiebre mundialista. Esto le puede valer a un colombiano ir al Mundial 2026

Medellín vs. Internacional de Bogotá por la Liga BetPlay 2026-l.

Sorpresa en la tabla de Liga BetPlay: batacazo de Inter Bogotá al Medellín mueve el liderato

Colombia vs, Chile en el Sudamericano Femenino Sub-20.

Posiciones en el Sudamericano Femenino Sub-20: pálido debut de Colombia ante Chile

George Russell yendo a la zona de pesaje post sesión de clasificación.

Fórmula 1: George Russell desafía a una de las máximas figuras de la categoría: “Quiero enfrentarme a Max”

Noticias Destacadas