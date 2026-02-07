60 años de historia en el Super Bowl: ¿Cómo surgió el nombre de la final de la NFL?

El Super Bowl tendrá este 8 de febrero de 2026 la edición número 60 del megaevento. A pesar de que este es el nombre comercial de la final de la NFL, la definición de esta liga no se ha llamado así siempre.

“Super Bowl” no tiene relación directa en su nombre con la liga, la final o el fútbol americano y es que hasta 1967 no se llamaba así. En 1966 y 1967, la NFL definió que el campeón de las dos conferencias (AFC y NFC) disputaría el gran título en un encuentro llamado “AFL-NFL World Championship Game”.

Super Bowl XVI, en 1982 Foto: Getty Images

Sin embargo, los miembros empezaron a referenciar el evento como “Super Bowl”, pero no oficialmente. Este emblemático nombre fue bautizado de manera oficial en 1968, aunque entonces se le denominó como el “Super Bowl III”; no inició allí la cuenta.

El primero en utilizar este nombre fue el fundador de la AFL y de los Kansas City Chiefs, Lamar Hunt, quien reveló que le dio ese nombre, inspirado en un juguete de su hija que se llamaba “Super Ball”. A los partidos estelares del fútbol americano colegial se les mencionaba “Bowl” y fue por la relación de “Ball” con “Bowl” que el Hunt lo bautizó como hoy lo conocemos.

Super Bowl 2026: los jugadores estrella que pueden definir la final de la NFL

Los Hunt siguen al frente de los Chiefs, reconociendo que se le debe al fallecido Lamar Hunt el nombre del partido más importante de hoy en la NFL.

Woody Johnson, propietario de los New York Jets señaló en 2006, tras la muerte de Hunt: “Sin Lamar Hunt, no existiría el Super Bowl, término que él mismo acuñó, ni tampoco la franquicia de los New York Jets”.

Green Bay Packers son los primeros en ganar esta final

En la temporada de 1966, los Packers derrotaron 35-10 a los Kansas City Chiefs. En 1967 repitieron la hazaña, frente a Oakland Raiders. El equipo del fundador Hunt logró su primera victoria en la cuarta edición, cuando superó a Minnesota Vikings 23-27.

La final de este 8 de febrero puede definir el equipo más ganador de todos los Super Bowl. Ya que ganó en las ediciones de 2001, 2003, 2004, 2014, 2016 y 2018.

New England Patriots ha ganado finales históricas. Foto: AP/Michael Conroy

Super Bowl 2026: datos clave, curiosidades, cifras millonarias y récords históricos de la final más importante de la NFL

Los Patriots protagonizaron la remontada más importante de estas finales en el Super Bowl 2018. Su rival, Atlanta Falcons, los derrotaba 28-3, pero faltando unos pocos segundos para que termine el encuentro, el equipo de Nueva Inglaterra empató 28-28.

Esta fue la primera final que se definió en tiempo extra cuando, después de la hazaña, los Patriots derrotaron 34-28 a Atlanta Falcons.