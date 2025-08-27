Taylor Swift se casa, este es el exorbitante precio del anillo que le dio el deportista Travis Kelce a la cantante de pop

Taylor Swift y Travis Kelce confirmaron oficialmente su compromiso matrimonial tras dos años de relación. La noticia fue revelada por la pareja a través de una publicación conjunta en Instagram que estuvo acompañado del mensaje, “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”.

La noticia estuvo acompañada de una serie de fotos en las que Travis Kelce aparece arrodillado en un jardín adornado con flores y Swift mostrando un impresionante anillo de compromiso con un diamante de corte Old Mine Brilliant, diseñado especialmente por Kelce y la joyera Kindred Lubeck de Artifex Fine Jewelry en Nueva York.

Según confirmó Page Six, el anillo entregado por deportista a la cantante cuenta con un diamante brillante tallado a mano y en forma de cojín, con las esquinas redondeadas y facetas gruesas sobre una banda dorada, popular en los siglos XVIII y XIX.

De acuerdo al medio especializado, “la joyera neoyorquina Briony Raymond declaró que el anillo de Swift parece ser un ‘talla cojín antigua alargada, de entre seis y ocho quilates, con una montura de oro amarillo de 18 quilates de inspiración vintage y un diamante de color más cálido’”.

La pareja mostró el gran anillo que augura su compromiso. | Foto: Tomado de @taylorswift

Sobre el exorbitante precio del anillo, Bloomberg señala que el valor podría oscilar entre los 500.000 al millón de dólares.

El anuncio de matrimonio también fue un derroche de elegancia. Swift usó un vestido veraniego de rayas para la ocasión de la marca Polo Ralph Lauren, zapatos de Louis Vuitton y un reloj de Cartier Santos Demoiselle adornado con diamantes y una banda de oro, mientras que Kelce optó por un estilo casual con camisa de polo azul oscuro y pantalones blancos.

Desde el anuncio de compromiso el post en redes sociales suma más de 25 millones de likes. La relación entre Swift, ganadora de 14 premios Grammy, y Kelce, tres veces campeón del Super Bowl con los Kansas City Chiefs, comenzó de manera discreta en 2023.

Taylor Swift confirmó que se casa, este fue el lujoso anillo que le dio el deportista | Foto: Instagram @taylorswift

La primera aparición pública de Swift en un juego de los Chiefs y la revelación por parte de Kelce en su podcast “New Heights” marcaron el inicio de un romance que unió dos mundos aparentemente opuestos, la música pop y el deporte profesional.