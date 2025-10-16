Él era Ace Frehley, guitarrista de Kiss que falleció este jueves: aquí su última publicación

Kiss fue una reconocida banda de glam rock estadounidense y uno de sus miembros y fundadores fue Ace Frehley, el guitarrista principal que falleció el día de hoy, a sus 74 años, noticia confirmada por sus familiares.

El famoso integrante se destacó por el talento con su guitarra que lanzaba humo y su elaborado maquillaje que presumió en su primer álbum como solista, que se titulaba igual que su nombre.

¿Quién fue Ace Frehley?

Paul Daniel Frehley, más conocido como Ace Frehley fue guitarrista y cofundador de la legendaria banda. Además, recibió los apodo de ‘Space Ace’ o ‘Spaceman’ por su afición por los ovnis y la astronomía.

Su momento álgido se dio durante los setenta y los noventa, épocas en las que se convirtió en fuente de inspiración para otros músicos que también buscaban destacar en la industria.

Falleció Ace Frehley, guitarrista Kiss. | Foto: Instagram @acefrehleyofficial

Luego de nueve álbumes grabados con la banda, decidió empezar su carrera como solista y enfocarse en su proyecto Frehley’s Comet, con el cual lanzó nuevas canciones e integró a otros artistas para que fueran parte de su equipo.

Sin embargo, después de un tiempo se volvió a unir a Kiss y dos años después abandonó el grupo nuevamente, y hasta el 2021 anunció su regreso a los conciertos.

¿De qué murió Ace Frehley?

Una comunicación de TMZ afirmó que el reconocido guitarrista había sufrido una caída en su estudio de grabación, generándole una hemorragia cerebral, situación que puso en riesgo su vida y tuvo que cancelar los eventos que tenía programados.

“El guitarrista original de la icónica banda Kiss, se encuentra hospitalizado y conectado a un ventilador luego de sufrir una hemorragia cerebral (...) Fuentes cercanas al músico indican que el incidente se originó tras una caída ocurrida en su estudio hace algunas semanas, lo que provocó una hemorragia en el cerebro”, comentaron.

Según la información del mismo medio, en los reportes médicos se manifestó que no hubo una evolución en su salud, dando a entender que la causa de la muerte fue el inesperado accidente que sufrió el estadounidense.

Última publicación de Ace Frehley

El músico tenía más de 150 mil seguidores en su perfil de Instagram, en donde el pasado 6 de octubre sorprendió con una publicación en la que hizo un anuncio sobre sus eventos.

“Debido a algunos problemas médicos en curso, Ace ha tomado la difícil decisión de cancelar el resto de sus fechas de 2025”, escribió.