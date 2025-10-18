En la noche de este sábado, 18 de octubre, se está llevando a cabo la cuarta versión de Stream Fighters, un evento organizado por Westcol, en el que algunos de los creadores de contenido más importantes de Colombia y Latinoamérica se suben al ring de boxeo con el fin de obtener la victoria frente a millones de personas que se conectan a la transmisión.

Una de las peleas más esperadas estará protagonizada por Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia y Karely Ruiz, reconocida por participar en importantes realities en México.

Juliana Suaza, vidente colombiana, se manifestó en su cuenta oficial de Instagram y habló de los resultados que tendría este encuentro.

“Hay muchas personas que están pendientes del ring de boxeo de Karina García y Karely Ruiz. Voy a hacer la predicción de quién va a ganar, qué está pasando detrás de esta pelea y que está pasando internamente con cada una de ellas”.

En cuanto a Karely Ruiz, la vidente manifestó que la mexicana últimamente se ha sentido sacrificada en muchos aspectos de su vida. Sin embargo, tendría objetivos claros y firmes.

“Ella, independientemente de las situaciones, piensa que la copa y la victoria van a ser para ella, y efectivamente, van a ser para ella en este ring de boxeo. Los colombianos quisiéramos que fuera Karina García. No quisiéramos escuchar que fuera Karely Ruiz, pero vemos una carta muy importante y que marca el triunfo para ella”.

En cuanto a la lectura para Karina García, una de las estrellas que generó una mayor cantidad de comentarios tras su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, se interpretan algunos cambios y transformaciones que podrían afectarla.

“La ruptura que vivió con Altafulla fue un proceso muy difícil, que internamente está sanando, está transformando su mundo, pero todavía está en proceso de sanación y de recuperación emocional y esto puede jugarle una mala pasada”.

Agregó: “En el último momento, no será una pelea fácil. Ella va a fallar y vamos a ver que el éxito será para Karely Ruiz y no para Karina García”.

En la sección de los comentarios, los seguidores de la astróloga compartieron sus opiniones y generaron debate con respeto a los posibles resultados.