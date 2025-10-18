Stream Fighters 4, es uno de los eventos digitales más importantes del año para los amantes de los creadores de contenido, pues algunas de las estrellas con más reconocimiento del momento se reúnen en el ring para enfrentarse a una pelea de boxeo que es transmitida a nivel mundial.

Su cuarta edición se llevará a cabo en el Coliseo MedPlus, ubicado en la zona industrial de Siberia en Cota, Cundinamarca. Sin embargo, los que no tengan la oportunidad de asistir, tendrán la posibilidad de conectarse por medio del canal oficial de Westcol en Kick.

Esta es la pelea de creadores de contenido organizada por Westcol. | Foto: Póster oficial: Stream Fighters 4

Uno de los encuentros más esperados está a cargo de Yina Calderón y Andrea Valdiri, dos de las creadoras de contenido y empresarias más polémicas de los últimos años.

Es por esto que, a través de una de sus recientes historias de Instagram, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2, dio una importante alerta y se mostró preocupada por la imparcialidad de los organizadores del evento.

“Hola. Estoy lista y preparada para Stream Fighters, pero quiero dejar algo por escrito para que ustedes sean testigos”, escribió.

Dejó en claro que espera que se tengan en cuenta todos los movimientos y, en este caso, no se beneficie a su oponente por su cercanía con el streamer.

“Espero que no se presente durante el evento favoritismo por parte del dueño del evento, Westcol, hacia algunas de las peleadoras o peleadores, pues todos somos parte y debe ser transparente. Espero ser tratada de la misma manera que mis oponentes”.

Por otro lado, pidió las mismas condiciones para la mexicana Karely Ruiz, quien se enfrentará en el ring con la influenciadora Karina García.

“Ojalá a Karely Ruiz también se le trate igual, pues yo que lo vivo sé que no es así y muchas cosas ni siquiera las consultan, sino que toman la decisión a favor de otras personas y deben tener igualdad. Nos vemos hoy en Stream Fighters”, afirmó.

Estos son los ‘influencers’ nacionales e internacionales que llevarán al ‘ring’

Karely Ruiz (México) vs. Karina García (Colombia)

The Nino (República Dominicana) vs. By King (Chile)

Milica (Argentina) vs. May Osorio (Colombia)

Shelao (Chile) vs. BelosMaki (Colombia)

JH de la Cruz (Colombia) vs. Cristo Rata (Perú)

Yina Calderón (Colombia) vs. Andrea Valdiri (Colombia)

Yina Calderón y Andrea Valdiri se enfrentarán en pelea de boxeo. | Foto: Instagram: @stream_fighters

¿Por qué Stream Fighther es un evento importante en el mundo digital?

Además de las peleas, el evento contará con presentaciones musicales y apariciones de reconocidas personalidades del entretenimiento colombiano como Cosculluela y Farruko.