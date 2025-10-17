Stream Fighters 4: hora y dónde ver las peleas de Karina García, Yina Calderón y Andrea Valdiri

En la noche del sábado, 18 de octubre de 2025 se llevará a cabo la nueva edición de Stream Fighthers, un evento en el cual, algunas de las figuras más importantes de la industria del entretenimiento y los creadores de contenido se reúnen en un mismo lugar para disputar un pelea en medio de un ring de boxeo.

En esta ocasión, las protagonistas serán tres de las influenciadoras más mediáticas del país, Karina García, Yina Calderón y Andrea Valdiri, quienes subirán al espacio deportivo para demostrar su preparación y talento frente a miles de espectadores.

Yina Calderón y Andrea Valdiri se enfrentarán en pelea de boxeo | Foto: Instagram: @stream_fighters

Este formato, inspirado en las veladas de boxeo entre influencers que se han popularizado en Europa y América Latina, mezcla entretenimiento, deporte y espectáculo en un solo escenario.

Stream Fighters ha logrado posicionarse como un evento de impacto digital, y esta será la primera vez que se realice en territorio colombiano.

Esta es la fecha y hora en la que puede conectarse a la transmisión oficial

El evento se llevará a cabo en el Coliseo MedPlus, ubicado en Cota, Cundinamarca, a las afueras de Bogotá. Las puertas se abrirán al público desde las 5:00 p. m., y la transmisión oficial comenzará a las 6:00 p. m., hora Colombia.

Quienes no puedan asistir de manera presencial podrán seguir la velada en vivo a través del canal oficial de Stream Fighters y Westcol en Kick, donde se espera una masiva audiencia conectada desde toda América Latina.

Estos son los influencers nacionales e internacionales que llevarán al ring

Karely Ruiz (México) vs. Karina García (Colombia)

The Nino (República Dominicana) vs. By King (Chile)

Milica (Argentina) vs. May Osorio (Colombia)

Shelao (Chile) vs. BelosMaki (Colombia)

JH de la Cruz (Colombia) vs. Cristo Rata (Perú)

Yina Calderón (Colombia) vs. Andrea Valdiri (Colombia)

¿Por qué Stream Fighther es un evento importante en el mundo digital?

Además de las peleas, el evento contará con presentaciones musicales y apariciones de reconocidas personalidades del entretenimiento colombiano como Cosculluela y Farruko.

Se espera que Stream Fighters 4 marque un momento en este tipo de espectáculos en el país, combinando la experiencia presencial con el alcance masivo de las plataformas digitales.