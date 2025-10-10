Yina Calderón tomó radical decisión tras ser denunciada por La Jesuu ante la Fiscalía: “Descansen”

En la noche del jueves, 9 de octubre, La Jesuu, una de las finalistas de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, se pronunció en medio de redes sociales y les reveló a sus seguidores que tomó acciones legales en contra de Yina Calderón, quien fue su compañera en el reality del Canal RCN.

Esto se presentó porque en días pasados, Yina Calderón dio algunas declaraciones que fueron catalogadas como racistas y fue blanco de críticas por las palabras que utilizó para referirse a la influencer.

La Jesuu y Yina Calderón protagonizaron fuerte enfrentamiento en ‘La casa de los famosos’. | Foto: Canal RCN / Montaje: Semana

“La Jesuu es la famosa que peor me cae. Bueno, no es que me caiga mal, me da asco porque no se bañaba, olía feo en la casa, ella tenía mal aliento. Yo creo que ustedes lo notaban. Yo creo que ese mal aliento que carga, incluso, después de la cámara, se le notaba, me da fastidio”, mencionó Yina frente a las cámaras.

La Jessu denunció a Yina Calderón ante la Fiscalía

Por medio de sus historias de Instagram, La Jesuu reveló a su público que buscó vías legales en contra de Yina Calderón luego de sentirse violentada con sus palabras.

“Hermanas Calderón, están atrapadas en el racismo más patético y barato. Lo de ustedes no es superioridad, es complejo de inferioridad, disfrazado de chiste (…) Los títulos no garantizan evolución (…) El racismo se enfrenta, se denuncia y se acaba”, escribió.

La exparticipante de 'La casa de los famosos' publicó la denuncia virtual que puso en la Fiscalía. | Foto: Captura Instagram @lajesuu

Yina Calderón tomó decisión luego de que se conociera la denuncia de su excompañera

Aunque no se pronunció al respecto, horas después de que se diera a conocer el proceso que inició La Jesuu, Yina Calderón dio una noticia a sus seguidores al terminar la transmisión de su nuevo programa de chismes.

“Bueno, yo quiero agradecerle a la gente y a la audiencia que tuvimos esta semana, día tras día fuimos subiendo un poquito más. Muchísimas gracias porque es mi octavo programa y ustedes lo han recibido bien, en medio de todo. Acepto las críticas y todo lo que digan, pero este fin de semana quiero estar muy concentrada en mí porque ya se me acerca Stream Fighter y tengo que hacerlo, así que nos vemos el martes en Escándalo TV”, afirmó.

Reveló que se ausentará unos días y estará en busca de actividades que le generen paz en medio de todos los problemas y polémicas que ha venido enfrentando.