“Se mató”: Yina Calderón destapó doloroso fallecimiento y se mostró desconsolada

Tras su paso por la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón se ha convertido en una de las personalidades más polémicas de la industria de la farándula en el país, y constantemente es tema de conversación en redes sociales.

Aunque en la mayoría de las ocasiones suele hablar y referirse a situaciones que viven otras estrellas, en la noche del domingo, 5 de octubre, sorprendió a sus millones de seguidores en TikTok, pues apareció llorando en medio de una transmisión en vivo.

Yina Calderón afirmó que su novio se quitó la vida. | Foto: Canal RCN

Entre lágrimas y en medio de una profunda desesperación, reveló frente a miles de usuarios que estaría viviendo una dolorosa pérdida al enterarse del fallecimiento de su pareja, un hombre que no llegó a presentar a través de las redes sociales.

“Se mató mi novio, el amor de mi vida, el que yo nunca mostraba. Se mató. Se llamaba David Montes, búsquenlo en el TikTok, se mató”, mencionó.

Confesó que para el momento del suceso se encontraba disfrutando de un concierto de música popular en la ciudad de Bogotá. Según mencionó, en los últimos días habrían estado distanciados debido a ciertas diferencias con respecto a su relación.

“Yo estaba en el concierto de Luis Alfonso y estábamos peleando porque él siempre tuvo novia y a mí no me gustan los hombres con novia porque yo no quería causarle daño a su novia. Me llama la novia a decirle que se mató, que se colgó”, dijo frente a su público.

Como era de esperarse, una gran cantidad de usuarios de la plataforma de videos se pronunciaron por medio de la sección de los comentarios, generando debate con respecto a la situación, pues aunque muchos la criticaron y afirmaron que se trataría de una historia falsa, muchos otros salieron en su defensa y se mostraron preocupados por la situación que está atravesando la famosa estrella de reality.

“Qué pecao, pero no le creo”; “ella dice que son novios después de muertos”; todos los difuntos fueron maridos de ella"; “ella y sus shows”; “¿Cómo así? ¿Era el novio, pero tenía novia?“; ”entiendo que muchos no quieran a Yina, pero burlarse de una noticia así, me parece el colmo"; yo creo que está llorando por lo que tiene acumulado en el corazón y se está inventando eso" y “estaba llorando por Westcol y para disimular se inventó que se le murió el novio”, son algunas de las palabras que le dedicaron.

No obstante, por medio de su perfil de Instagram, publicó un video del hombre que habría acabado con su vida, junto con el mensaje: ¿Por qué lo hiciste?“, generando aún más dudas en su público.