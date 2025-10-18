Karina García lanza particular mensaje previo a su enfrentamiento en Stream Fighters y muchos recuerdan a Altafulla

Comienza la cuenta regresiva para una nueva edición de Stream Fighters, un evento digital donde creadores de contenido e influencers latinoamericanos se enfrentan en peleas de boxeo amateur.

El encuentro se realizará en Bogotá este 18 de octubre de 2025 en el Coliseo MedPlus, contando con la participación de reconocidos influencers, como la exparticipante del reality La casa de los famosos Colombia, Karina García, quién se enfrentará con Karely Ruiz.

No obstante, antes de este combate, la también modelo sorprendió a sus seguidores tras lanzar un particular mensaje a través de sus redes sociales por el que muchos especulan, podría ser una indirecta a su expareja, el cantante de música urbana Altafulla, ganador del programa del Canal RCN en el que ella también participó.

“Hoy no lucho por demostrar nada, lucho por mí, por la mujer que soy, por la que no se rindió cuando todo dolía”, anotó Karina García junto con algunas imágenes que dan cuenta de lo que ha sido su proceso de entrenamiento para asumir esta pelea.

La creadora de contenido mostró lo que ha sido su proceso de entrenamiento. | Foto: Instagram @karinagarciaoficiall

En los comentarios, varios seguidores afirmaron haber interpretado el mensaje como una posible indirecta hacia Altafulla, insinuando que detrás de sus palabras podría haber una carga emocional. Sin embargo, también hay quienes comentan que simplemente lo ven como una declaración de superación personal, donde ella también intentó mostrar la transformación física que ha tenido gracias a su disciplina y determinación.

Cabe mencionar, que previo a su enfrentamiento con su rival, Karina también aprovechó una conversación con otros creadores de contenido para confesar lo que siente y el detalle en común que comparte con Karely.

“Admiro mucho a Karely, sobre todo porque apenas han pasado ocho meses desde que tuvo a su bebé, y eso no es nada fácil”, expresó la creadora de contenido, recordando que ella también es madre y por eso siente una profunda admiración y respeto por su contrincante.

Adicionalmente, reconoció que a diferencia de Karely, ella no asumiría ese reto de pelear poco tiempo después de un parto, pues considera que el proceso de entrenamiento podría ser más complejo en esta situación.