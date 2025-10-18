Suscribirse

Martín Elías Jr. estrenó lujosa adquisición y no tardó en presumirla en sus redes sociales: “17 años y cumpliendo mis sueños”

El hijo del fallecido artista Martín Elías Díaz le siguió sus pasos en la música y, al parecer, va por muy buen camino.

Redacción Gente
18 de octubre de 2025, 12:08 p. m.
Martín Elías Jr.
Martín Elías Jr., hijo de Martín Elías Díaz | Foto: Instagram @martineliasjr

A través de una publicación realizada en las historias de su cuenta de Instagram, Martín Elías Jr., hijo del fallecido artista Martín Elías Díaz Acosta y nieto de Diomedes Díaz, presumió la lujosa adquisición que está estrenando gracias al éxito que ha tenido su carrera como cantante, aún a su corta edad.

El joven, de apenas 17 años, decidió seguirle los pasos en la música a su padre y abuelo, generando revuelo en las redes sociales al mostrar una camioneta de alta gama que adquirió recientemente y que da cuenta del éxito que ha tenido en la industria.

En la grabación se pudo ver que Martín Elías Jr. decidió celebrar este logro junto a su madre, Claudia Varón, quien siempre se ha mostrado a su lado brindándole apoyo para alcanzar sus sueños, por lo que ambos se mostraron muy conmovidos y orgullosos por esta meta alcanzada.

“17 años y cumpliendo mis sueños. Te amo papá Dios. Gracias Dios”, escribió el joven sobre las imágenes del video, dejando ver en detalle la lujosa camioneta que acababa de recibir y ahora hace parte de sus propiedades.

Martín Elías Jr.
Martín Elías Jr. estrenando lujosa camioneta | Foto: Instagram @martineliasjr

Para generar más intriga entre sus seguidores en redes sociales, el joven apareció en el concesionario donde el vehículo permanecía cubierto para, posteriormente, retirarle la funda y dejar al descubierto su nueva y lujosa adquisición.

Además, como parte de sus publicaciones, el joven artista también expresó unas palabras de agradecimiento a su madre, dejando ver su emoción y alegría por tener la oportunidad de disfrutar estos lujos, producto de su trabajo a su corta edad.

“Gracias madre mía porque eres el motor de todo”, escribió el joven en otra de sus historias en la misma red social.

Así es la lujosa camioneta que está estrenando Martín Elías Jr.

Tras mostrar con orgullo su nueva adquisición, varios de sus seguidores no tardaron en notar los detalles de la camioneta: una Toyota TXL que, en Colombia, puede superar los 400 millones de pesos, según su versión o nivel de personalización.

Martín Elías Jr.
Martín Elías Jr. | Foto: Instagram @martineliasjr

Mientras tanto, además de disfrutar su nuevo vehículo, el joven continúa trabajando en la promoción de su próximo álbum titulado Dejando huella, cuyo lanzamiento está previsto para noviembre.

“Este Noviembre les presento mi álbum Dejando Huella, un trabajo hecho con el corazón y nunca olviden ‘No es dar el paso sino dejar la huella’ Acá estamos DEJANDO HUELLA. Se viene el tigre👣🐅“, escribió en una de sus publicaciones de Instagram.

