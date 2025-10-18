Suscribirse

Gente

Stream Fighters 4: Vidente colombiana predijo quién ganará la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri

Los fanáticos de las creadoras de contenidos están expectantes por verlas en el ring de boxeo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

18 de octubre de 2025, 11:04 p. m.
La astróloga colombiana vaticinó el resultado de una de las peleas más importantes de Stream Fighters.
La astróloga colombiana vaticinó el resultado de una de las peleas más importantes de Stream Fighters. | Foto: Facebook: Juliana Suaza - Instagram @stream_fighters / Montaje: Semana

A pocos minutos de que inicie Stream Fighters 4, uno de los eventos más esperados en el mundo digital, la vidente colombiana Juliana Suaza sorprendió a sus seguidores al revelar quién ganaría el encuentro entre Yina Calderón y Andrea Valdiri.

La astróloga hizo algunas lecturas con su baraja de cartas para cada una de las influenciadoras y, basada en sus interpretaciones, compartió el resultado.

Esta es la pelea de creadores de contenido organizada por Westcol.
Esta es la pelea de creadores de contenido organizada por Westcol. | Foto: Póster oficial: Stream Fighters 4

“Vamos a ver cómo se ve Yina Calderón en este proceso. Yina se ha preparado y lo ha hecho bien, ella hizo un cambio de vida internamente, ha hecho un cambio profundo. Hay un hombre que está siendo fuente de luz y de transformación para ella y que la está preparando muy bien, es decir, no va a ser una pelea fácil”, dijo frente a sus 65.000 seguidores en Instagram.

La guía espiritual confesó que la pelea sería muy complicada para las dos mujeres, debido a que ambas se enfocaron en su preparación y estuvieron entrenando durante varios meses, cambiando muchas de las rutinas para estar en optimas condiciones en el evento.

Por otro lado, habló del desempeño y posible triunfo de Andrea Valdiri.

“Ahora, Andrea Valdiri vivió una situación muy fuerte en su vida, relacionada con la toma de decisiones, yo veo que tuvo una especie de lesión física, pero es una mujer que lleva mucho tiempo preparándose (...) la vamos a ver en muchos momentos de la pelea con muchas dificultades. Vamos a ver que Yina va a tener victoria en la primera parte, que va a ser positiva la presentación de Yina, pero finalmente, se muestra que Andrea Valdiri, a pesar de las situaciones que va a vivir en el ring, va a ser victoriosa”, afirmó.

Contexto: Stream Fighters 4: hora y dónde ver gratis las peleas de Karina García, Yina Calderón y Andrea Valdiri

En la última carta, Juliana Suaza habría confirmado a Andrea Valdiri como la ganadora de esta pelea en Stream Fighters 4.

“Con esto termino de confirmar a Andrea Valdiri, acá se marca la celebración, el éxito, el triunfo, se ve que ella tiene proyectos en el extranjero y para nuestra querida Yina, se marca el triunfo por proyectos que tiene marcados, decididos, que ya tiene firmados”.

Yina Calderón y Andrea Valdiri se enfrentarán en pelea de boxeo
Yina Calderón y Andrea Valdiri se enfrentarán en pelea de boxeo | Foto: Instagram: @stream_fighters
Contexto: Karina García lanza particular mensaje previo a su enfrentamiento en Stream Fighters y muchos recuerdan a Altafulla

Estos son los influencers nacionales e internacionales que llegarán al ring de Stream Fighters

  • Karely Ruiz (México) vs. Karina García (Colombia)
  • The Nino (República Dominicana) vs. By King (Chile)
  • Milica (Argentina) vs. May Osorio (Colombia)
  • Shelao (Chile) vs. BelosMaki (Colombia)
  • JH de la Cruz (Colombia) vs. Cristo Rata (Perú)
  • Yina Calderón (Colombia) vs. Andrea Valdiri (Colombia)

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Un policía herido por doble ataque con explosivos en el Cauca: delincuentes utilizaron drones

2. Max Verstappen dio el mazazo en la F1: Norris y Leclerc lo padecen en la pole del GP de Estados Unidos

3. Stream Fighters 4: Vidente colombiana predijo quién ganará la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri

4. Federico Gutiérrez carga contra Daniel Quintero tras revelaciones de SEMANA: “De pronto hasta tendrán que ser extraditados”

5. Presidente Petro aseguró que colombiano detenido en el narcosubmarino “será procesado de acuerdo con las leyes”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Yina CalderonAndrea ValdiriWestcolvidente

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.