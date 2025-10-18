Stream Fighters 4: Vidente colombiana predijo quién ganará la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri

A pocos minutos de que inicie Stream Fighters 4, uno de los eventos más esperados en el mundo digital, la vidente colombiana Juliana Suaza sorprendió a sus seguidores al revelar quién ganaría el encuentro entre Yina Calderón y Andrea Valdiri.

La astróloga hizo algunas lecturas con su baraja de cartas para cada una de las influenciadoras y, basada en sus interpretaciones, compartió el resultado.

Esta es la pelea de creadores de contenido organizada por Westcol. | Foto: Póster oficial: Stream Fighters 4

“Vamos a ver cómo se ve Yina Calderón en este proceso. Yina se ha preparado y lo ha hecho bien, ella hizo un cambio de vida internamente, ha hecho un cambio profundo. Hay un hombre que está siendo fuente de luz y de transformación para ella y que la está preparando muy bien, es decir, no va a ser una pelea fácil”, dijo frente a sus 65.000 seguidores en Instagram.

La guía espiritual confesó que la pelea sería muy complicada para las dos mujeres, debido a que ambas se enfocaron en su preparación y estuvieron entrenando durante varios meses, cambiando muchas de las rutinas para estar en optimas condiciones en el evento.

Por otro lado, habló del desempeño y posible triunfo de Andrea Valdiri.

“Ahora, Andrea Valdiri vivió una situación muy fuerte en su vida, relacionada con la toma de decisiones, yo veo que tuvo una especie de lesión física, pero es una mujer que lleva mucho tiempo preparándose (...) la vamos a ver en muchos momentos de la pelea con muchas dificultades. Vamos a ver que Yina va a tener victoria en la primera parte, que va a ser positiva la presentación de Yina, pero finalmente, se muestra que Andrea Valdiri, a pesar de las situaciones que va a vivir en el ring, va a ser victoriosa”, afirmó.

En la última carta, Juliana Suaza habría confirmado a Andrea Valdiri como la ganadora de esta pelea en Stream Fighters 4.

“Con esto termino de confirmar a Andrea Valdiri, acá se marca la celebración, el éxito, el triunfo, se ve que ella tiene proyectos en el extranjero y para nuestra querida Yina, se marca el triunfo por proyectos que tiene marcados, decididos, que ya tiene firmados”.

Yina Calderón y Andrea Valdiri se enfrentarán en pelea de boxeo | Foto: Instagram: @stream_fighters

Estos son los influencers nacionales e internacionales que llegarán al ring de Stream Fighters