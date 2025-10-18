Gente
Karina García tuvo que ser reanimada en ‘Stream Fighters 4’; perdió la pelea contra Karely Ruiz
En encuentro entre las creadoras de contenido era uno de los más esperados de la noche.
Después de más de cinco meses de entrenamiento físico y preparación psicológica, la creadora de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Karina García llegó este sábado, 18 de octubre, al MedPlus para enfrentarse con la mexicana Karely Ruiz y subir al ring del boxeo.
Con un traje blanco y dorado, Karina, quien cuenta con más de 5 millones de seguidores, estuvo acompañada de Yailin La Más Viral, dio un show de ingreso y recibió el aplauso y cariño de miles de personas que llegaron al estadio y se conectaron por medio de la cuenta de Kick de Westcol.
Así se vivió el primer round en el ring de boxeo
En el primer espacio en el que Karina García y Karely Ruiz se enfrentaron en el cuadrilátero, las mujeres sorprendieron al público que asistió al estadio y a las más de 3 millones de personas que se conectaron en la plataforma.
Karina y Karely mostraron su preparación y pusieron todo su empeño en representar a sus respectivos países. Según los comentarios en redes sociales, la colombiana habría mostrado un mejor desempeño, ya que en una ocasión, su compañera terminó en el suelo.
Segundo round entre Karina García y Karely Ruiz
En la segunda parte de la pelea, las creadoras de contenido y empresarias se mostraron agotadas físicamente y aunque ambas se dieron fuertes golpes, Karely Ruiz mostró un más lato nivel de resistencia.
Karely Ruiz fue la ganadora de ‘Stream Fighters 4′ en su encuentro con Karina García
Tras casi tres minutos de enfrentamiento en la tercera parte de la pelea, Karina García se vio fuertemente afectada y debido a su estado, en el espacio de combate, finalizó el compromiso.
“Creo que Karina ya no aguanta. Karely está dando los últimos golpes. Karina no tiene fuerza, pero Karely todavía tiene mucha energía”, dijo Westcol en medio de la emoción.
Karely Ruiz gana a Karina Garcia por K.O
Minutos después, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2, fue atendida por el grupo de paramédicos de Stream Fighters, pues tuvo que ser reanimada y recibir oxígeno para retomar fuerzas y levantarse del suelo.
Por medio de las redes sociales, miles de personas se mostraron preocupados por la salud de Karina, ya que la mujer se mostró bastante afectada y no quiso responder a la entrevista posterior a su encuentro.
“Se toma la decisión de que la ganadora es de México se hace sentir en el estadio con la presencia de más de 12.000 personas. Felicidades a Karely Ruiz”, dijo Marko, quien estuvo presentando el evento junto e Westcol.