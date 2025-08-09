El pasado 19 de julio un nuevo hecho de intolerancia se presentó en el barrio La Independencia, en la localidad de Bosa. José Álvarez, un adulto mayor de 67, resulto herido cuando fue empujado del interior del bus del Sistema Integrado de transporte.

“A mi papá lo lanzó un muchacho desde adentro del bus; primero le pegó y luego lo empujó, por lo que recibió un fuerte golpe en la cabeza. Por eso queremos que se haga justicia”, relató al periódico Q’hubo, una de las hijas del fallecido.

A pesar de los cuidados médicos el hombre falleció. | Foto: Getty Images

El bus realizaba su recorrido habitual cuando en una parada se presentó el suceso. En el material de grabación que hace parte de las investigaciones de las autoridades se observa que tras la caída del adulto mayor desciende una persona que toma una bolsa de basura y realiza un gesto frente al reclamo de las personas que hacían presencia en el lugar.

“Lo que pasó es que él se iba a subir al bus. Sabemos que una mujer que estaba adentro no le dio permiso para avanzar y acomodarse, porque él era discapacitado y debía usar un bastón. En ese momento, esa mujer y el hombre que la acompañaba, quien es el agresor, empezaron a insultarlo, a empujarlo y tratarlo muy mal”, contó Wilson Hurtado, yerno del fallecido al diario citado.

Fallecimiento del adulto mayor

Tras más de 11 días en UCI, el hombre falleció por la gravedad de sus heridas. Wilson Hurtado, hijo de la víctima, le relató al medio City TV el proceso por el cual pasaron desde el momento del incidente.

“Duró 11 días en UCI, luego lo pasaron a piso a salas de recuperación donde duro casi tres días, pero seguía con mucho dolor y fatiga. Lamentablemente en horas de la tarde ayer falleció mi padre, fue algo muy duro para nosotros.

El hombre pasó 11 días en UCI. | Foto: Página portal Bogotá

La familia del fallecido pide a las autoridades que sé de con el paradero del responsable y se logre esclarecer los hechos ocurridos al interior del bus y que terminaron con el fallecimiento del adulto mayor.

Por el momento, las autoridades de la ciudad no han entregado mayor información sobre las investigaciones que se adelantan para dar con los responsables de los hechos.