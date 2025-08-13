Juez aseguró que el exembajador Daniel Garcés Caraballi está en contumacia en la investigación por delitos sexuales

La situación judicial del exembajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Caraballi, en el proceso por presunta violencia sexual y el secuestro de sus dos hijos, se complica con los días. La Fiscalía lo citó a una imputación de cargos este miércoles y no asistió, tampoco su abogado, Miguel Ángel del Río, por eso un juez consideró que el exdiplomático estaba en contumacia.

SEMANA reveló cómo el exembajador Garcés se encargó de pagarle servicios de abogado a dos testigos del caso y designó a su propio defensor en esa responsabilidad, una incoherencia jurídica que expertos no logran entender, que el procesado comparte abogado con los testigos.

Fracasó la imputación de cargos contra el exembajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí, por violencia intrafamiliar. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/MGM4Tc4SP6 — Revista Semana (@RevistaSemana) August 13, 2025

Una niñera, que al inicio del proceso reveló detalles que daban soporte a la denuncia de la expareja del entonces embajador, cambió repentinamente su declaración y advirtió que tenía abogado, pagado por su exempleador, el señor Daniel Garcés Caraballi. Ella misma dijo, en una declaración con la Fiscalía, que su abogado era Miguel Ángel del Río, responsable de la defensa del exembajador.

La denuncia, con el cambio de versión de los testigos y la participación del mismo abogado, en la defensa del victimario y esos testigos, se hizo horas antes de la audiencia de imputación de cargos, donde la Fiscalía presentaría todos los elementos de prueba en contra del exdiplomático. El ente acusador redactó un informe con los detalles de ese enredo que calificaron de irregular.

“Se han venido presentando situaciones irregulares -que rayan en la criminalidad - relacionadas con las testigos Claudia Bermúdez y Carmen Nexy Uriza, quienes no solo han faltado a la verdad en diversas diligencias judiciales, cambiando abruptamente sus manifestaciones y declaraciones, sino que, además, han omitido dolosamente presentarse ante la Fiscalía”, dijo la Fiscalía.

En la audiencia de imputación de cargos no se presentó el exembajador, ni su abogado, por lo que hubo algunos reparos de parte del juez de control de garantías que, se supone, escucharía los elementos de prueba de la Fiscalía en contra Garcés Caraballi y por delitos como acceso carnal violento. En esa diligencia el juez señaló que el exdiplomático estaría en contumacia.

“No podría en esas condiciones considerar que el defensor está en contumacia, es muy difícil afirmarlo, quién sí está contumacia es el procesado Daniel Garcés Caraballi) independientemente de que su abogado no haya comparecido o solicitara un aplazamiento, como era correctamente. Ha decidido no asistir, puede hacerlo y permitir que la audiencia se realice sin su presencia o bajo una declaratoria de contumacia”, señaló el juez.

El exdiplomático fue citado a una imputación de cargos, pero no asistió, ni siquiera llegó su abogado. | Foto: suministradas a semana api