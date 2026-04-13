Luto en el fútbol mundial: murió joven jugador tras “ataque armado” contra el bus de su equipo

Un futbolista ghanés de 20 años, Dominic Frimpong, murió durante el ataque de unos ladrones armados al autobús en el que viajaba con su equipo, informó este lunes la Asociación de Fútbol de Ghana (GFA).

El Berekum Chelsea FC, club de la primera división ghanesa, informó en un comunicado que “hombres enmascarados armados con pistolas y rifles de asalto” dispararon contra el autobús del equipo y obligaron a los jugadores a refugiarse entre la maleza.

El robo, según la policía de Ghana, ocurrió alrededor de las 22h30 locales en una carretera de la región de Ashanti, al oeste del país.

La policía señaló que Frimpong sufrió heridas de bala y murió en el hospital mientras recibía tratamiento.

“Otra víctima, George Owusu Afriyie, de 52 años, también fue asaltado y le robaron 4.500,00 GHS (unos 408 dólares)”, añadió la policía en un comunicado.

La GFA calificó el incidente de “trágico” y lamentó “una gran pérdida para el Berekum Chelsea, pero también para el fútbol ghanés en su conjunto”.

“Dominic era una joven promesa cuyo compromiso y pasión por el juego encarnaban el espíritu de nuestra liga”, agregó en su comunicado.

El delantero, de 20 años, se incorporó al Berekum Chelsea FC cedido por el Aduana Stars FC a comienzos de año. Disputó 13 partidos y marcó dos goles con el club, según la prensa local.

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Ataque a clubes en Ghana sería reiterativo

La muerte de Dominic Frimpong resulta un baño de agua fría para el fútbol mundial, tratándose de un joven jugador y de cómo se dieron los hechos. Sin embargo, parece que este tipo de violencia se está volviendo común en Ghana, país clasificado al Mundial 2026.

El periodista deportivo ghanés, Muftawu Nabila Abdulai, se pronunció en su cuenta de X sobre la muerte de Frimpong, y mencionó que los clubes están sufriendo esta modalidad.

He joined Berekum Chelsea on loan from Aduana Stars, and cowards killed him.



Quite unfortunate. I can't begin to count the number of clubs that have had robbery attacks.



Recently, it was Legon Cities, and now this. pic.twitter.com/l6zCrGUPhU — Muftawu Nabila Abdulai (@Muftawu_Nabila) April 13, 2026

“Se unió al Berekum Chelsea en préstamo desde Aduana Stars, y los cobardes lo mataron. Bastante lamentable. No puedo ni empezar a contar el número de clubes que han sufrido ataques de robo. Recientemente fue Legon Cities y ahora esto”, afirmó Muftawu Nabila Abdulai.

*Con información de AFP.