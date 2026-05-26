Alias el Gatico y el senador Antonio Correa aseguran que no tienen relación con atentado en Barranquilla

Tras el atentado con fusiles perpetrado la mañana del lunes 25 de mayo en el norte de Barranquilla, Jorge Luis López, alias el Gatico, y el senador Antonio Correa se pronunciaron ante los medios. Ambos fueron señalados por la víctima, Raúl Montes —exmano derecha de Enilse López, ‘La Gata’—, como los presuntos responsables del ataque en el que participaron al menos 10 sicarios.

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“En atención al comunicado divulgado por el señor Raúl Montes el día 25 de mayo de 2026, me permito manifestar, de manera clara y categórica, que RECHAZO las afirmaciones realizadas en mi contra, con las que pretende vincularme con los lamentables hechos ocurridos recientemente en la ciudad de Barranquilla”, dijo alias El Gatico en un comunicado.

De igual manera, indicó que es necesario que las autoridades judiciales en Barranquilla puedan esclarecer qué fue lo que ocurrió en estos hechos de violencia.

“No tengo ninguna relación, ni participación (directa o indirecta), ni conocimiento sobre los hechos mencionados en dicho comunicado. Las acusaciones públicas hechas en mi contra carecen de fundamento y deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes dentro del marco legal y el respeto al debido proceso”, agregó.

Sitio del atentado en el norte de Barranquilla. Foto: Suministrado a SEMANA.

Al mismo tiempo, aseguró que el señor Raúl Montes lo intentó supuestamente asesinar en un ataque criminal ocurrido en 2024.

“Por el contrario, el 23 de mayo de 2024, fui víctima de un atentado criminal liderado por el señor Raúl Montes Flórez, de lo que tienen pleno conocimiento las autoridades judiciales y organismos de inteligencia del Estado”, precisó.

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Por su parte, el senador Antonio Correa emitió un comunicado de prensa en el que rechazó categóricamente las acusaciones realizadas por Montes, asegurando que no existe prueba de lo que está asegurando.

“Frente a las sindicaciones temerarias y carentes de veracidad proferidas por el señor Raúl Montes en el comunicado público difundido el día de hoy, me permito manifestar de manera enfática que tales afirmaciones constituyen un ataque directo e injustificado a mi integridad moral y a la dignidad de mi cargo como senador de la República”, explicó.

Senador Antonio Correa. Foto: FACEBOOK ANTONIO GUERRA

Correa sostuvo que es necesario que las autoridades lleven a cabo las investigaciones correspondientes por estos graves hechos que se han presentado.

“Dichas aseveraciones carecen de todo sustento fáctico y probatorio, configurándose como una estrategia sistemática de desinformación orientada a desviar el escrutinio público sobre las actividades ilícitas que han sido objeto de mis investigaciones y denuncias ante las autoridades competentes”, indicó.

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Insistió en que todo se debe al trabajo que ha venido realizando con las empresas de seguridad privada en todo el territorio nacional.

“Mi labor de control político es un ejercicio constitucional y legal, desarrollado en cumplimiento estricto de mis funciones, amparadas en la ley 5 DE 1992 y en la sentencia de la honorable Corte Constitucional del 14/08/2020, con número de sentencia T-7402480. Donde más de 30 empresas de seguridad privada, cuyas licencias han sido canceladas por sus vínculos con actividades criminales, responden a mi deber de proteger el interés general y la seguridad nacional”, detalló.

Ahora, las autoridades siguen avanzando en las investigaciones del caso para determinar qué fue lo que realmente ocurrió en este caso que ha generado terror en la capital del Atlántico.