Turismo

Tres pueblos encantadores para visitar si está de viaje por Santander, se ubican a pocos minutos de Bucaramanga

Tienen una amplia oferta cultural y natural.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
12 de febrero de 2026, 1:41 p. m.
Este es uno de los municipios para visitar muy cerca de Bucaramanga
Este es uno de los municipios para visitar muy cerca de Bucaramanga Foto: Getty Images

Visitar el departamento de Santander es una buena oportunidad para vivir experiencias de aventura en medio de paisajes imponentes, montañas, ríos majestuosos y un clima agradable.

Este departamento ofrece escenarios ideales para practicar deportes como parapente en el Cañón del Chicamocha, rafting en el río Fonce, espeleología en el Parque Nacional del Chicamocha y senderismo en montañas y cascadas.

A tres horas de Bucaramanga: los encantos del pueblo de Santander que ostenta la mayor altitud de Colombia

Además, es un destino con una gran riqueza histórica y cultural, pues en su territorio se encuentran pueblos como Barichara, considerado uno de los más lindos del país, y Girón, que enamora con su arquitectura colonial. Muy cerca de su capital, Bucaramanga, los viajeros se encuentran con tres pueblos que vale la pena incluir en la agenda si se está de viaje por esta región.

Giron, Santander, Colombia
Girón es uno de los municipios lindos de Santander. Foto: Getty Images/iStockphoto

San Juan de Girón: arquitectura colonial

Este destino está a solo 20 minutos de Bucaramanga y su arquitectura colonial es uno de sus principales encantos. Allí, los viajeros pueden apreciar calles empedradas, fachadas blancas y balcones de madera, elementos que le otorgan un carácter especial y permiten apreciar de cerca su herencia colonial.

Turismo

El pueblo caldense donde la palma de cera es la gran protagonista, un lugar que enamora con sus imponentes paisajes

Turismo

Lanzan campaña para promover el turismo responsable en Bogotá

Turismo

El pequeño municipio de Boyacá que enamora con sus páramos y numerosas lagunas a dos horas de Tunja

Turismo

Así es el municipio donde se ubicó la primera central hidroeléctrica de Antioquia, destino ideal para los amantes de la aventura

Turismo

La reserva natural de Cundinamarca, perfecta para una escapada de fin de semana relajante, a menos de 2 horas de Bogotá

Turismo

Turismo en Colombia: destacan incremento del 5,2 % en el gasto de visitantes extranjeros

Turismo

Cuatro lagunas para conocer en un viaje por Boyacá, destinos imperdibles para los amantes de la aventura

Turismo

El pueblo de Cundinamarca con imponentes cascadas y caminos reales llenos de historias, a tres horas de Bogotá

Turismo

El pueblo poco conocido de Boyacá que es considerado un paraíso geológico para visitar a una hora de Tunja

Turismo

El pueblo vallecaucano de verdes intensos, cielo despejado y gran riqueza hídrica, a dos horas de Cali

Información de la Alcaldía precisa que dentro de los lugares de interés están la basílica menor San Juan Bautista, la capilla de Nuestra Señora de las Nieves, la capilla del Señor de los Milagros y la capilla de San Roque, en la vereda Peñas.

El destino colombiano reconocido como uno de los mejores del mundo para hacer turismo; se precia de tener un gran clima

También está el Puente del Humilladero, una construcción de piedra que une dos sectores del municipio, así como la casa de la cultura Francisco Mantilla de los Ríos, un espacio dedicado a la promoción artística y cultural.

Lebrija, la capital piñera

Lebrija es conocida por su riqueza agrícola, su entorno natural y su importancia histórica. Es conocida como la capital piñera de Colombia, pues este fruto está en el corazón de sus habitantes, según información de la Alcaldía.

Además de los cultivos de esta fruta, el paisaje natural es otro de sus encantos, además de la gastronomía. Este municipio tiene varios lugares para conocer entre ellos, la iglesia de San Pedro Apóstol, construida en el siglo XVIII, el puente de Lebrija, que atraviesa el río Suratá y que es considerado un patrimonio arquitectónico de la región.

Lebrija Santander
Este municipio destaca por su amplia oferta turística. Foto: Alcaldía Municipal de Lebrija/API

Uno de los planes es disfrutar de la naturaleza en el río Suratá que ofrece un entorno natural especial para disfrutar de actividades como la pesca.

Piedecuesta, destino de montañas y cascadas

A solo media hora de Bucaramanga, este destino está rodeado de cascadas, montañas, espacios culturales, gastronomía y hospedajes que permiten vivir una experiencia diferente.

El pueblo colombiano con un camino real que es monumento nacional: un histórico lugar para conocer en Santander

Se dice que es un lugar perfecto para disfrutar en familia o con amigos, así como para quienes buscan actividades al aire libre, gracias a su riqueza natural. Para quienes prefieren un plan más tranquilo, el parque principal es un espacio de encuentro para relajarse, desconectarse de la rutina y disfrutar del ambiente local bajo la sombra de sus frondosos árboles.

En el pueblo se encuentra la iglesia de San Francisco Javier, una majestuosa construcción de estilo colonial que representa un importante referente histórico y espiritual para la comunidad.

Más de Turismo

Marulanda, Caldas

El pueblo caldense donde la palma de cera es la gran protagonista, un lugar que enamora con sus imponentes paisajes

Giron, Santander

Tres pueblos encantadores para visitar si está de viaje por Santander, se ubican a pocos minutos de Bucaramanga

Colombia avanza en su oferta de hospitalidad y turismo de calidad con nueve hoteles reconocidos con la Llave Michelin.

Lanzan campaña para promover el turismo responsable en Bogotá

Tutazá Boyacá

El pequeño municipio de Boyacá que enamora con sus páramos y numerosas lagunas a dos horas de Tunja

Gómez Plata, Antioquia

Así es el municipio donde se ubicó la primera central hidroeléctrica de Antioquia, destino ideal para los amantes de la aventura

Termales

La reserva natural de Cundinamarca, perfecta para una escapada de fin de semana relajante, a menos de 2 horas de Bogotá

Cartagena de Indias, Colombia

Turismo en Colombia: destacan incremento del 5,2 % en el gasto de visitantes extranjeros

¿Cuánto cuesta visitar la Laguna de Tota? Conozca cómo llegar y en qué horarios puede explorar este atractivo turístico

Cuatro lagunas para conocer en un viaje por Boyacá, destinos imperdibles para los amantes de la aventura

Vegachí, Antioquia

Así es uno de los municipios más jóvenes de Antioquia, un destino reconocido por su producción de panela y riqueza natural

Guaduas Cundinamarca

El pueblo de Cundinamarca con imponentes cascadas y caminos reales llenos de historias, a tres horas de Bogotá

Noticias Destacadas