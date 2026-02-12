Visitar el departamento de Santander es una buena oportunidad para vivir experiencias de aventura en medio de paisajes imponentes, montañas, ríos majestuosos y un clima agradable.

Este departamento ofrece escenarios ideales para practicar deportes como parapente en el Cañón del Chicamocha, rafting en el río Fonce, espeleología en el Parque Nacional del Chicamocha y senderismo en montañas y cascadas.

A tres horas de Bucaramanga: los encantos del pueblo de Santander que ostenta la mayor altitud de Colombia

Además, es un destino con una gran riqueza histórica y cultural, pues en su territorio se encuentran pueblos como Barichara, considerado uno de los más lindos del país, y Girón, que enamora con su arquitectura colonial. Muy cerca de su capital, Bucaramanga, los viajeros se encuentran con tres pueblos que vale la pena incluir en la agenda si se está de viaje por esta región.

Girón es uno de los municipios lindos de Santander. Foto: Getty Images/iStockphoto

San Juan de Girón: arquitectura colonial

Este destino está a solo 20 minutos de Bucaramanga y su arquitectura colonial es uno de sus principales encantos. Allí, los viajeros pueden apreciar calles empedradas, fachadas blancas y balcones de madera, elementos que le otorgan un carácter especial y permiten apreciar de cerca su herencia colonial.

Información de la Alcaldía precisa que dentro de los lugares de interés están la basílica menor San Juan Bautista, la capilla de Nuestra Señora de las Nieves, la capilla del Señor de los Milagros y la capilla de San Roque, en la vereda Peñas.

El destino colombiano reconocido como uno de los mejores del mundo para hacer turismo; se precia de tener un gran clima

También está el Puente del Humilladero, una construcción de piedra que une dos sectores del municipio, así como la casa de la cultura Francisco Mantilla de los Ríos, un espacio dedicado a la promoción artística y cultural.

Lebrija, la capital piñera

Lebrija es conocida por su riqueza agrícola, su entorno natural y su importancia histórica. Es conocida como la capital piñera de Colombia, pues este fruto está en el corazón de sus habitantes, según información de la Alcaldía.

Además de los cultivos de esta fruta, el paisaje natural es otro de sus encantos, además de la gastronomía. Este municipio tiene varios lugares para conocer entre ellos, la iglesia de San Pedro Apóstol, construida en el siglo XVIII, el puente de Lebrija, que atraviesa el río Suratá y que es considerado un patrimonio arquitectónico de la región.

Este municipio destaca por su amplia oferta turística. Foto: Alcaldía Municipal de Lebrija/API

Uno de los planes es disfrutar de la naturaleza en el río Suratá que ofrece un entorno natural especial para disfrutar de actividades como la pesca.

Piedecuesta, destino de montañas y cascadas

A solo media hora de Bucaramanga, este destino está rodeado de cascadas, montañas, espacios culturales, gastronomía y hospedajes que permiten vivir una experiencia diferente.

El pueblo colombiano con un camino real que es monumento nacional: un histórico lugar para conocer en Santander

Se dice que es un lugar perfecto para disfrutar en familia o con amigos, así como para quienes buscan actividades al aire libre, gracias a su riqueza natural. Para quienes prefieren un plan más tranquilo, el parque principal es un espacio de encuentro para relajarse, desconectarse de la rutina y disfrutar del ambiente local bajo la sombra de sus frondosos árboles.

En el pueblo se encuentra la iglesia de San Francisco Javier, una majestuosa construcción de estilo colonial que representa un importante referente histórico y espiritual para la comunidad.