Fiesta electrónica terminó en el secuestro de 25 turistas a manos de Los Pachencas: esta es la historia

Lo que era una fiesta normal de electrónica citada y promocionada por redes sociales en el departamento del Magdalena terminó en el secuestro de 25 personas, entre hombres y mujeres. Todo ocurrió en el sector conocido como el Cerro Los Muchachitos, en la troncal del Caribe, vía que comunica al departamento de La Guajira y el Magdalena.

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SEMANA conoció que los integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada habrían organizado una rumba con música electrónica y citaron a varios jóvenes y los amedrentaron diciéndoles que estaban retenidos. Las amenazas escalaron a tal punto que los obligaron a entregar información de sus familiares.

Los presuntos secuestradores se contactaron con la familia de las 25 personas para que entregaran un dinero o, si no, violentaban a los que estaban retenidos. En ese momento, uno de los afectados se dirigió a donde las autoridades, quienes adelantaron una operación articulada que fue liderada por el Gaula Militar del Ejército Nacional.

“Gracias a información de inteligencia, los soldados del Gaula Militar Guajira tuvieron conocimiento de la situación y reaccionaron de manera inmediata, desplegando una operación que permitió rescatar a las víctimas sanas y salvas”, detalló la institución militar.

Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). Foto: Suministrada a SEMANA.

Asimismo, dieron a conocer que lograron la captura de varias personas, entre ellas, mujeres que, al parecer, habrían participado en el secuestro de estas 25 personas.

“Durante la acción, además, se logró la captura de 11 sujetos, quienes al parecer harían parte del grupo armado organizado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, conocidos como Los Pachenca, estructura que delinque en esta región del país; en el lugar también fueron incautados cuatro radios y cinco celulares”, agregó.

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11 capturados en la operación del Ejército. Foto: Suministrado a SEMANA.

Los capturados fueron trasladados hasta las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización. Los detenidos serán presentados ante un juez con funciones de control de garantías, quien definirá su situación jurídica.