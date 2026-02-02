Nación

¿Lloverá durante La Guacherna en el Carnaval de Barranquilla?: esto dice el Ideam

El desfile nocturno La Guacherna es el próximo 6 de febrero.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

3 de febrero de 2026, 12:59 a. m.
Carnaval de Barranquilla
Carnaval de Barranquilla Foto: Getty Images/Api/Montaje:SEMANA

Las fuertes lluvias que afectaron a Barranquilla y al Atlántico durante el fin de semana pasado se deben a un frente frío proveniente de Norteamérica, según explicó el Ideam.

Estas condiciones meteorológicas generaron alerta en la ciudadanía, especialmente por la cercanía del desfile nocturno La Guacherna, previsto para el viernes 6 de febrero, que da inicio a las celebraciones del Carnaval de Barranquilla.

Córdoba, en alerta máxima: lluvias e inundaciones llevan al departamento a la calamidad pública

El Ideam, consultado por Caracol Radio, indicó que las precipitaciones se concentrarían principalmente durante los primeros días de la semana y que, para el viernes, se espera una mejora en el clima.

“Posiblemente se van a registrar las condiciones en La Guacherna con tiempo seco. Las lluvias se esperan especialmente para el día de hoy, lunes, y el día de mañana, martes”, afirmó Daniel Useche, meteorólogo de turno del instituto.

Barranquilla

Dos vigilantes heridos tras ataque con explosivo a cárcel Distrital El Bosque en Barranquilla: esto dice la Policía

Barranquilla

Lanzan artefacto explosivo contra la cárcel distrital El Bosque en Barranquilla; se habla de varios heridos

Barranquilla

Fuertes lluvias en el Caribe colombiano: estas son las emergencias que se han presentado por el frente frío

Barranquilla

Alcaldía de Barranquilla dice que hubo reducción en varios delitos, incluyendo el homicidio

Barranquilla

Graves amenazas de muerte recibe el alcalde de Sabanagrande, Atlántico: pide protección al Gobierno

Barranquilla

Ataque a bala contra alcalde de Pedraza, Magdalena: estaba en el norte de Barranquilla

Barranquilla

Emergencia económica: gobernador del Atlántico reacciona a decisión de la Corte de suspender temporalmente el decreto

Música

Metroconcierto del Carnaval de Barranquilla 2026 reunirá a Beéle, Manuel Turizo y grandes figuras de la música

Barranquilla

¿Cuándo inicia el Carnaval de Barranquilla en 2026 y cuántos días dura? Esta es la fecha oficial

Turismo

Aerolínea lanza descuentos especiales para viajar al Carnaval de Barranquilla y fortalece la conectividad del Caribe colombiano

Además, la misma entidad señaló que “habrá cielo despejado” durante el día del desfile, lo que permitiría que se realice sin inconvenientes.

Fuertes lluvias en el Caribe colombiano: estas son las emergencias que se han presentado por el frente frío

Por su parte, Carnaval S.A.S., responsable de la organización del evento, confirmó que “todo está listo” para el recorrido nocturno. Juan José Jaramillo, director de la entidad, señaló que la información que manejan indica que las lluvias podrían continuar hasta el miércoles y que, a partir de entonces, regresarán las brisas típicas de la temporada, manteniendo así la programación prevista para La Guacherna.

El frente frío no solo ha afectado a la capital del Atlántico. En Córdoba, las precipitaciones dejaron más de 10.000 personas afectadas, según los reportes de los organismos de socorro.

Fuertes lluvias en el Caribe colombiano: estas son las emergencias que se han presentado por el frente frío

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que se han coordinado acciones de atención humanitaria y evacuaciones preventivas para las familias en riesgo, mientras las autoridades continúan monitoreando la situación.

En la zona costera, el oleaje generado por el frente frío provocó daños en infraestructura. En Cartagena, el embarcadero de Playa Blanca sufrió afectaciones por las olas, aunque las autoridades precisaron que la estabilidad de la estructura principal se mantiene y que la reposición de las plataformas será asumida por los contratistas. En Santa Marta, Magdalena, varias embarcaciones resultaron hundidas debido al oleaje intenso.

A pesar de este panorama climático, la agenda del Carnaval de Barranquilla para este año avanza conforme a lo previsto. Desde la organización se mantiene la programación oficial bajo el lema “Quien lo vive es quien lo goza”, con el que se busca resaltar la esencia tradicional de la fiesta y su arraigo cultural.

Más de Barranquilla

¿Lloverá el Carnavales?

¿Lloverá durante La Guacherna en el Carnaval de Barranquilla?: esto dice el Ideam

En este sitio se registró el ataque con explosivos.

Dos vigilantes heridos tras ataque con explosivo a cárcel Distrital El Bosque en Barranquilla: esto dice la Policía

Los hechos sucedieron al sur de la ciudad.

Lanzan artefacto explosivo contra la cárcel distrital El Bosque en Barranquilla; se habla de varios heridos

Emergencias en Barranquilla.

Fuertes lluvias en el Caribe colombiano: estas son las emergencias que se han presentado por el frente frío

Operativos de la Policía de Barranquilla.

Alcaldía de Barranquilla dice que hubo reducción en varios delitos, incluyendo el homicidio

Darwin Rosales, alcalde de Sabanagrande, Atlántico, amenazado.

Graves amenazas de muerte recibe el alcalde de Sabanagrande, Atlántico: pide protección al Gobierno

Gustavo Osorio, alcalde de Pedraza (Magdalena) y Clínica Iberoamericana.

Ataque a bala contra alcalde de Pedraza, Magdalena: estaba en el norte de Barranquilla

Salinas del Rey es la primera playa con vocación deportiva de América en alcanzar este codiciado galardón de la Foundation for Environmental Education (FEE).

Emergencia económica: gobernador del Atlántico reacciona a decisión de la Corte de suspender temporalmente el decreto

Ángel madruga a diario para vender café y recorre distintos sectores de la ciudad en bicicleta.

De Santander a Barranquilla: él es John Valdez, el vendedor de tintos que fue “encontrado” por la marca Juan Valdez

Linda Eximirey Ordóñez Burbano, de 36 años, asesinada en Barranquilla.

A disparos asesinan a mujer en Barranquilla: investigan nexos con venta de tierras y ‘gota a gota’

Noticias Destacadas