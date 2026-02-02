¿Lloverá durante La Guacherna en el Carnaval de Barranquilla?: esto dice el Ideam

Las fuertes lluvias que afectaron a Barranquilla y al Atlántico durante el fin de semana pasado se deben a un frente frío proveniente de Norteamérica, según explicó el Ideam.

Estas condiciones meteorológicas generaron alerta en la ciudadanía, especialmente por la cercanía del desfile nocturno La Guacherna, previsto para el viernes 6 de febrero, que da inicio a las celebraciones del Carnaval de Barranquilla.

El Ideam, consultado por Caracol Radio, indicó que las precipitaciones se concentrarían principalmente durante los primeros días de la semana y que, para el viernes, se espera una mejora en el clima.

“Posiblemente se van a registrar las condiciones en La Guacherna con tiempo seco. Las lluvias se esperan especialmente para el día de hoy, lunes, y el día de mañana, martes”, afirmó Daniel Useche, meteorólogo de turno del instituto.

Además, la misma entidad señaló que “habrá cielo despejado” durante el día del desfile, lo que permitiría que se realice sin inconvenientes.

Por su parte, Carnaval S.A.S., responsable de la organización del evento, confirmó que “todo está listo” para el recorrido nocturno. Juan José Jaramillo, director de la entidad, señaló que la información que manejan indica que las lluvias podrían continuar hasta el miércoles y que, a partir de entonces, regresarán las brisas típicas de la temporada, manteniendo así la programación prevista para La Guacherna.

El frente frío no solo ha afectado a la capital del Atlántico. En Córdoba, las precipitaciones dejaron más de 10.000 personas afectadas, según los reportes de los organismos de socorro.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que se han coordinado acciones de atención humanitaria y evacuaciones preventivas para las familias en riesgo, mientras las autoridades continúan monitoreando la situación.

En la zona costera, el oleaje generado por el frente frío provocó daños en infraestructura. En Cartagena, el embarcadero de Playa Blanca sufrió afectaciones por las olas, aunque las autoridades precisaron que la estabilidad de la estructura principal se mantiene y que la reposición de las plataformas será asumida por los contratistas. En Santa Marta, Magdalena, varias embarcaciones resultaron hundidas debido al oleaje intenso.

A pesar de este panorama climático, la agenda del Carnaval de Barranquilla para este año avanza conforme a lo previsto. Desde la organización se mantiene la programación oficial bajo el lema “Quien lo vive es quien lo goza”, con el que se busca resaltar la esencia tradicional de la fiesta y su arraigo cultural.