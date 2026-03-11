Conozca la nueva plataforma digital para descubrir la oferta de servicios de turismo de reuniones y eventos en Bogotá

Existe un segmento especializado dentro del turismo que ha ganado relevancia en las principales ciudades del mundo: el turismo de reuniones y eventos. Este sector involucra congresos, ferias, convenciones y encuentros corporativos que reúnen a miles de participantes y demandan servicios logísticos, hoteleros y gastronómicos, lo que impacta directamente a empresas y prestadores de servicios del sector.

Nueva ‘app’ para saber qué pasará alrededor del aeropuerto El Dorado: SEMANA conoció los detalles

En ese contexto, el Distrito anunció el lanzamiento de Visit Bogotá Conecta, una plataforma digital que busca concentrar en un solo espacio la oferta de servicios relacionados con el turismo de reuniones y eventos en la capital del país.

La herramienta será presentada oficialmente el viernes 13 de marzo de 2026 en el Centro de Convenciones Ágora Bogotá, en el evento EXPOMICE 2026, uno de los encuentros más relevantes de la industria en el país y en América Latina.

Esta herramienta estratégica fortalece la articulación entre los actores del sector y potencia el desarrollo del turismo de eventos y negocios en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

La plataforma es impulsada por la Alcaldía de Bogotá y el Instituto Distrital de Turismo (IDT), en articulación con entidades como la Cámara de Comercio, el Bureau de Convenciones de Invest in Bogotá y Fenalco, con el objetivo de fortalecer el ecosistema del turismo de negocios y consolidar a la ciudad como un destino competitivo.

Según la Alcaldía, Visit Bogotá Conecta está diseñada para facilitar la conexión entre la oferta y la demanda del turismo de reuniones, integrando en un mismo espacio digital a empresas, operadores y prestadores de servicios del sector. La herramienta reúne a proveedores que operan en segmentos como MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) y SMERF (Social, Military, Educational, Religious and Fraternal).

Bogotá anuncia cinco convocatorias internacionales con financiación millonaria para proyectos de innovación, salud mental y cambio climático

A través de esta plataforma, organizadores de eventos, empresas y entidades podrán identificar proveedores especializados en la ciudad, lo que permitirá agilizar procesos relacionados con la planeación y ejecución de encuentros corporativos, académicos o sociales en la capital colombiana, según lo que ofrecen sus creadores.

La herramienta busca mejorar la articulación entre los diferentes actores del sector turístico y empresarial. La idea es que hoteles, centros de convenciones, operadores logísticos, agencias y otros prestadores de servicios puedan presentar su portafolio en un espacio común que facilite la organización de eventos en la ciudad.

Esta herramienta busca articular de mejor actores del sector turístico y empresarial. Foto: Getty Images

Las empresas interesadas en formar parte de esta iniciativa deberán cumplir con los siguientes requisitos establecidos por la plataforma: