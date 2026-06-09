La colección con la que exaltan a James de cara al Mundial; los recursos de su venta serán destinados a una fundación

La firma de moda colombiana Monastery presentó la colección ‘JR10 Legend’, una edición vinculada a James Rodríguez en el contexto de la Copa Mundial de Fútbol 2026. El proyecto establece que los recursos obtenidos por la venta de las piezas serán destinados a la Fundación Colombia Somos Todos James Rodríguez, organización impulsada por el futbolista que desarrolla iniciativas sociales, educativas y deportivas en el país.

“JR10 Legend representa un balance de lo que ha sido mi camino. En el deporte de alto rendimiento, el verdadero reto es mantener el enfoque, la disciplina y la cabeza arriba cuando las circunstancias se ponen difíciles. Esta colaboración con Monastery muestra que las caídas son solo una parte del proceso para volver con más fuerza; por eso, saber que las ventas apoyarán los proyectos educativos y deportivos de la fundación le da el verdadero valor a este lanzamiento, permitiéndonos transformar esa historia de esfuerzo en oportunidades reales para quienes más lo necesitan en el país”, señaló James Rodríguez.

Monastery y James Rodríguez lanzan ‘JR10 Legend’, Foto: Monastery / API

Por su parte, el cofundador de Monastery, Pedro Castellanos, afirmó que “esta colección representa mucho más que una colaboración, es la posibilidad de convertir la inspiración en acción”.

Los productos estarán disponibles en canales digitales y tiendas seleccionadas en distintas ciudades del país.