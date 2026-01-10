Gente

“Adopté”: Claudia Bahamón sorprendió a sus seguidores con inesperado secreto familiar

La presentadora de ‘MasterChef Celebrity’ habló de una de las decisiones más importantes que ha tomado.

10 de enero de 2026, 9:32 p. m.
La presentadora tomó importante decisión con su primer sueldo.
Foto: Foto 1: Instagram @claudiabahamon - Foto 2: Getty Images

Claudia Bahamón es, desde hace varios años, una de las presentadoras más queridas de Colombia, pues a lo largo de su trayectoria en los medios de comunicación ha participado en importantes producciones, lo que le ha permitido ganar mayor reconocimiento y crear una conexión con millones de personas que la siguen en redes sociales.

Es por esto que muchos están atentos a cada una de las actualizaciones que comparte a través de sus cuentas y a las entrevistas que concede. En una reciente conversación con el pódcast La Lupa, la presentadora de MasterChef Celebrity contó una experiencia personal que le cambió la vida.

La huilense confesó que, después de iniciar su carrera en la industria del entretenimiento y hacer parte de uno de los noticieros más importantes del país, decidió destinar su sueldo para ayudar a varios niños que no contaban con la protección de sus padres y que, por consiguiente, enfrentaban múltiples carencias al no tener acceso a objetos y alimentos considerados básicos para la primera infancia.

“Mi papá me dio todo el amor del mundo, por eso, cuando yo me gané mi primer sueldo, lo primero que hice fue llamar a mis papás a decirles ‘quiero ayudar con esta plata a una fundación’. Me hablaron de una que se llama El albergue infantil, que todavía existe, que es de niños abandonados por sus padres y adopté 10 niños con mi primer sueldo de cuando trabajé en Noticias RCN”, dijo frente a las cámaras del contenido digital.

Además, explicó los motivos por lo que tomó de decisión de destinar este dinero en la contribución a la sociedad en lugar de mantenerlo dentro de su cuenta bancaria.

“Escogí eso porque a mí, mis papás me han dado todo y no concebía la idea de que uno abandone a un hijo y uno no reconozca a un hijo, de que uno los deje botados”, dijo.

@lalupa.podcast

Hay momentos en los que una verdad no duele por lo que revela, sino por lo que confronta. En este episodio, Claudia Bahamón habla de su papá desde un lugar muy honesto: del amor inmenso que recibió, de las decisiones que tomó desde ese amor y de lo difícil que fue entender que el miedo también puede marcar la historia de una familia. No habla desde el reclamo, sino desde la necesidad de que todos reciban el mismo amor y el mismo reconocimiento. A veces crecer también es mirar a quienes amamos sin idealizarlos, entender sus miedos y, aun así, elegir sanar. El episodio estará disponible hoy a las 7:00 p. m. en YouTube y Spotify. Joyería: @Tiffanyandco Maquillaje y Peinado: @Pragasalon1 Estudio: @Studiokaputure

♬ original sound - La Lupa
Por medio de la sección de los comentarios, algunos de sus más grandes admiradores decidieron manifestarse y mostrar orgullo por la ayuda que prestó en su momento:

“Ella es hermosa por dentro y por fuera”; “Por Dios, qué belleza de mujer”; “Esta señora es de oro, de pies a cabeza, qué hermosa, fina, dulce y humana”; “Claudia es hermosa, empezó ayudando a algunos niños y nunca dejó de ser especial con las personas y la naturaleza, es todo un ejemplo a seguir” y “Admiración total”, son algunas de las palabras que se leen.

