NACIÓN

Tambalea polémica resolución de la Cancillería que eliminó requisito de idiomas para embajadores

El Consejo de Estado admitió para su estudio la demanda emitida en 2025.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
6 de febrero de 2026, 10:11 p. m.
En el Consejo de Estado admitió una demanda contra el nombramiento de Laura Sarabia como embajadora de Colombia en el Reino Unido.
En el Consejo de Estado admitió una demanda contra el nombramiento de Laura Sarabia como embajadora de Colombia en el Reino Unido. Foto: Embajada de Colombia en Reino Unido/AP-Ben Stansall.

La polémica Resolución 10142 del 19 de agosto de 2025 que eliminó de tajo el requisito de conocimiento de idiomas para los embajadores extraordinarios o plenipotenciarios podría caerse.

El Consejo de Estado admitió la demanda que cuestiona los alcances de dicha resolución. En la acción judicial se indica que borrar este requisito “disminuye los estándares del servicio exterior”.

Tras el “nos quieren obligar a que el segundo idioma sea inglés” de Petro, Cancillería publica este video

Además, según argumentó la Fundación para el Estado del Derecho, “afecta la idoneidad profesional del cuerpo diplomático y podría contrariar normas superiores que regulan la carrera diplomática”.

En la resolución mencionada se eliminó la exigencia de hablar y escribir, además del español, inglés o cualquier otro de los idiomas oficiales de Naciones Unidas, o el del país de destino, para el cargo de Embajador.

Confidenciales

JEP ejecutó el 99,3 % del presupuesto asignado en el 2025

Nación

Emiten alerta preventiva por nuevo frente frío en el Magdalena; estas son las recomendaciones

Nación

SEMANA, comprometidos con la verdad

Cartagena

Ideam lanza alerta máxima por la llegada de nuevo fenómeno que afectará varias regiones de Colombia este fin de semana

Nación

El frente frío sigue afectando a Colombia en lluvias: el pronóstico del clima durante este fin de semana, según el Ideam

Nación

Condenados los escoltas de Greeicy Rendón y Mike Bahía por secuestro y tortura de dos trabajadores

Bogotá

Alcalde Galán anuncia prórroga con cinco operadores de aseo en Bogotá en medio de crisis de basuras: “Vamos a hacer mejoras”

Nación

Procuraduría pone en la mira un nuevo contrato para expedir pasaportes: lanza alerta por fechas y la millonaria suma comprometida

Política

Una delegación de alto nivel viajó a Quito para solucionar la guerra arancelaria con Ecuador, tras el encuentro entre Petro y Trump

Nación

La ancheta de café, de Sustitución de Cultivos, que le lleva el presidente Gustavo Petro a su homólogo Donald Trump

“Con la nueva resolución se elimina por primera vez la exigencia de hablar otra lengua del perfil de un directivo que encabeza misiones diplomáticas, coordina la política exterior y representa oficialmente al Estado colombiano ante gobiernos y organismos internacionales”, señaló la parte demandante.

En la acción judicial se cuestionan los alcances de la medidas, lo cual afecta la profesionalización del cuerpo diplomático en Colombia.

Canciller Yolanda Villavicencio.
Canciller Yolanda Villavicencio. Foto: Cancillería

“La Constitución y la ley exigen que la administración esté integrada por personas idóneas y con competencias verificables, especialmente en funciones especializadas como la representación internacional. El dominio de idiomas es en ese caso una garantía mínima para ejercer el cargo, no una barrera excluyente ni inequitativa”, precisa.

Fallas de fondo y de forma

Para la Fundación, existen dos graves fallas en la expedición de la cuestionada resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores. Primero que todo, no existe un fundamento tácito para su emisión.

Tribunal admitió demanda que busca tumbar el nombramiento de Laura Sarabia como embajadora en el Reino Unido

“La demanda se originó tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro durante el Consejo de Ministros del 17 de junio de 2025, cuando manifestó públicamente su intención de eliminar requisitos para el nombramiento de embajadores”, reseña.

En ese mismo evento, el primer mandatario le pidió a la Cancillería eliminar esas “exigencias” con el fin de aumentar la participación y acceso de varios sectores sociales. Un mes después, el 4 de agosto, se mencionó el proyecto de resolución para “actualizar” apartes del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales.

.
Gustavo Petro mostró con orgullo el libro que Trump le había firmado. Foto: Fotomontaje SEMANA

Tras cinco días, la resolución fue aprobada sin que se registrara un debate con los conceptos de expertos.

“El proyecto estuvo abierto a comentarios durante cinco días calendario y fue adoptado sin ningún cambio sustancial. Además, el acto incurre en una falsa motivación y en una eventual desviación de poder al usar la actualización del Manual para fines distintos a fortalecer y profesionalizar la diplomacia”, agrega.

El despacho del magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar ya ordenó notificar al Ministerio de Relaciones Exteriores, así como a la Procuraduría sobre la admisión de esta demanda.

Más de Nación

Juan Sebastián Anzola Quintero, fisicoculturista que murió en un gimnasio del norte de Bogotá.

Extraña muerte de reconocido fisicoculturista cuando entrenaba en popular gimnasio del norte de Bogotá

Nueve excombatientes de las Farc reconocen crímenes contra comunidades étnicas en audiencia histórica de la JEP en Cali.

JEP ejecutó el 99,3 % del presupuesto asignado en el 2025

Colombia atraviesa condiciones climáticas inusuales.

Emiten alerta preventiva por nuevo frente frío en el Magdalena; estas son las recomendaciones

Edificio Publicaciones Semana

SEMANA, comprometidos con la verdad

Laura Sarabia y el rey Carlos III.

Tambalea polémica resolución de la Cancillería que eliminó requisito de idiomas para embajadores

Autoridades atienden emergencias críticas por lluvias en la región del Sinú, en Córdoba.

Ideam lanza alerta máxima por la llegada de nuevo fenómeno que afectará varias regiones de Colombia este fin de semana

Lluvia

El frente frío sigue afectando a Colombia en lluvias: el pronóstico del clima durante este fin de semana, según el Ideam

ED 2258

Condenados los escoltas de Greeicy Rendón y Mike Bahía por secuestro y tortura de dos trabajadores

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que se abrirá un nuevo proceso de licitación para la Línea 2 del Metro de Bogotá.

Alcalde Galán anuncia prórroga con cinco operadores de aseo en Bogotá en medio de crisis de basuras: “Vamos a hacer mejoras”

Mina en Guachetá, Cundinamarca.

Hallan sin vida a dos de los seis mineros atrapados en una mina de Guachetá, Cundinamarca

Noticias Destacadas