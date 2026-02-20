Asocodis se pronuncia sobre anuncio de huelga eléctrica en Santander: “Con gran preocupación”

En la tarde de este viernes, 20 de febrero, la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica se pronunció sobre un anuncio de huelga que se presentaría en el departamento de Santander.

El gremio señaló que recibe con preocupación la información que llega, dado que podría poner en riesgo unos de los servicios esenciales para los ciudadanos de esta región del país.

Comunicado| ⚠️ Sobre huelga eléctrica en Santander, convocada por el Sindicato de Trabajadores de la Electrificadora de Santander, ESSA @ESSAGrupoEPM



✨Los derechos de las mayorías deben primar. La energía eléctrica 🔌⚡ es un servicio ESENCIAL para bienestar de los ciudadanos.… pic.twitter.com/nxq1kZ9VbQ — ASOCODIS (@asocodis) February 20, 2026

“Con gran preocupación recibimos el anuncio por parte del sindicato de la empresa de energía de Santander, Electrificadora de Santander , ESSA, de irse a la huelga, lo que pondrá en riesgo la entrega de un servicio esencial para los ciudadanos como es la energía eléctrica”, señaló Asocodis.

Junto a esto, el gremio señaló que hacen un llamado a las autoridades y demás órganos como la Procuraduría General de la Nación, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Minas y Energía y Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para que velen por los derechos de las mayorías y no permitan su vulneración. Tales derechos esenciales de los ciudadanos están plasmados como tal en la Constitución y leyes como las leyes 142 y 143 de 1994.

Asocodis cuenta con miles de trabajdores en su gremio. Foto: Puerto Wilches Fracking piloto

“La prestación de los servicios públicos como el de la energía, es fundamental para la calidad de vida de los ciudadanos, y para que otros servicios y sectores sociales y económicos no sufran alteración en su funcionamiento”, resaltó José Camilo Manzur, presidente de Asocodis.

Por último, Asocodis destacó el aporte de los trabajadores que, según el gremio, contribuyen a este sector con su esfuerzo en la provisión de la energía eléctrica.

“Asimismo, reconocemos su derecho legal al reclamo de mejoras laborales; sin embargo, consideramos que este legítimo derecho no debe afectar el derecho fundamental de las mayorías, los ciudadanos: poder gozar de un servicio como el de la energía eléctrica”, puntualizaron en el comunicado de prensa.

¿Quiénes hacen parte de Asocodis?

Asocodis es el gremio que representa a las empresas de distribución y comercialización de energía que hoy atienden a más de 17 millones de usuarios residenciales y empresariales en el país. Por esta razón, una posible huelga podría impactar a diversas regiones del país y a los sectores comerciales que operan.