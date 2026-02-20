Economía

Asocodis se pronuncia sobre anuncio de huelga eléctrica en Santander: “Con gran preocupación”

Por medio de un comunicado de prensa se extendió la alerta.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

20 de febrero de 2026, 7:03 p. m.
Santander es una de las regiones con mayor número de usuarios.
Santander es una de las regiones con mayor número de usuarios. Foto: Getty Images

En la tarde de este viernes, 20 de febrero, la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica se pronunció sobre un anuncio de huelga que se presentaría en el departamento de Santander.

El gremio señaló que recibe con preocupación la información que llega, dado que podría poner en riesgo unos de los servicios esenciales para los ciudadanos de esta región del país.

“Con gran preocupación recibimos el anuncio por parte del sindicato de la empresa de energía de Santander, Electrificadora de Santander , ESSA, de irse a la huelga, lo que pondrá en riesgo la entrega de un servicio esencial para los ciudadanos como es la energía eléctrica”, señaló Asocodis.

La transición energética redefine las prioridades económicas de Colombia

Junto a esto, el gremio señaló que hacen un llamado a las autoridades y demás órganos como la Procuraduría General de la Nación, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Minas y Energía y Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para que velen por los derechos de las mayorías y no permitan su vulneración. Tales derechos esenciales de los ciudadanos están plasmados como tal en la Constitución y leyes como las leyes 142 y 143 de 1994.

