¿Colombia se vería afectada por la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la imposición de aranceles IEEPA?

La Corte Suprema estadounidense juzgó que el presidente Donald Trump excedió sus poderes con la política aduanera.

Manuel Santiago Sánchez González

20 de febrero de 2026, 3:31 p. m.
La Corte Suprema de los Estados Unidos tomó decisión sobre la imposición de los mismos.

En la mañana de este viernes, 20 de febrero, la Corte Suprema de los Estados Unidos, mediante una decisión adoptada por seis votos contra tres, determinó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no autoriza al presidente Donald Trump a imponer aranceles.

“En su análisis, la Corte sostuvo que un arancel constituye, en esencia, un impuesto, y que la facultad de imponer tributos corresponde al Congreso, conforme a la Constitución de los Estados Unidos. La norma invocada permite ‘regular importaciones’, pero no contiene autorización expresa para establecer tarifas o ‘duties’. Según el criterio mayoritario, de haber querido delegar esa competencia, el Congreso lo habría hecho de manera explícita”, señaló la Cámara de Comercio Colombo Americana.

Crece la tensión en EE. UU. por fallo de la Corte Suprema: gobernador de California se pronuncia

¿Cuáles serán los efectos de la decisión?

La Cámara de Comercio Colombo Americana señaló que, en este primer caso, la decisión se limita a los aranceles sustentados en la IEEPA, pero no elimina automáticamente otros aranceles vigentes adoptados bajo marcos legales distintos, como las Secciones 232, 301, 201 o 122 de la legislación comercial estadounidense.

Por otra parte, el efecto jurídico es inmediato, pero la implementación operativa no necesariamente lo es. Aunque la Corte estableció desde el día del fallo que la IEEPA no autoriza dichos aranceles, existe un plazo procesal de hasta 25 días para solicitar una reconsideración.

“Si se presenta, la ejecución formal puede suspenderse hasta que la Corte resuelva. El retiro efectivo del cobro en frontera depende de la autoridad aduanera (CBP). No existe en la ley un plazo específico que obligue a la CBP a actualizar de inmediato sus sistemas. En la práctica, el ajuste se realiza mediante instrucciones operativas y modificaciones técnicas que pueden tardar desde algunos días hasta un par de semanas, dependiendo de la complejidad administrativa”, complementó la Cámara de Comercio Colombo Americana.

Ante los cuestionamientos de las empresas colombianas que cumplieron con los aranceles impuestos a diversos productos desde el año pasado, cabe destacar que la Corte Suprema no estableció un mecanismo automático de devolución. El fallo resolvió la legalidad de los aranceles, pero no reguló expresamente cómo se realizarán los reembolsos de los pagos efectuados previamente.

Recomendaciones de la Cámara a los colombianos que van a desarrollar operaciones comerciales

  • No asumir modificaciones automáticas en sus obligaciones arancelarias hasta que las autoridades estadounidenses publiquen guías formales.
  • Revisar con sus asesores legales y agentes aduaneros el estado de sus operaciones y declaraciones aduaneras.
  • Hacer seguimiento cercano a las comunicaciones oficiales del gobierno de los Estados Unidos, en particular de la CBP y del Representante Comercial (USTR).

Por su parte, Javier Díaz Molina, presidente de Analdex, destacó: “La Corte Suprema de los Estados Unidos ha señalado que el presidente Trump no tenía las facultades para determinar, con base en la Ley de Emergencia Económica (IEEPA), los aranceles que lanzó el 2 de abril del año pasado, el Día de la Liberación, cuando impuso aranceles recíprocos a todos los países. La decisión de la Corte tumba estos aranceles y habrá que ver qué sigue: si el Gobierno tiene que ir al Congreso a pedir facultades para establecer esos aranceles o presenta un proyecto de ley para que el Congreso lo apruebe. No sabemos qué va a pasar, cuál es la decisión del Ejecutivo de los Estados Unidos”.

Aranceles serán utilizados para el programa WIC
Hay una serie de aranceles que continuarán de manera normal.

El presidente de Analdex confirmó que, por el momento, no se sabe qué ocurrirá con los aranceles ya pagados. Además, señaló que, por ahora, se mantienen vigentes los aranceles impuestos con base en la ley de comercio, como los aplicados al acero y al aluminio.

“Muy seguramente vendrán demandas en los Estados para recuperar esos aranceles pagados. Tendremos que hacerle seguimiento a esta noticia, que por ahora indica que los aranceles de Trump, ese conjunto de aranceles, se caen”, puntualizó Díaz.

