Crece la tensión en EE. UU. por fallo de la Corte Suprema: gobernador de California se pronuncia

El gobernador de California, Gavin Newsom, pidió que las familias y los negocios estadounidenses reciban reembolsos, luego del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la política arancelaria que desde la Casa Blanca se venía adelantando.

Corte Suprema de Estados Unidos da duro golpe a las políticas de Donald Trump y anula los aranceles globales

Newsom, considerado ampliamente como un presidenciable del Partido Demócrata, dijo que el dinero de los aranceles impuestos por Trump salió de los bolsillos de los votantes de Estados Unidos y que, por consiguiente, debería ser reembolsado.

Gavin Newsom, gobernador de California. Foto: Getty Images

“Hora de pagar los platos rotos, Donald. Estos aranceles no fueron más que una apropiación ilegal de dinero que hizo subir los precios y perjudicó a las familias trabajadoras, todo para que pudieras destrozar alianzas de larga data y extorsionarlas”, dijo el mandatario regional.

“Cada dólar obtenido de forma ilegal debe ser reembolsado de inmediato, con intereses. ¡Paga!”.

Los aranceles que Trump impuso a varios países permitieron recaudar más de 130.000 millones de dólares a partir de importadores, y una parte significativa de la diferencia de precios recayó en las carteras de los consumidores, que tuvieron que pagar más por sus productos.

Un informe del Laboratorio The Budget, en la Universidad de Yale, indicó que el costo de los aranceles significó un promedio de 1.700 dólares para los hogares estadounidenses.

La Corte Suprema de Estados Unidos señaló que Donald Trump excedió su autoridad con la imposición arancelaria, lo que significa que desde la Casa Blanca se tendrán que replantear distintos aspectos en relación con este tema.

Los aranceles han sido utilizados por el Gobierno norteamericano como una herramienta de suma importancia para la política exterior.

La decisión de que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 “no autoriza al presidente a imponer aranceles” se dio con una votación de seis votos contra tres.

Donald Trump recibió una respuesta que no esperaba de la Corte Suprema. Foto: AP

Donald Trump ha promovido el lema ‘Make America Great Again’ y, en función de cumplirlo, ha tomado medidas en materia económica que han sido ampliamente criticadas por la comunidad internacional.

Esta decisión promulgada por la Corte también afectaría los ingresos que ha tenido el país norteamericano por estos aranceles.

Donald Trump hará una rueda de prensa para hacer un análisis del dictamen de la Corte, según informó Karoline Leavitt.

A raíz de esto, crece la expectativa en cuanto a la posición que pueda tomar Trump frente a esta decisión, que afecta directamente una de las políticas más importantes de la agenda que se ha propuesto para Estados Unidos.

*Con información de AFP.