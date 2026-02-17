Inversiones millonarias a Estados Unidos: Trump anuncia los proyectos energéticos y minerales de Japón

El presidente Donald Trump anunció el martes, 17 de febrero, las inversiones previstas por Japón en proyectos estadounidenses de minerales críticos y energía, el primer tramo bajo un acuerdo comercial bilateral, antes de la visita a Washington de la primera ministra Sanae Takaichi.

“Japón avanza ahora oficialmente, y financieramente, con el PRIMER conjunto de inversiones bajo su compromiso de 550.000 MILLONES de dólares para invertir en los Estados Unidos de América”, escribió Trump en su plataforma Truth Social. Los compromisos ascienden a 36.000 millones de dólares, informó el Departamento de Comercio de Estados Unidos en un comunicado aparte.

Los proyectos incluyen una planta de gas natural en Ohio, una instalación de exportación de crudo en el Golfo de México y una fábrica de diamantes industriales sintéticos, añadió el Departamento en redes sociales. El presidente estadounidense no dio más detalles sobre la financiación de los proyectos ni especificó qué empresas participarían.

El Departamento de Comercio indicó que se espera que la planta en Ohio genere 9,2 gigavatios de energía. La fábrica de diamantes sintéticos —que Trump dijo que estaría en Georgia— trasladará a Estados Unidos “la producción para cubrir el 100% de la demanda estadounidense de grano de diamante sintético”, agregó la oficina.

La primera ministra de Japón acaricia la ‘supermayoría’ tras su victoria aplastante en las legislativas

Mientras tanto, se espera que la planta en el Golfo de México genere entre 20.000 y 30.000 millones de dólares al año en exportaciones de crudo estadounidense, indicó el Departamento de Comercio. “La magnitud de estos proyectos es tan grande, y no podrían realizarse sin una palabra muy especial: ARANCELES”, escribió Trump.

En julio, Tokio acordó invertir 550.000 millones de dólares hasta 2029 “para reconstruir y expandir industrias estadounidenses clave”, de acuerdo con la Casa Blanca.

Los proyectos incluyen la apertura de una planta de gas en EE. UU. Foto: Getty Images

La promesa se hizo a cambio de reducir del 25% al 15% los aranceles estadounidenses con los que Trump amenazó a las importaciones japonesas. Sin embargo, el ministro de Comercio nipón, Ryosei Akazawa, ha dicho que solo entre el 1% y 2% de los 550.000 millones de dólares serán en capital real.

Japón fortalece su apuesta por el café colombiano con nuevas generaciones de compradores

El resto provendrá de bonos y préstamos del Banco de Japón para la Cooperación Internacional (JBIC, en inglés) y de créditos garantizados por el Estado japonés. Takaichi viajará a Estados Unidos el 19 de marzo. Se espera que la implementación del acuerdo comercial y económico sea un punto clave de su agenda con Trump.

Con información de AFP.