Mundo

Inversiones millonarias a Estados Unidos: Trump anuncia los proyectos energéticos y minerales de Japón

Se trata de las primeras negociaciones con el país asiático para fortalecer el sector energético y de minerales clave para Estados Unidos.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
17 de febrero de 2026, 10:41 p. m.
Donald Trump, presidente de EE. UU.
Donald Trump, presidente de EE. UU. Foto: AP

El presidente Donald Trump anunció el martes, 17 de febrero, las inversiones previstas por Japón en proyectos estadounidenses de minerales críticos y energía, el primer tramo bajo un acuerdo comercial bilateral, antes de la visita a Washington de la primera ministra Sanae Takaichi.

“Japón avanza ahora oficialmente, y financieramente, con el PRIMER conjunto de inversiones bajo su compromiso de 550.000 MILLONES de dólares para invertir en los Estados Unidos de América”, escribió Trump en su plataforma Truth Social. Los compromisos ascienden a 36.000 millones de dólares, informó el Departamento de Comercio de Estados Unidos en un comunicado aparte.

Los proyectos incluyen una planta de gas natural en Ohio, una instalación de exportación de crudo en el Golfo de México y una fábrica de diamantes industriales sintéticos, añadió el Departamento en redes sociales. El presidente estadounidense no dio más detalles sobre la financiación de los proyectos ni especificó qué empresas participarían.

El Departamento de Comercio indicó que se espera que la planta en Ohio genere 9,2 gigavatios de energía. La fábrica de diamantes sintéticos —que Trump dijo que estaría en Georgia— trasladará a Estados Unidos “la producción para cubrir el 100% de la demanda estadounidense de grano de diamante sintético”, agregó la oficina.

Estados Unidos

Vicepresidente de EE. UU., JD Vance, lanza dura crítica a la IA, “hay muchas cosas que nos preocupan”

Estados Unidos

Inmigrante colombiano en Estados Unidos pide ayuda urgente para salvar la vida de su hijo

Estados Unidos

Inesperado giro en caso Maduro: justicia de Estados Unidos hace importante anuncio

Estados Unidos

Mardi Gras 2026: conozca qué es esta colorida celebración y si es feriado en Estados Unidos

Estados Unidos

Murió Jesse Jackson, famoso defensor de los derechos civiles en Estados Unidos

Estados Unidos

Michael Jordan es señalado por polémica celebración que involucra a un niño

Estados Unidos

Sorpresivas declaraciones de LeBron James acerca de su futuro en la NBA

Mundo

Alcalde de Nueva York nombra a activista colombiana en importante cargo de gobierno de la ciudad. ¿De quién se trata?

Mundo

¿Marco Rubio o J. D. Vance? Así están las opciones de Donald Trump para su sucesor en la Presidencia; esto dicen las encuestas

Política

Daniel Palacios le pidió a la justicia de Estados Unidos investigar las menciones a Iván Cepeda en los computadores incautados a Raúl Reyes

La primera ministra de Japón acaricia la ‘supermayoría’ tras su victoria aplastante en las legislativas

Mientras tanto, se espera que la planta en el Golfo de México genere entre 20.000 y 30.000 millones de dólares al año en exportaciones de crudo estadounidense, indicó el Departamento de Comercio. “La magnitud de estos proyectos es tan grande, y no podrían realizarse sin una palabra muy especial: ARANCELES”, escribió Trump.

En julio, Tokio acordó invertir 550.000 millones de dólares hasta 2029 “para reconstruir y expandir industrias estadounidenses clave”, de acuerdo con la Casa Blanca.

Estados Unidos produce aproximadamente 6,343 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero al año
Los proyectos incluyen la apertura de una planta de gas en EE. UU. Foto: Getty Images

La promesa se hizo a cambio de reducir del 25% al 15% los aranceles estadounidenses con los que Trump amenazó a las importaciones japonesas. Sin embargo, el ministro de Comercio nipón, Ryosei Akazawa, ha dicho que solo entre el 1% y 2% de los 550.000 millones de dólares serán en capital real.

Japón fortalece su apuesta por el café colombiano con nuevas generaciones de compradores

El resto provendrá de bonos y préstamos del Banco de Japón para la Cooperación Internacional (JBIC, en inglés) y de créditos garantizados por el Estado japonés. Takaichi viajará a Estados Unidos el 19 de marzo. Se espera que la implementación del acuerdo comercial y económico sea un punto clave de su agenda con Trump.

Con información de AFP.

Más de Estados Unidos

JD Vance critica la Inteligencia Artificial, aunque reconoce sus bondades.

Vicepresidente de EE. UU., JD Vance, lanza dura crítica a la IA, “hay muchas cosas que nos preocupan”

x

Inmigrante colombiano en Estados Unidos pide ayuda urgente para salvar la vida de su hijo

Manifestantes sostienen pancartas en apoyo al destituido presidente venezolano Nicolás Maduro frente al Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan, mientras Maduro aguarda su audiencia de lectura de cargos el 5 de enero de 2026 en Nueva York.

Inesperado giro en caso Maduro: justicia de Estados Unidos hace importante anuncio

Desfile de Mardi Gras en Nueva Orleans, con disfraces, carrozas y música que atraen a miles de visitantes cada año

Mardi Gras 2026: conozca qué es esta colorida celebración y si es feriado en Estados Unidos

Jesse Jackson

Murió Jesse Jackson, famoso defensor de los derechos civiles en Estados Unidos

x

Michael Jordan es señalado por polémica celebración que involucra a un niño

Foto de Patrick T. Fallon / AFP

Sorpresivas declaraciones de LeBron James acerca de su futuro en la NBA

Los miembros de Crew-12 son el cosmonauta de Roscosmos, Andrei Fedyaev, los astronautas de la NASA, Jack Hathaway y Jessica Meir, y la astronauta de la ESA, Sophie Adenot.

Hora y canal para ver la llegada de los cuatro astronautas de SpaceX y la NASA a la EEI este sábado 14 de febrero

Los consejos para que su bebé viaje tranquilo en avión

Niño de 2 años separado de su madre en vuelo genera polémica en redes

Noticias Destacadas