Café

Japón fortalece su apuesta por el café colombiano con nuevas generaciones de compradores

La iniciativa busca formar a las nuevas generaciones de compradores internacionales en el sistema cafetero colombiano, fortaleciendo relaciones comerciales de largo plazo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
10 de febrero de 2026, 11:54 a. m.
Representantes de empresas japonesas buscan fortalecer la relación comercial entre ambos países.
Representantes de empresas japonesas buscan fortalecer la relación comercial entre ambos países. Foto: Federación nacional de cafeteros de Colombia

Durante más de seis décadas, el café colombiano ha construido una relación comercial sólida con Japón, uno de los mercados más exigentes del mundo en términos de calidad, trazabilidad y sostenibilidad.

Esa alianza volvió a fortalecerse con la llegada al país de representantes de doce de las compañías más grandes del Japón, quienes participan en una nueva edición del programa de especialización en Café de Colombia liderado por la Federación Nacional de Cafeteros.

La iniciativa, que se desarrolla desde hace más de 20 años, busca formar a las nuevas generaciones de compradores japoneses como expertos en el origen colombiano.

Nuevo estudio relaciona el consumo moderado de café y té con la preservación de la función cognitiva; estos son los detalles

En esta edición participan 15 delegados de empresas como Subaru Coffee, Marubeni Corporation, Mitsui & Co, Ogawa & Co y Suntory Global Innovation Center, entre otras. El proceso combina formación técnica, análisis sensorial y contacto directo con el sistema cafetero nacional.

Cápsulas

Invest in Bogotá refuerza su estrategia de inversión con nuevo liderazgo

Cápsulas

‘Live shopping’ gana terreno en Colombia como estrategia de comercio electrónico; el caso de Stradabrand

Cápsulas

Economía circular aporta 1,53 % del PIB y se extiende al sector de las fajas: “No compromete la calidad del producto final”

Cápsulas

Fintech colombiana busca aliviar el costo de los créditos en medio del aumento de la insolvencia personal

Cápsulas

Banco Agrario activa alivios crediticios para productores afectados por las lluvias en Córdoba

Cápsulas

Cámara Colombo Venezolana renueva su liderazgo en un momento clave del comercio bilateral; perfil de su nuevo presidente ejecutivo

Cápsulas

Mercado inmobiliario colombiano en 2025 registró mayor interés por el arriendo

Mundo

La primera ministra de Japón acaricia la ‘supermayoría’ tras su victoria aplastante en las legislativas

Turismo

El país asiático que registró récord de turistas en los últimos 12 meses: 42 millones de viajeros

Gente

Shakira conquista Asia: la barranquillera confirma que su gira mundial llegará a Japón tras éxito histórico de ‘Zoo’

Durante 2025, Colombia exportó 682.000 sacos de café de 60 kilogramos a Japón, consolidando a ese país como el quinto mayor comprador del grano colombiano a nivel mundial y uno de los principales mercados para la Federación.

En los últimos 20 años, 249 compradores japoneses han pasado por este programa de especialización, escalando dentro de sus compañías como referentes en café colombiano.

El recorrido incluye visitas a centros estratégicos como Cenicafé, Almacafé, Buencafé, cooperativas, comités departamentales y fincas cafeteras en regiones como Quindío, Risaralda, Caldas y Cundinamarca, además del puerto de Cartagena. También se realizan sesiones de catación, análisis de microlotes y estudios sobre comercio internacional y sostenibilidad.

Este modelo permite a los compradores conocer de primera mano que más del 90 % de los caficultores colombianos son pequeños productores, base del sistema representado por la Federación.

Con ello, Colombia refuerza su posicionamiento como proveedor confiable de café de alta calidad y afianza relaciones comerciales de largo plazo sustentadas en conocimiento técnico y confianza mutua.

Más de Cápsulas

.

Invest in Bogotá refuerza su estrategia de inversión con nuevo liderazgo

.

Japón fortalece su apuesta por el café colombiano con nuevas generaciones de compradores

Stradabrand y el 'live shopping'

‘Live shopping’ gana terreno en Colombia como estrategia de comercio electrónico; el caso de Stradabrand

El modelo circular del sector de las fajas

Economía circular aporta 1,53 % del PIB y se extiende al sector de las fajas: “No compromete la calidad del producto final”

Bangk surge en medio del aumento de la insolvencia personal en Colombia

Fintech colombiana busca aliviar el costo de los créditos en medio del aumento de la insolvencia personal

Autoridades atienden emergencias críticas por lluvias en la región del Sinú, en Córdoba.

Banco Agrario activa alivios crediticios para productores afectados por las lluvias en Córdoba

.

Cámara Colombo Venezolana renueva su liderazgo en un momento clave del comercio bilateral; perfil de su nuevo presidente ejecutivo

Arriendo en Colombia. (Imagen de referencia)

Mercado inmobiliario colombiano en 2025 registró mayor interés por el arriendo

Fibribion, alimento funcional

Aumento de trastornos digestivos impulsa el desarrollo de soluciones científicas en Colombia

Eutanasia

Resumen digital de atención en salud transformará el acceso a la información clínica en Colombia

Noticias Destacadas