Cafeteros

Federación de Cafeteros amplía centros industriales en regiones clave

El modelo busca fortalecer la transformación del café y el desarrollo de marcas regionales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
29 de enero de 2026, 3:10 p. m.
Caficultores podrán acceder a procesos industriales sin intermediarios.
Caficultores podrán acceder a procesos industriales sin intermediarios. Foto: Federación Nacional de Cafeteros

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) anunció que en 2026 ampliará su red de Centros de Industrialización Regional (CIR) en los departamentos de Antioquia, Tolima y Quindío, como parte de su estrategia para fortalecer la transformación del café en origen y aumentar el valor agregado del producto colombiano.

La iniciativa busca que los caficultores puedan acceder desde sus propias regiones a procesos industriales como trilla, tostión, empaque, perfilación y desarrollo de marcas, sin depender de intermediarios ni de plantas ubicadas fuera del territorio.

Según explicó la Federación, el modelo apunta a impulsar la exportación de cafés especiales y consolidar marcas con identidad regional.

Exportaciones de flores se fortalecen con una estrategia que cumple 20 años

El anuncio se da tras los resultados obtenidos por los CIR que ya operan en el país. Los centros ubicados en Huila y Caldas, inaugurados en 2024 y 2025, así como el de Santander, que inició operaciones en diciembre del año pasado, registran actualmente altos niveles de utilización, lo que llevó a la necesidad de ampliar su capacidad industrial.

Macroeconomía

Una nueva puerta para salir de las deudas: así cambió la ley de insolvencia en Colombia

Macroeconomía

Cómo amanece el dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 29 de enero

Macroeconomía

Dólar amanece con poco movimiento en Colombia, pero más caro: precio oficial del 29 de enero

Macroeconomía

Coosalud, multada por SuperSociedades, tendrá que pagar $150 millones. Esta es la razón

Macroeconomía

Pensiones: Contraloría advierte fuerte baja en ganancia para afiliados a AFP si se restringe inversión de ahorros en el exterior

Macroeconomía

Guerra comercial con Colombia le sale caro a Ecuador: suspensión de venta de energía les genera duro sobrecosto

Macroeconomía

Este es el ranking de las 10 personas más ricas de Latinoamérica y el tamaño de sus fortunas a inicios de 2026

Opinión

Ojo con la tasa de cambio

Macroeconomía

Gremios prenden las alarmas por la tasa de cambio

Cápsulas

La diversidad se convirtió en el nuevo motor del turismo colombiano

Entre agosto y diciembre de 2025, los CIR de Manizales y Neiva procesaron más de 331.000 kilogramos de café, una cifra que refleja el creciente interés de los productores por acceder a servicios de transformación desde sus zonas de origen.

Puerto de Tumaco registra exportaciones históricas de aceite crudo de palma en enero

Actualmente, estos centros cuentan con marcas regionales como Al Sur (Huila), Alma (Caldas) y Entre Árboles (Santander), que ya se comercializan en grandes superficies del país. A través de estas iniciativas y del fortalecimiento de los llamados craft coffees, la Federación busca conectar calidad, origen y desarrollo productivo en las regiones cafeteras, apostándole a una mayor competitividad del café colombiano en los mercados nacional e internacional.

Más de Macroeconomía

.

Una nueva puerta para salir de las deudas: así cambió la ley de insolvencia en Colombia

Dólar dólares

Cómo amanece el dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 29 de enero

.

Federación de Cafeteros amplía centros industriales en regiones clave

Dolar

Dólar amanece con poco movimiento en Colombia, pero más caro: precio oficial del 29 de enero

Coosalud

Coosalud, multada por SuperSociedades, tendrá que pagar $150 millones. Esta es la razón

Contraloría se ocupa del proyecto de decreto que limita inversión pensional en el exterior

Pensiones: Contraloría advierte fuerte baja en ganancia para afiliados a AFP si se restringe inversión de ahorros en el exterior

Aranceles Ecuador - Decreto de Emergencia.

Guerra comercial con Colombia le sale caro a Ecuador: suspensión de venta de energía les genera duro sobrecosto

Estas herramientas han revelado ciertos nombres de personas que estarían asociados con una mayor probabilidad de convertirse en multimillonarios en el futuro.

Este es el ranking de las 10 personas más ricas de Latinoamérica y el tamaño de sus fortunas a inicios de 2026

Restaurante

Sector gastronómico prende alarmas por alza de costos e impuestos

Billetes euros.

Euro hoy en Colombia en las casas de cambio: la divisa cierra a la baja en la tarde del miércoles, 28 de enero

Noticias Destacadas