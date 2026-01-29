Federación de Cafeteros amplía centros industriales en regiones clave

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) anunció que en 2026 ampliará su red de Centros de Industrialización Regional (CIR) en los departamentos de Antioquia, Tolima y Quindío, como parte de su estrategia para fortalecer la transformación del café en origen y aumentar el valor agregado del producto colombiano.

La iniciativa busca que los caficultores puedan acceder desde sus propias regiones a procesos industriales como trilla, tostión, empaque, perfilación y desarrollo de marcas, sin depender de intermediarios ni de plantas ubicadas fuera del territorio.

Según explicó la Federación, el modelo apunta a impulsar la exportación de cafés especiales y consolidar marcas con identidad regional.

Exportaciones de flores se fortalecen con una estrategia que cumple 20 años

El anuncio se da tras los resultados obtenidos por los CIR que ya operan en el país. Los centros ubicados en Huila y Caldas, inaugurados en 2024 y 2025, así como el de Santander, que inició operaciones en diciembre del año pasado, registran actualmente altos niveles de utilización, lo que llevó a la necesidad de ampliar su capacidad industrial.

Entre agosto y diciembre de 2025, los CIR de Manizales y Neiva procesaron más de 331.000 kilogramos de café, una cifra que refleja el creciente interés de los productores por acceder a servicios de transformación desde sus zonas de origen.

Puerto de Tumaco registra exportaciones históricas de aceite crudo de palma en enero

Actualmente, estos centros cuentan con marcas regionales como Al Sur (Huila), Alma (Caldas) y Entre Árboles (Santander), que ya se comercializan en grandes superficies del país. A través de estas iniciativas y del fortalecimiento de los llamados craft coffees, la Federación busca conectar calidad, origen y desarrollo productivo en las regiones cafeteras, apostándole a una mayor competitividad del café colombiano en los mercados nacional e internacional.